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Перемещение всей батареи Patriot, размещенной в Польше, в Украину - очень опасно, - глава Бюро нацбезопасности Севера

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра

Президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине еще одного комплекса Patriot, который сейчас размещен в Польше. Однако в Варшаве не согласились передать Киеву эту систему противовоздушной обороны.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Radio ZET.

По его словам, американские установки Patriot, дислоцированные в Польше, не должны быть переданы Украине.

"Я попросил встречи с моим американским коллегой Джейком Салливаном, чтобы поговорить об этом вопросе, поскольку эта информация вызывает беспокойство. Перемещать всю батарею Patriot очень опасно... безопасность Польши снижается... Каждый солдат знает, что развертывание войск начинается прежде всего с защиты своих группировок, то есть с противовоздушной обороны. Необходимо защищать инфраструктуру и группировки своих войск", - отметил Севера.

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Он подчеркнул, что "батареи Patriot можно разделить или переместить в некоторых конфигурациях".

"Мы страна, через которую проходит большинство военной помощи, где за последние два года трижды нарушали воздушное пространство крылатыми ракетами, что стоило жизни двух граждан, страна, которая имеет не только ключевое значение для снабжения Украины, но и для всей системы сдерживания и подготовки возможной обороны на восточном фланге", - добавил Севера.

Кто еще выступил против передачи?

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик объявил в четверг на платформе X, что американская батарея будет заменена на батарею из другой части мира.

"Польша не дала согласия на передачу польской батареи. Польские патриоты защищают польское небо, и это не изменится", - подчеркнул Томчик.

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Накануне СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил передачу еще одной ракетной системы Patriot Украине, но официальных подтверждений этой информации не поступало.

По данным The New York Times, ЗРК прибудет из Польши, где он защищал ротацию американских войск, возвращающихся в США. Также сообщалось, что комплекс может быть развернут на линии фронта в течение следующих нескольких дней, в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.

Автор: 

Польша (8430) США (26827) Patriot (277)


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Топ комментарии
+20
Та ви ж її все одно за призначенням не наважитесь використати.
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13.06.2024 14:29
+16
Двое граждан погибло? Ну да...В Украине десятки тысяч граждан погибли, и каждый Патриот - это тысячи спасенных жизней, и тысячи тех, кто не превратится в беженцев, а также шанс сдержать мордор, который очень хочет вернут Польшу в имперское стойло. Очень циничное, но недальновидное решение.
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13.06.2024 14:29
+13
Тобто, Польща хоче, щоб без ППО Україна програла і на кордоні з Польщею стояли військові Совка №2, а в Україні були розміщені кацапські ЯЗ, націлені на Захід? Так для Польщі буде краще?
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13.06.2024 14:34
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Яцек Сєвєра, звичайний куплений ху...ом лях. І там пів Пільщііі куплено. Це прогназовано і буде тривати.
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13.06.2024 14:28 Ответить
Небезпечно?!

Він мабудь мае на увазі «фермерів/блокувальників» на польскому кардоні?
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13.06.2024 14:44 Ответить
Чім далі в ліс- тім товщі партізани…

