УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9387 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 345 16

Зеленський зустрівся із маршалком Сейму Польщі Головнею: Нам потрібна ваша підтримка напередодні саміту НАТО. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Республіки Польща Шимоном Головнею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський подякував Польщі за допомогу та підтримку України.

Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею

"Дякую за польську адвокацію щодо українського майбутнього членства в ЄС. Ми справді відчуваємо цю підтримку з боку Польщі, і я сподіваюся на позитивне рішення Євросоюзу до кінця червня. Нам потрібна також ваша підтримка напередодні саміту НАТО",  - сказав глава держави.

Зеленський та Головня обговорили ситуацію на фронті та про російський повітряний терор. Обговорили співпрацю для захисту українського неба.

Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею

"Президент відзначив рівень співробітництва між парламентами двох країн та ініціативу щодо проведення в Білостоці саміту голів парламентів України, Польщі, Латвії, Литви й Естонії. Окрему увагу приділили результатам Глобального саміту миру у Швейцарії, у якому взяв участь Президент Польщі Анджей Дуда, а також підготовці до підписання двосторонньої безпекової угоди", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Україна та Польща підпишуть угоду щодо навчання українських школярів, - Мінреінтеграції

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) Польща (8750)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
виліз з ліжка вимятій піжамі і зразу за стіл перемовин
показати весь коментар
19.06.2024 15:22 Відповісти
+4
маршалик з вовчиком?
Який парламент в УКРАЇНІ? Нахрін жмакати ручку нетряпці, якщо у ВР не приходять звітувати ні міністри ні Генпрокурор - ФСЬО ЄРМАК!!! МАРШАЛИК ПОЛЬЩІ ЦЬОГО НЕ ЗНАЄ? Якщко у ВР ЄРМАК-КОЗХИР вкрав навіть канал РАДА!!!
показати весь коментар
19.06.2024 15:23 Відповісти
+4
Працює як бджілка - тіко закінчився бенефіс у швейцарії, вже треба гундосити в нато.
показати весь коментар
19.06.2024 15:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
виліз з ліжка вимятій піжамі і зразу за стіл перемовин
показати весь коментар
19.06.2024 15:22 Відповісти
маршалик з вовчиком?
Який парламент в УКРАЇНІ? Нахрін жмакати ручку нетряпці, якщо у ВР не приходять звітувати ні міністри ні Генпрокурор - ФСЬО ЄРМАК!!! МАРШАЛИК ПОЛЬЩІ ЦЬОГО НЕ ЗНАЄ? Якщко у ВР ЄРМАК-КОЗХИР вкрав навіть канал РАДА!!!
показати весь коментар
19.06.2024 15:23 Відповісти
Зараз ми програємо цю війну. Це очевидно, - комбат 3 ОШБр Кухарчук

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/ukraine

Наразі Україна програє війну, втрачаючи території та найкращих людей.

Про це командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив в https://www.pravda.com.ua/articles/2024/06/19/7461464/ інтерв'ю «УП».
показати весь коментар
19.06.2024 15:25 Відповісти
Працює як бджілка - тіко закінчився бенефіс у швейцарії, вже треба гундосити в нато.
показати весь коментар
19.06.2024 15:26 Відповісти
ордена жеребця в польщі нема. вирішили вручити "орден ішака". 3го ступеню. ))
показати весь коментар
19.06.2024 15:26 Відповісти
не забагато буби останнім чясом?
показати весь коментар
19.06.2024 15:30 Відповісти
буба пісьнув - ну пісяє він іноді...
показати весь коментар
19.06.2024 15:35 Відповісти
Ну и рожа!!!
показати весь коментар
19.06.2024 15:37 Відповісти
Zwykły Żyd.
показати весь коментар
19.06.2024 16:04 Відповісти
Тylko kosula smierdzi sliedziem i broda jak w bobra.
показати весь коментар
20.06.2024 12:33 Відповісти
Не хватає грошей купити вавє піджак, так обʼявіть збір серед прихильників
показати весь коментар
19.06.2024 15:43 Відповісти
Де сам? І чому інтелектуально відстаючу. дитину лишили без нагляду?
показати весь коментар
19.06.2024 16:01 Відповісти
Ідея іміджу а-ля мілітарі під час війни видається нормальною і навіть вдалою.
Але ж не увесь час у фудболці !!
показати весь коментар
20.06.2024 16:34 Відповісти
Цього продажного злодюжного нікчему ще хтось слухає у світі?
показати весь коментар
21.06.2024 08:27 Відповісти
 
 