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Зеленский встретился с маршалком Сейма Польши Головней: Нам нужна ваша поддержка накануне саммита НАТО. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с маршалком Сейма Республики Польша Шимоном Головней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский поблагодарил Польшу за помощь и поддержку Украины.

Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею

"Спасибо за польскую адвокацию относительно украинского будущего членства в ЕС. Мы действительно чувствуем эту поддержку со стороны Польши, и я надеюсь на положительное решение Евросоюза до конца июня. Нам нужна также ваша поддержка накануне саммита НАТО", - сказал глава государства.

Зеленский и Головня обсудили ситуацию на фронте и о российском воздушном терроре. Обсудили сотрудничество для защиты украинского неба.

Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею

"Президент отметил уровень сотрудничества между парламентами двух стран и инициативу о проведении в Белостоке саммита глав парламентов Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Отдельное внимание уделили результатам Глобального саммита мира в Швейцарии, в котором принял участие Президент Польши Анджей Дуда, а также подготовке к подписанию двустороннего соглашения по безопасности", - говорится в сообщении.

Также читайте: Перемещение всей батареи Patriot, размещенной в Польше, в Украину - очень опасно, - глава Бюро нацбезопасности Севера

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) Польша (8441)


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Топ комментарии
+4
виліз з ліжка вимятій піжамі і зразу за стіл перемовин
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19.06.2024 15:22
+4
маршалик з вовчиком?
Який парламент в УКРАЇНІ? Нахрін жмакати ручку нетряпці, якщо у ВР не приходять звітувати ні міністри ні Генпрокурор - ФСЬО ЄРМАК!!! МАРШАЛИК ПОЛЬЩІ ЦЬОГО НЕ ЗНАЄ? Якщко у ВР ЄРМАК-КОЗХИР вкрав навіть канал РАДА!!!
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19.06.2024 15:23
+4
Працює як бджілка - тіко закінчився бенефіс у швейцарії, вже треба гундосити в нато.
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19.06.2024 15:26
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виліз з ліжка вимятій піжамі і зразу за стіл перемовин
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19.06.2024 15:22 Ответить
маршалик з вовчиком?
Який парламент в УКРАЇНІ? Нахрін жмакати ручку нетряпці, якщо у ВР не приходять звітувати ні міністри ні Генпрокурор - ФСЬО ЄРМАК!!! МАРШАЛИК ПОЛЬЩІ ЦЬОГО НЕ ЗНАЄ? Якщко у ВР ЄРМАК-КОЗХИР вкрав навіть канал РАДА!!!
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19.06.2024 15:23 Ответить
Зараз ми програємо цю війну. Це очевидно, - комбат 3 ОШБр Кухарчук

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/ukraine

Наразі Україна програє війну, втрачаючи території та найкращих людей.

Про це командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив в https://www.pravda.com.ua/articles/2024/06/19/7461464/ інтерв'ю «УП».
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19.06.2024 15:25 Ответить
Працює як бджілка - тіко закінчився бенефіс у швейцарії, вже треба гундосити в нато.
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19.06.2024 15:26 Ответить
ордена жеребця в польщі нема. вирішили вручити "орден ішака". 3го ступеню. ))
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19.06.2024 15:26 Ответить
не забагато буби останнім чясом?
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19.06.2024 15:30 Ответить
буба пісьнув - ну пісяє він іноді...
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19.06.2024 15:35 Ответить
Ну и рожа!!!
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19.06.2024 15:37 Ответить
Zwykły Żyd.
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19.06.2024 16:04 Ответить
Тylko kosula smierdzi sliedziem i broda jak w bobra.
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20.06.2024 12:33 Ответить
Не хватає грошей купити вавє піджак, так обʼявіть збір серед прихильників
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19.06.2024 15:43 Ответить
Де сам? І чому інтелектуально відстаючу. дитину лишили без нагляду?
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19.06.2024 16:01 Ответить
Ідея іміджу а-ля мілітарі під час війни видається нормальною і навіть вдалою.
Але ж не увесь час у фудболці !!
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20.06.2024 16:34 Ответить
Цього продажного злодюжного нікчему ще хтось слухає у світі?
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21.06.2024 08:27 Ответить
 
 