Поляки вде досить показали себе, але ні. Знову та знову Польща робить « не дружні» заяви що до України.
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13.06.2024 15:02 Ответить
Мабуть не варто узагальнювати думку декількох чиновників Польщі з думкою усіх поляків.
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13.06.2024 17:26 Ответить
Двое граждан погибло? Ну да...В Украине десятки тысяч граждан погибли, и каждый Патриот - это тысячи спасенных жизней, и тысячи тех, кто не превратится в беженцев, а также шанс сдержать мордор, который очень хочет вернут Польшу в имперское стойло. Очень циничное, но недальновидное решение.
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13.06.2024 14:29 Ответить
Та ви ж її все одно за призначенням не наважитесь використати.
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13.06.2024 14:29 Ответить
Тобто, Польща хоче, щоб без ППО Україна програла і на кордоні з Польщею стояли військові Совка №2, а в Україні були розміщені кацапські ЯЗ, націлені на Захід? Так для Польщі буде краще?
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13.06.2024 14:34 Ответить
От і я так кажу. Вони вже готуються до війни з рашкою. Звісно, якщо кацапи тут переможуть, в них вже буде час зайнятися Польщею. А не краще б було б нам нормально допомогти, і тоді рашці буде не до вас, ми її тут поховаємо з нормальною зброєю.
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13.06.2024 14:44 Ответить
Я теж цього не розумію. Чому б не обламати ***** роги в Україні, щоб він просто не зміг більше нікого атакувати? Ні, краще до війни готуватися... Та вони таку війну, яку витримує Україна 3 рік, тиждень не витримають!
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13.06.2024 14:51 Ответить
Пнх, кацапсіна
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13.06.2024 17:05 Ответить
Да. Русские сдадутся. И с позором уйдут недобитые. Или просто все будут уничтожены.
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13.06.2024 16:58 Ответить
Перепрошую, а хіба США мають запитувати Польщі про переміщення, по суті, їхньої зброї в якусь точку поза Польщею?
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13.06.2024 14:34 Ответить
США нажаль не мають впливу на балачки проплачених кацапами покидьків.
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13.06.2024 14:36 Ответить
кто СОБСТВЕННИК?
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13.06.2024 16:08 Ответить
у вас фермери кордон нормально так охороняють, не бійстеся
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13.06.2024 14:34 Ответить
Пшеки як завжди перебільшують свою значущість
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13.06.2024 14:48 Ответить
О-о-о... Ну це просто епічний вкид від пшеків. Що ще штати не мають права у них забирати?
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13.06.2024 14:53 Ответить
США погодили передачу своєї батареї яка прикривала їхні війська а Польща не хоче передавати чужу батарею бо чомусь вважає її вже своєю? Я або щось не розумію або стаття по бебільному написана або у польщі берега попутали.
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13.06.2024 14:54 Ответить
так у вас в Польщі кацапські ракети літають як в себе вдома
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13.06.2024 15:03 Ответить
Американські петриот,це не совковий непотріб віддавати, ляхів жаба давить!!!!
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13.06.2024 15:06 Ответить
Так старшии ж сказав
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13.06.2024 15:36 Ответить
Ідеологія поляків: "Краще хай в колгоспі корова здохне, ніж у мене курка пропаде"
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13.06.2024 16:02 Ответить
Пани не розуміють ,хто їх захищає?
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13.06.2024 16:11 Ответить
Конєц в тебе в роті бовтається ,, китайський .

Адмін приберіть кацапа з гілки ..
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13.06.2024 17:02 Ответить
Після польської блокади нашого кордону через зерно і після повного ігнорування провокацій на кордоні з білоруссю, де навіть серйозно поранили польського прикордонника, довіра і навіть повага до поляків у мене впала конкретно бл...
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13.06.2024 16:38 Ответить
ЗМІ брешуть. Кацапьска ІПСО.
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13.06.2024 16:45 Ответить
може... і було б чудово, якщо авторитетно б спростували це ІПСО
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13.06.2024 16:51 Ответить
Станом на зараз ще не було ні одного факту захисту ні одного об'єкту ні на території Польщі ні на території України цією установкою. Коли ця установка буде переміщена на територію України - вони будуть. А ні - то не буде. Пану Яцеку про це варто подумати. Польскі винищувачі не раз підіймалися, але безрезультатно. Так і установка в Україні може показати результат, а в Польщі - ні. Звертаю на це увагу Пана Сєвєра, на території Польщі ця установка - непрацездатна і не потрібна, на території України - необхідна і ефективна.
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13.06.2024 17:12 Ответить
после фермеров нечему удивляться от поляков-в европе просто тянут время и готовятся к своей обороне!
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13.06.2024 16:47 Ответить
отак і "спалюються" горе-союзники... то заблокують кордон, но всеруться через передання ППО (але гонорово так, з гордовито піднятою головою та надутими від пихи губами)
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13.06.2024 16:48 Ответить
Джейк Салліван - не за Польщу і не за Україну і не за США. Він за путіна бо продався. Звичайна політична коррупція.
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13.06.2024 16:49 Ответить
Томчик = Салліван
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13.06.2024 16:52 Ответить
Для тупуватих поляків буде дуже небезпечно, коли Українці закінчуться і вся та бурятськомокшанська орда піде через Львів далі !!!
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13.06.2024 16:58 Ответить
Або вихватить так, що мало не буде. Не варто було такий нік брати щоб таку х...ню писати.))
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13.06.2024 17:01 Ответить
Пшеки шо, орбана надивились?
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13.06.2024 17:24 Ответить
Шоб ви вдавились цим Пєтріотом.
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13.06.2024 17:45 Ответить
 
 