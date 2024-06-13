Германия передала Украине четверть своих систем Patriot. Предоставить больше нет возможности, - Писториус

Германия уже передала Украине четверть владелец запасов Patriot, включая третью систему ПВО, которая будет поставлена в ближайшее время.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом встречи министров стран НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы передадим Украине третью системы Patriot. Таким образом Германия обеспечивает для Украины в целом 3 системы... Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Другие, наверное, могут отдать по одной", - отметил министр.

Писториус напомнил, что Германия запустила инициативу по усилению ПВО Украины, которая уже имеет определенные успехи, но есть куда двигаться.

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По его словам, Германия также обеспечивает обучение управлению Patriot и передает ракеты к ним, в частности на днях было передано 32 такие ракеты, еще 68 будут доставлены в ближайшие дни и недели.

Эти ракеты удалось приобрести в рамках совместных усилий Германии, Дании, Норвегии и Нидерландов, отметил глава Минобороны Германии.

Писториус также подтвердил, что партнеры продолжают изучать все возможности для увеличения производства Patriot, ведут переговоры с производителями в США и т.д., но проблема в том, что для производства и поставок требуется время.

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Накануне СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил передачу еще одной ракетной системы Patriot Украине, но официальных подтверждений этой информации не поступало.