Безпекова угода між ЄС та Україною може бути підписана 27-28 червня на Європейській раді, - Боррель
Угоду між Україною та ЄС у сфері безпеки можуть підписати на полях наступного засідання Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 27-28 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
"Ми завершуємо (опрацювання – ред.) наших безпекових зобов’язань з Україною. Я сподіваюся, що ця робота буде завершена невдовзі, щоб ми могли підписати ці безпекові зобов’язання, ймовірно, ще цього місяця, може бути – в рамках Європейської ради", - зазначив високий представник ЄС.
За його словами, цими зобов'язаннями щодо безпеки ЄС надішле країні-агресору РФ "чіткий сигнал про готовність і далі підтримувати Україну".
"З іншого боку, як ви знаєте, завтра відбудеться міжурядова конференція з Україною і Молдовою розпочнеться процес набуття членства в ЄС для цих країн, що є головною гарантією безпеки", - додав Боррель.
Нагадаємо, 27 червня Словенія та Україна підпишуть безпекову угоду.
"Протягом наступних п'яти років ЄНП вестиме Європу до її майбутнього. І якщо є політична сила, яка стоїть проти спільних зовнішніх ворогів, а також популістів - правих чи лівих, то це ЄНП.
Вірю, що разом ми можемо досягти історичного геополітичного успіху. Для цього ми повинні виграти нашу війну з ******. Бо без перемоги тінь агресії, вбивств і руйнування нависатиме над Європою.
Ще раз озвучу елементи Формули Перемоги:
✅ підтримувати Україну до Перемоги, а не до кінця;
✅ зброя в Україну - без обмежень обсягу, обмежень дальності та обмежень цілі;
✅ не бійтеся здивувати путіна нашими креативними ініціативами;
✅ пекельні санкції, щоб відрізати ресурси, щоб зупинити здатність путіна фінансувати війну;
✅ членство України в ЄС і НАТО. До ЄС ми вже робимо значний крок. Нашим наступним кроком, безсумнівно, буде НАТО;
✅ фінансова допомога Україні для підтримки макроекономічної стабільності;
✅ Україна переможе як демократія. Тому війна не повинна бути приводом для гальмування або відступу від реформ і переходу до автократії.
Україна має бути серед пріоритетів порядку денного Комісії з першого дня. А відданість підтримці України має бути однією з ключових вимог до нових членів Європейського парламенту.
І наостанок: запросив колег постійно відвідувати Україну. Це - дуже важливий символічний крок.
Наша єдність і солідарність врятують усіх нас. Це - єдиний шлях до Перемоги".