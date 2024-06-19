Зеленський зустрівся із маршалком Сейму Польщі Головнею: Нам потрібна ваша підтримка напередодні саміту НАТО. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Республіки Польща Шимоном Головнею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський подякував Польщі за допомогу та підтримку України.

"Дякую за польську адвокацію щодо українського майбутнього членства в ЄС. Ми справді відчуваємо цю підтримку з боку Польщі, і я сподіваюся на позитивне рішення Євросоюзу до кінця червня. Нам потрібна також ваша підтримка напередодні саміту НАТО", - сказав глава держави.

Зеленський та Головня обговорили ситуацію на фронті та про російський повітряний терор. Обговорили співпрацю для захисту українського неба.

"Президент відзначив рівень співробітництва між парламентами двох країн та ініціативу щодо проведення в Білостоці саміту голів парламентів України, Польщі, Латвії, Литви й Естонії. Окрему увагу приділили результатам Глобального саміту миру у Швейцарії, у якому взяв участь Президент Польщі Анджей Дуда, а також підготовці до підписання двосторонньої безпекової угоди", - йдеться в повідомленні.

