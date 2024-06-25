Орбан про переговори про вступ України до ЄС: Угорщина проти, але не блокуватиме
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував початок переговорів з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Frankfurter Allgemeine.
"Угорщина не згодна з цим процесом, проте ми його не блокуємо, а підтримуємо початок переговорів", - заявив він.
Орбан зазначив, що ці переговори є "винятково політично вмотивованим процесом", у якому йдеться не про "так" чи "ні" вступу України до Євросоюзу.
"Спочатку ми маємо з'ясувати, які наслідки спричинить прийняття до ЄС країни, що перебуває у стані війни, у якої на практиці не визначено кордонів", - заявив Орбан.
Нагадаємо, 25 червня у Люксембурзі офіційно розпочинаються переговори про вступ України та Молдови до ЄС.
Хто там поряд, поясніть цьому довбню, що кордони України давно визначено та визнано всією світовою спільнотою (окрім країни-агресора та кількох її сателітів).
Вообще пох на неё