Робота над безпековою угодою між Україною та Польщею прискорюється і незабаром вона буде готова, - польський депутат Коваль

Двостороння безпекова угода між Україною та Польщею 

Документ стане лише доповненням до відносин між двома країнами, адже Польща вже понад 2 роки підтримує Україну у військовому плані.

Про це заявив польський депутат і голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль агентству PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі прискорюється робота над безпековою угодою між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода, з нашого погляду, буде лише доповненням, такою собі вишенькою на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже понад два роки, і, без сумніву, Польща була першою в цьому процесі", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із маршалком Сейму Польщі Головнею: Нам потрібна ваша підтримка напередодні саміту НАТО. ФОТО

Коваль зазначив, що найбільший виклик зараз – це забезпечити захист українських міст, дати надію солдатам, які воюють на фронті, що вони отримають підтримку, а також гарантувати Україні можливість реальної оборони.

"Реальна оборона – це також можливість атакувати стратегічні військові об'єкти на російській території", - додав польський депутат.

Раніше повідомлялося, що двосторонню безпекову угоду між Україною та Польщею можуть фіналізувати та підписати до саміту НАТО, який пройде 9-11 липня.

Читайте також: Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекових гарантій, - ОП

Стісняюсь спитать: а право на блокаду кордону буде в тій угоді?
показати весь коментар
20.06.2024 13:45 Відповісти
Всі ці беспекові угоди-лише емітація реальних беспекових договорів ! Бо жодної(!) реальної беспекової гарантії ,жодної реальної дії чи алгоритму вони не передбачають! Це нові "Будапешти"
показати весь коментар
20.06.2024 13:47 Відповісти
Якомусь польському рольніку щось стріле в голову ( нє позвалям ) і по міжнародній угоді . Насправді поляки вкрай ненадійні партнери .
показати весь коментар
20.06.2024 14:07 Відповісти
"Надійність партнера" - це така ж вигадка, як і "непорушність договорів". Кожен "партнер" надійний доти і настільки, доки і наскільки його інтереси збігаються з вашими.
Словом, "бий кидай першим, Фреді".
показати весь коментар
20.06.2024 16:53 Відповісти
"рольніку".
показати весь коментар
20.06.2024 16:59 Відповісти
 
 