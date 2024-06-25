Орбан про переговори про вступ України до ЄС: Угорщина проти, але не блокуватиме

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував початок переговорів з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Frankfurter Allgemeine.

"Угорщина не згодна з цим процесом, проте ми його не блокуємо, а підтримуємо початок переговорів", - заявив він.

Орбан зазначив, що ці переговори є "винятково політично вмотивованим процесом", у якому йдеться не про "так" чи "ні" вступу України до Євросоюзу.

"Спочатку ми маємо з'ясувати, які наслідки спричинить прийняття до ЄС країни, що перебуває у стані війни, у якої на практиці не визначено кордонів", - заявив Орбан.

Нагадаємо, 25 червня у Люксембурзі офіційно розпочинаються переговори про вступ України та Молдови до ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпекова угода між ЄС та Україною може бути підписана 27-28 червня на Європейській раді, - Боррель