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Новости Санкции против России
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Германия блокирует санкции ЕС против России

Санкції ЄС проти РФ

Германское правительство блокирует прогресс в переговорах по новым санкциям против России. По словам дипломатов, именно позиция Германии является основной причиной, почему план санкции ЕС еще не утвержден.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет германское издание RND.

По словам дипломатов, именно позиция Германии является основной причиной, почему план санкций ЕС еще не утвержден.

"Недавно возникло ощущение, будто Германия была новой Венгрией, сказал чиновник ЕС, ссылаясь на тот факт, что в прошлом будапештское правительство премьер-министра Виктора Орбана неоднократно откладывало решение относительно санкций против России", - пишет RND.

Отмечается, что новые санкции направлены на борьбу с обходом уже действующих ограничений. Таким образом, ЕС планирует остановить использование западных технологий, которые Россия до сих пор применяет для производства оружия для войны против Украины. Кроме того, Европейский Союз хочет впервые ввести санкции против сжиженного природного газа. В частности, Еврокомиссия хочет запретить использование европейских портов для транспортировки российского СПГ в третьи страны. Это приведет к тому, что Россия сможет продавать меньше сжиженного природного газа из-за нехватки транспортных возможностей и инвестировать меньше денег в войну.

По словам дипломатов ЕС, предостережение Германии касается планов мер, направленных на то, чтобы усложнить обход санкций ЕС. Берлин призывает удалить норму об ответственности филиалов компаний, которые могут нарушить санкции.

"Причиной, очевидно, является опасение, что германские компании могут быть привлечены к ответственности за нарушение санкций", - объясняет германское издание.

Напомним, министерство финансов США 12 июня заявило о санкциях против российских проектов сжиженного природного газа, которые Россия сейчас пытается реализовать.

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Германия (6978) россия (95652) санкции (11313) Евросоюз (17145)


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Топ комментарии
+15
Значить німецькі компаніі ******** впаяні в рашку
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13.06.2024 10:52
+10
Хто б сумнівався
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13.06.2024 10:42
+7
Бизнес понад усе-поэтому и таурусы не дают!
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13.06.2024 10:52
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Хто б сумнівався
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13.06.2024 10:42 Ответить
говорили-балакали сіли та заплакали...то яка ж мета боротьби та підтримки України?
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13.06.2024 10:47 Ответить
Мета? Мета одна, тримати руку на пульсі, щоб і Україна не перемогла і кацапи не прийшли в Берлін.
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13.06.2024 10:53 Ответить
Значить німецькі компаніі ******** впаяні в рашку
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13.06.2024 10:52 Ответить
Бизнес понад усе-поэтому и таурусы не дают!
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13.06.2024 10:52 Ответить
"Угорщина більше не блокуватиме рішень НАТО щодо України"-Столтенберг.
Тепер ці ж рішення блокуватимуть інші країни, сам Столтенберг та наступний Генсек НАТО.) Влипли ми по самі....з цими ЄСами та НАТОнами.
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13.06.2024 10:58 Ответить
Капля камінь точить. Пройде час і вони роздупляться.
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13.06.2024 11:00 Ответить
думаю, что это происходит изза того, что Германия нашпигована российской агентурой и агентами влияния максимально на всех уровнях управления государством.... Так сложилось исторически.
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13.06.2024 11:01 Ответить
И деньги не пахнут!
Меркель "фрау штази" подсадила бизнес на боольшиие деньги из раши
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13.06.2024 11:26 Ответить
Все логічно, бачів відео, згвалтований Берлін, червоноармійці перенасиловали практично більшість, німок на захвачених территоріях Германії того там така підтримка.
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13.06.2024 11:03 Ответить
Минулого тижня німці ставили пАтужну завісу у вигляді пєкєльних санкцій на ввіз авто преміум-класу до РФ.
Зараз вилізло те, що намагалися приховати-скраплений газ, що приносить кацапам сотні млрд € щорічно, та й німецьким компаніям вистачає на чорну ікру в Октоберфест.
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13.06.2024 11:19 Ответить
Нічого особистого - лише бізнес. І це одна з причин, чому деякі партнери проти застосування їхньої зброї проти рф - дбають про власні інвестиції.
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13.06.2024 11:22 Ответить
 
 