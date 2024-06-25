УКР
ЄС офіційно розпочав переговори про вступ із Україною та Молдовою, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн про початок переговорів щодо членства в ЄС

Україна та Молдова сьогодні розпочинають переговори щодо членства в Євросоюзі.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів!" - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 25 червня у Люксембурзі стартують переговори про вступ України в Євросоюз.

Читайте: ЄС хоче захиститися від вето Орбана та розробляє план, - FT

Ми чекаємо на вас, тихої ходи до Євросоюзу
25.06.2024 11:32 Відповісти
Недочекаєтесь..влада буде все робити шоб подалі від європи
25.06.2024 11:46 Відповісти
Я також вважаю, що Молдова увійде до ЄС раніше, ніж ми. І правильно, вони заслужили це.
25.06.2024 11:56 Відповісти
А ми ні? Дивна у вас логіка
25.06.2024 16:33 Відповісти
Що тут дивного? Наприклад, вони провели референдум щодо вступу до ЄС, почули думку народу. А ми? А у нас ще совок, партія сказала в ЄС, значить у ЄС.
25.06.2024 17:08 Відповісти
Щоб наша влада не робила.у них взагалі нічого результативного не трапляється.тому що в дупі не кругло В ЄС Україна буде обов'язково!
25.06.2024 17:04 Відповісти
Молдова була у складі України, між іншим ...
25.06.2024 11:41 Відповісти
Ми поважаємо існуючі на сьогоднішній день міжнародно визначені кордони… окрім однієї недокраїни, яка таких кордонів не має
25.06.2024 11:46 Відповісти
Не була, просто на картах дві республіки друкували разом.
25.06.2024 12:02 Відповісти
Тю! Нашо вам "корміть нахлєбніков із євросоюза"? Ви взагалі нормально подумали? В ЄС неможна киздити гейпаради. Не можна чорносраких називати чорносракими, а треба всіх поважати. І жінку треба визнавати за людину і платити їй такі самі гроші за роботу як і чоловіку.
Ви дісно впевнені, що хочете цього? Ви потянете такий тягар?
25.06.2024 12:00 Відповісти
25.06.2024 12:08 Відповісти
А ще,в тих європах є така дурня як Права Людини,якихось конституцій понавигадували...Нащо воно нам?За руки за ноги- і до бусика.
25.06.2024 12:21 Відповісти
Господи допоможі!!!❤
25.06.2024 12:16 Відповісти
Ага ... пацієнт лежить в реанімації під крапельницею, а навкруги всі готуються до його весілля з дебелою та гарною молодицею.
А якщо пацієнт сконає від ЗЕчуми?
25.06.2024 12:38 Відповісти
З цією зеленою владою ми вступимо, тільки кудись в щось інше.. Частково ми вже туди влізли..
25.06.2024 12:40 Відповісти
в рашистське окупаційне лайно
25.06.2024 12:46 Відповісти
Слава Богам. Слава предкам.
25.06.2024 12:54 Відповісти
З польськими фермерами вже домовились?
25.06.2024 14:22 Відповісти
Для вступу у ЄС ЗЕшмарклі і Дєрьмаку треба було здати національні інтереси України, здати. 25 відсотків країни, вбити півмільйона солдат та лишити домівок на півдні та сході країни
Ось і рецепт вступу у ЄС
25.06.2024 19:22 Відповісти
Зараз головна потреба - зброя. Через обструкцію Росії українським силам буде передано менше зброї. Потрібно більше зброї від ЄС.
https://www.yahoo.com/news/russian-saboteurs-burned-down-berlin-070527206.html
25.06.2024 21:55 Відповісти
 
 