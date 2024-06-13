Германия передала Украине четверть своих систем Patriot. Предоставить больше нет возможности, - Писториус
Германия уже передала Украине четверть владелец запасов Patriot, включая третью систему ПВО, которая будет поставлена в ближайшее время.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом встречи министров стран НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы передадим Украине третью системы Patriot. Таким образом Германия обеспечивает для Украины в целом 3 системы... Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Другие, наверное, могут отдать по одной", - отметил министр.
Писториус напомнил, что Германия запустила инициативу по усилению ПВО Украины, которая уже имеет определенные успехи, но есть куда двигаться.
По его словам, Германия также обеспечивает обучение управлению Patriot и передает ракеты к ним, в частности на днях было передано 32 такие ракеты, еще 68 будут доставлены в ближайшие дни и недели.
Эти ракеты удалось приобрести в рамках совместных усилий Германии, Дании, Норвегии и Нидерландов, отметил глава Минобороны Германии.
Писториус также подтвердил, что партнеры продолжают изучать все возможности для увеличения производства Patriot, ведут переговоры с производителями в США и т.д., но проблема в том, что для производства и поставок требуется время.
Накануне СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил передачу еще одной ракетной системы Patriot Украине, но официальных подтверждений этой информации не поступало.
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Але ж подивіться правді в очі. Якби не допомога США, України вже давно б не було як самостійної держави. Ніякі європи не взмозі перекрити той потік допомоги. І це при тому, що США взагалі нічого не винні Україні. Навіть договір про допомогу перед повномасштабною війною зелені змогли просрати. Нема абсолютно ніяких договорів чи інших документів, по яким США зобовʼязане шось постачати. Але вони постачають більше ніж будь хто інший. А ви на них за це гавкаєте.
Але питання залишається відкритим. США постачають допомогу, яку не зобовʼязані постачати. Чим ви не задоволені? Малувато? Не так рятують?
І нема ніякого бажання влазити в деталі про Байдена, конгрес і таке інше. Від держави допомога йде. Хочете більше снарядів чи літаків - робіть своє. Чи краще домовляйтеся.
Щиро дякуємо