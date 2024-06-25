УКР
ЄС хоче захиститися від вето Орбана та розробляє план, - FT

У ЄС хочуть захистити себе від вето Орбана

У Євросоюзі розробляють план щодо ізоляції ухвалень рішень Євросоюзу від дедалі частішого використання Віктором Орбаном права вето. Угорщина з 1 липня перейме головування в блоці.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Протягом останніх місяців угорський прем'єр заблокував або затримав рекордну кількість зовнішньополітичних та безпекових питань, що вимагають одностайності. Частково для того, щоб змусити надати доступ до фондів ЄС, заморожених через занепокоєння щодо верховенства права.

Читайте також: 31 із 32 країн НАТО хоче перемогти росіян, але це - помилка, - Орбан

Так, Бельгія, яка головує в Раді ЄС і визначає порядок денний засідань міністрів, пропонує кілька варіантів для обходу або ускладнення застосування Угорщиною права вето, пише видання.

Серед них положення договору ЄС, які дозволяють ухвалювати деякі рішення кваліфікованою більшістю замість одностайності, а також вимагати від країн більше пояснень, коли вони використовують своє право вето, і уточнювати обставини, за яких вони можуть блокувати політичні рішення.

"Бельгійський документ, який у вівторок мають обговорити міністри у справах ЄС, є останньою спробою встановити перешкоди багаторічній кампанії Орбана з пом’якшення санкцій ЄС проти Росії та протидії фінансовій і військовій підтримці блоку для України. Це відбувається на тлі закликів з інших столиць прийняти більш жорсткий підхід до шантажу Будапешта", - зазначає FT.

Також читайте: НАТО матиме військову місію в Україні. Угорщини в ній не буде, - Орбан

Обструкціонізм угорського прем'єра-євроскептика за останні місяці досяг безпрецедентного рівня. Наразі Угорщина блокує сім рішень щодо України на суму 6,6 млрд євро, заявили чотири високопоставлених дипломати ЄС.

Інші країни запропонували бойкотувати міністерські зустрічі, які проводяться в Угорщині, і підготувати конфіденційні додатки до документів ЄС, які окреслюють альтернативні шляхи для досягнення згоди між іншими 26 членами блоку.

Деякі столиці навіть обговорюють варіант просування процедури за статтею 7 проти Угорщини, що може завершитися позбавленням її права голосу. Таке рішення вимагатиме консенсусу серед 26 країн-членів ЄС, проте деякі країни, ймовірно, матимуть застереження щодо використання такого інструменту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про переговори про вступ України до ЄС: Угорщина проти, але не блокуватиме

Угорщина (2429) Євросоюз (14018) Орбан Віктор (621)
Топ коментарі
+5
Пора уже ******* на выход из ЕС и НАТО.
показати весь коментар
25.06.2024 11:56 Відповісти
+4
Пока Ху...ло платит лично орбану, вы его не измените. Оплату перекрыть не получится, остаётся одно, послать его...
показати весь коментар
25.06.2024 11:47 Відповісти
+2
Активируйте 7-ю статью договора ЕС и отправьте мадьярию в ср*ку и будет всем счастье.
показати весь коментар
25.06.2024 12:25 Відповісти
Вони явно ( всi цi eвропейцi ) думають, що iх пронесе, але не пронесе👈
показати весь коментар
25.06.2024 12:07 Відповісти
Навіщо так складно? Виженіть із ЄС та НАТО. Ще й копняка під зад (для морального задоволення).
показати весь коментар
25.06.2024 12:48 Відповісти
Собака вже не керує своїм хвостом...
показати весь коментар
25.06.2024 12:53 Відповісти
План простий, як три копійки: копняка під зад або орбану, або Угорщині
показати весь коментар
25.06.2024 13:21 Відповісти
орбан - п****дор!
показати весь коментар
25.06.2024 14:27 Відповісти
Орбан буде ходити з перебинтованым зламаним вето.
показати весь коментар
25.06.2024 15:31 Відповісти
Це прийняти придурків у "сім"ю", щоб потім від них захищатися ! Це як ?!! Стара Європа, як та стара маразматична баба не здатна на адекватні рішення, але все ще намагається керувати коли її ніхто не слухає і витирає ноги !
показати весь коментар
25.06.2024 17:59 Відповісти
 
 