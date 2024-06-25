ЄС офіційно розпочав переговори про вступ із Україною та Молдовою, - фон дер Ляєн

Україна та Молдова сьогодні розпочинають переговори щодо членства в Євросоюзі.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів!" - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 25 червня у Люксембурзі стартують переговори про вступ України в Євросоюз.

