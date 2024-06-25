Безпекова угода між ЄС та Україною може бути підписана 27-28 червня на Європейській раді, - Боррель

Угоду між Україною та ЄС у сфері безпеки можуть підписати на полях наступного засідання Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 27-28 червня.

про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Ми завершуємо (опрацювання – ред.) наших безпекових зобов’язань з Україною. Я сподіваюся, що ця робота буде завершена невдовзі, щоб ми могли підписати ці безпекові зобов’язання, ймовірно, ще цього місяця, може бути – в рамках Європейської ради", - зазначив високий представник ЄС.

За його словами, цими зобов'язаннями щодо безпеки ЄС надішле країні-агресору РФ "чіткий сигнал про готовність і далі підтримувати Україну".

"З іншого боку, як ви знаєте, завтра відбудеться міжурядова конференція з Україною і Молдовою розпочнеться процес набуття членства в ЄС для цих країн, що є головною гарантією безпеки", - додав Боррель.

Нагадаємо, 27 червня Словенія та Україна підпишуть безпекову угоду.

