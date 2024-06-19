Зеленский встретился с маршалком Сейма Польши Головней: Нам нужна ваша поддержка накануне саммита НАТО. ФОТО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с маршалком Сейма Республики Польша Шимоном Головней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский поблагодарил Польшу за помощь и поддержку Украины.
"Спасибо за польскую адвокацию относительно украинского будущего членства в ЕС. Мы действительно чувствуем эту поддержку со стороны Польши, и я надеюсь на положительное решение Евросоюза до конца июня. Нам нужна также ваша поддержка накануне саммита НАТО", - сказал глава государства.
Зеленский и Головня обсудили ситуацию на фронте и о российском воздушном терроре. Обсудили сотрудничество для защиты украинского неба.
"Президент отметил уровень сотрудничества между парламентами двух стран и инициативу о проведении в Белостоке саммита глав парламентов Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Отдельное внимание уделили результатам Глобального саммита мира в Швейцарии, в котором принял участие Президент Польши Анджей Дуда, а также подготовке к подписанию двустороннего соглашения по безопасности", - говорится в сообщении.
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Який парламент в УКРАЇНІ? Нахрін жмакати ручку нетряпці, якщо у ВР не приходять звітувати ні міністри ні Генпрокурор - ФСЬО ЄРМАК!!! МАРШАЛИК ПОЛЬЩІ ЦЬОГО НЕ ЗНАЄ? Якщко у ВР ЄРМАК-КОЗХИР вкрав навіть канал РАДА!!!
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/ukraine
Наразі Україна програє війну, втрачаючи території та найкращих людей.
Про це командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив в https://www.pravda.com.ua/articles/2024/06/19/7461464/ інтерв'ю «УП».
Але ж не увесь час у фудболці !!