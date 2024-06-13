Перемещение всей батареи Patriot, размещенной в Польше, в Украину - очень опасно, - глава Бюро нацбезопасности Севера

Президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине еще одного комплекса Patriot, который сейчас размещен в Польше. Однако в Варшаве не согласились передать Киеву эту систему противовоздушной обороны.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Radio ZET.

По его словам, американские установки Patriot, дислоцированные в Польше, не должны быть переданы Украине.

"Я попросил встречи с моим американским коллегой Джейком Салливаном, чтобы поговорить об этом вопросе, поскольку эта информация вызывает беспокойство. Перемещать всю батарею Patriot очень опасно... безопасность Польши снижается... Каждый солдат знает, что развертывание войск начинается прежде всего с защиты своих группировок, то есть с противовоздушной обороны. Необходимо защищать инфраструктуру и группировки своих войск", - отметил Севера.

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Он подчеркнул, что "батареи Patriot можно разделить или переместить в некоторых конфигурациях".

"Мы страна, через которую проходит большинство военной помощи, где за последние два года трижды нарушали воздушное пространство крылатыми ракетами, что стоило жизни двух граждан, страна, которая имеет не только ключевое значение для снабжения Украины, но и для всей системы сдерживания и подготовки возможной обороны на восточном фланге", - добавил Севера.

Кто еще выступил против передачи?

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик объявил в четверг на платформе X, что американская батарея будет заменена на батарею из другой части мира.

"Польша не дала согласия на передачу польской батареи. Польские патриоты защищают польское небо, и это не изменится", - подчеркнул Томчик.

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Накануне СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил передачу еще одной ракетной системы Patriot Украине, но официальных подтверждений этой информации не поступало.

По данным The New York Times, ЗРК прибудет из Польши, где он защищал ротацию американских войск, возвращающихся в США. Также сообщалось, что комплекс может быть развернут на линии фронта в течение следующих нескольких дней, в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.