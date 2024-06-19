Зеленский встретился с маршалком Сейма Польши Головней: Нам нужна ваша поддержка накануне саммита НАТО. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с маршалком Сейма Республики Польша Шимоном Головней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский поблагодарил Польшу за помощь и поддержку Украины.

"Спасибо за польскую адвокацию относительно украинского будущего членства в ЕС. Мы действительно чувствуем эту поддержку со стороны Польши, и я надеюсь на положительное решение Евросоюза до конца июня. Нам нужна также ваша поддержка накануне саммита НАТО", - сказал глава государства.

Зеленский и Головня обсудили ситуацию на фронте и о российском воздушном терроре. Обсудили сотрудничество для защиты украинского неба.

"Президент отметил уровень сотрудничества между парламентами двух стран и инициативу о проведении в Белостоке саммита глав парламентов Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Отдельное внимание уделили результатам Глобального саммита мира в Швейцарии, в котором принял участие Президент Польши Анджей Дуда, а также подготовке к подписанию двустороннего соглашения по безопасности", - говорится в сообщении.

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