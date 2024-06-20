Робота над безпековою угодою між Україною та Польщею прискорюється і незабаром вона буде готова, - польський депутат Коваль

Документ стане лише доповненням до відносин між двома країнами, адже Польща вже понад 2 роки підтримує Україну у військовому плані.

Про це заявив польський депутат і голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль агентству PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі прискорюється робота над безпековою угодою між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода, з нашого погляду, буде лише доповненням, такою собі вишенькою на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже понад два роки, і, без сумніву, Польща була першою в цьому процесі", - наголосив він.

Коваль зазначив, що найбільший виклик зараз – це забезпечити захист українських міст, дати надію солдатам, які воюють на фронті, що вони отримають підтримку, а також гарантувати Україні можливість реальної оборони.

"Реальна оборона – це також можливість атакувати стратегічні військові об'єкти на російській території", - додав польський депутат.

Раніше повідомлялося, що двосторонню безпекову угоду між Україною та Польщею можуть фіналізувати та підписати до саміту НАТО, який пройде 9-11 липня.

