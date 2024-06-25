ЄС хоче захиститися від вето Орбана та розробляє план, - FT

У Євросоюзі розробляють план щодо ізоляції ухвалень рішень Євросоюзу від дедалі частішого використання Віктором Орбаном права вето. Угорщина з 1 липня перейме головування в блоці.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Протягом останніх місяців угорський прем'єр заблокував або затримав рекордну кількість зовнішньополітичних та безпекових питань, що вимагають одностайності. Частково для того, щоб змусити надати доступ до фондів ЄС, заморожених через занепокоєння щодо верховенства права.

Читайте також: 31 із 32 країн НАТО хоче перемогти росіян, але це - помилка, - Орбан

Так, Бельгія, яка головує в Раді ЄС і визначає порядок денний засідань міністрів, пропонує кілька варіантів для обходу або ускладнення застосування Угорщиною права вето, пише видання.

Серед них положення договору ЄС, які дозволяють ухвалювати деякі рішення кваліфікованою більшістю замість одностайності, а також вимагати від країн більше пояснень, коли вони використовують своє право вето, і уточнювати обставини, за яких вони можуть блокувати політичні рішення.

"Бельгійський документ, який у вівторок мають обговорити міністри у справах ЄС, є останньою спробою встановити перешкоди багаторічній кампанії Орбана з пом’якшення санкцій ЄС проти Росії та протидії фінансовій і військовій підтримці блоку для України. Це відбувається на тлі закликів з інших столиць прийняти більш жорсткий підхід до шантажу Будапешта", - зазначає FT.

Також читайте: НАТО матиме військову місію в Україні. Угорщини в ній не буде, - Орбан

Обструкціонізм угорського прем'єра-євроскептика за останні місяці досяг безпрецедентного рівня. Наразі Угорщина блокує сім рішень щодо України на суму 6,6 млрд євро, заявили чотири високопоставлених дипломати ЄС.

Інші країни запропонували бойкотувати міністерські зустрічі, які проводяться в Угорщині, і підготувати конфіденційні додатки до документів ЄС, які окреслюють альтернативні шляхи для досягнення згоди між іншими 26 членами блоку.

Деякі столиці навіть обговорюють варіант просування процедури за статтею 7 проти Угорщини, що може завершитися позбавленням її права голосу. Таке рішення вимагатиме консенсусу серед 26 країн-членів ЄС, проте деякі країни, ймовірно, матимуть застереження щодо використання такого інструменту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про переговори про вступ України до ЄС: Угорщина проти, але не блокуватиме