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Германия передала Украине четверть своих систем Patriot. Предоставить больше нет возможности, - Писториус

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус

Германия уже передала Украине четверть владелец запасов Patriot, включая третью систему ПВО, которая будет поставлена в ближайшее время.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом встречи министров стран НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы передадим Украине третью системы Patriot. Таким образом Германия обеспечивает для Украины в целом 3 системы... Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Другие, наверное, могут отдать по одной", - отметил министр.

Писториус напомнил, что Германия запустила инициативу по усилению ПВО Украины, которая уже имеет определенные успехи, но есть куда двигаться.

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По его словам, Германия также обеспечивает обучение управлению Patriot и передает ракеты к ним, в частности на днях было передано 32 такие ракеты, еще 68 будут доставлены в ближайшие дни и недели.

Эти ракеты удалось приобрести в рамках совместных усилий Германии, Дании, Норвегии и Нидерландов, отметил глава Минобороны Германии.

Писториус также подтвердил, что партнеры продолжают изучать все возможности для увеличения производства Patriot, ведут переговоры с производителями в США и т.д., но проблема в том, что для производства и поставок требуется время.

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Накануне СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил передачу еще одной ракетной системы Patriot Украине, но официальных подтверждений этой информации не поступало.

Автор: 

Германия (6978) Patriot (277) Писториус Борис (209)


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Топ комментарии
+9
Дякуємо.
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13.06.2024 13:13
+9
Зате є можливість у США,які сидять і цицьки мнуть.
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13.06.2024 13:17
+7
Дуже дякуємо.
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13.06.2024 13:15
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Правила форума Совет форумчан
Ну так тауруси давай і не треба буде більше ППО розтринькувати.
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13.06.2024 13:09 Ответить
Дякуємо.
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13.06.2024 13:13 Ответить
Дуже дякуємо.
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13.06.2024 13:15 Ответить
Зате є можливість у США,які сидять і цицьки мнуть.
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13.06.2024 13:17 Ответить
Це священа корова. Їх чіпати не можна. Їм можна лише дякувати.
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13.06.2024 13:22 Ответить
Це 100%. Бо якби не ця "священна корова", то ти б вже в піонерському галстуці марширував.
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13.06.2024 13:44 Ответить
Я не адепт. Просто тверезо дивлюся на речі. Бо багатьом тут на форумі весь світ чомусь шось винен.
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13.06.2024 13:50 Ответить
Критикувати ви звичайно можете. Це - форум. Заткнути вам рота може тільки адмін.
Але ж подивіться правді в очі. Якби не допомога США, України вже давно б не було як самостійної держави. Ніякі європи не взмозі перекрити той потік допомоги. І це при тому, що США взагалі нічого не винні Україні. Навіть договір про допомогу перед повномасштабною війною зелені змогли просрати. Нема абсолютно ніяких договорів чи інших документів, по яким США зобовʼязане шось постачати. Але вони постачають більше ніж будь хто інший. А ви на них за це гавкаєте.
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13.06.2024 14:00 Ответить
Вибачте, не хотів вас образити.
Але питання залишається відкритим. США постачають допомогу, яку не зобовʼязані постачати. Чим ви не задоволені? Малувато? Не так рятують?
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13.06.2024 14:08 Ответить
На мою думку це дуже негарно, коли хтось все просрав, інший йому просто так допомогає, а той хтось незадоволений, шо мало допомогають.
І нема ніякого бажання влазити в деталі про Байдена, конгрес і таке інше. Від держави допомога йде. Хочете більше снарядів чи літаків - робіть своє. Чи краще домовляйтеся.
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13.06.2024 14:19 Ответить
Зверніть увагу, як тут модератори реагують на мої висловлювання. Вони просто мовчки видаляють мої коментарі. Як з Вам далі дискутувати після цього? Це така демократія?
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13.06.2024 14:25 Ответить
Мої коментарі теж іноді видаляють і навіть банять. З приємного - здається в даному питанні модератори поділяють мою точку зору а не вашу .
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13.06.2024 14:33 Ответить
Ну от і спілкуйтесь з ними.
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13.06.2024 14:50 Ответить
можете не дякувати, бо маємо "свого" обранця від наріду-ідіота, то ще та ДЯКУЛА.
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13.06.2024 13:52 Ответить
"Рука дающего не оскудеет"(с)
Щиро дякуємо
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13.06.2024 13:51 Ответить
При тому що Германія ніяких будапештських мумурандумів не підписувала...
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13.06.2024 13:56 Ответить
Ви молодці, на відміну від поляків.
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13.06.2024 14:55 Ответить
 
 