Орбан про переговори про вступ України до ЄС: Угорщина проти, але не блокуватиме

Орбан про переговори про вступ України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував початок переговорів з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Frankfurter Allgemeine.

"Угорщина не згодна з цим процесом, проте ми його не блокуємо, а підтримуємо початок переговорів", - заявив він.

Орбан зазначив, що ці переговори є "винятково політично вмотивованим процесом", у якому йдеться не про "так" чи "ні" вступу України до Євросоюзу.  

"Спочатку ми маємо з'ясувати, які наслідки спричинить прийняття до ЄС країни, що перебуває у стані війни, у якої на практиці не визначено кордонів", - заявив Орбан.

Нагадаємо, 25 червня  у Люксембурзі офіційно розпочинаються переговори про вступ України та Молдови до ЄС.

+13
Добре що самі влізли в ЄС, хоча мали бути в тайожному союзі.
25.06.2024 09:58 Відповісти
+11
Толерантність європейської демократії зведе її у могилу. Однозначно.
25.06.2024 09:59 Відповісти
+4
Ці орбани непотопляємі
25.06.2024 09:54 Відповісти
Ці орбани непотопляємі
25.06.2024 09:54 Відповісти
Усі за,а баба яга проти. Не боїться хатинку на куриних ніжках втратити, бо право голосу в деяких випадках уже не має
25.06.2024 09:56 Відповісти
Добре що самі влізли в ЄС, хоча мали бути в тайожному союзі.
25.06.2024 09:58 Відповісти
Толерантність європейської демократії зведе її у могилу. Однозначно.
25.06.2024 09:59 Відповісти
Дайте йому ''сєльодки з молоком''
25.06.2024 10:04 Відповісти
Йди там кави попий.
25.06.2024 10:12 Відповісти
Тільки но хотів написати. Мабуть кава вже "не лізе"
25.06.2024 10:15 Відповісти
дон гнидон
25.06.2024 10:16 Відповісти
Для восточной Европы Украина конкурент по дотациям.
25.06.2024 10:32 Відповісти
"країни, що перебуває у стані війни, у якої на практиці не визначено кордонів"
Хто там поряд, поясніть цьому довбню, що кордони України давно визначено та визнано всією світовою спільнотою (окрім країни-агресора та кількох її сателітів).
25.06.2024 10:50 Відповісти
Ху...ло, ты намек от орбана понял, так плати
25.06.2024 10:54 Відповісти
Венгрию никто не спрашивал 😂
Вообще пох на неё
25.06.2024 11:24 Відповісти
Сама влада України проти..так шо орбан будь спок
25.06.2024 11:48 Відповісти
Витек отчитался перед шэфом, что он лично против, но тут его компетенции - уже все...
25.06.2024 12:59 Відповісти
 
 