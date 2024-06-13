Германия блокирует санкции ЕС против России

Германское правительство блокирует прогресс в переговорах по новым санкциям против России. По словам дипломатов, именно позиция Германии является основной причиной, почему план санкции ЕС еще не утвержден.



Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет германское издание RND.

По словам дипломатов, именно позиция Германии является основной причиной, почему план санкций ЕС еще не утвержден.

"Недавно возникло ощущение, будто Германия была новой Венгрией, сказал чиновник ЕС, ссылаясь на тот факт, что в прошлом будапештское правительство премьер-министра Виктора Орбана неоднократно откладывало решение относительно санкций против России", - пишет RND.

Отмечается, что новые санкции направлены на борьбу с обходом уже действующих ограничений. Таким образом, ЕС планирует остановить использование западных технологий, которые Россия до сих пор применяет для производства оружия для войны против Украины. Кроме того, Европейский Союз хочет впервые ввести санкции против сжиженного природного газа. В частности, Еврокомиссия хочет запретить использование европейских портов для транспортировки российского СПГ в третьи страны. Это приведет к тому, что Россия сможет продавать меньше сжиженного природного газа из-за нехватки транспортных возможностей и инвестировать меньше денег в войну.

По словам дипломатов ЕС, предостережение Германии касается планов мер, направленных на то, чтобы усложнить обход санкций ЕС. Берлин призывает удалить норму об ответственности филиалов компаний, которые могут нарушить санкции.

"Причиной, очевидно, является опасение, что германские компании могут быть привлечены к ответственности за нарушение санкций", - объясняет германское издание.

Напомним, министерство финансов США 12 июня заявило о санкциях против российских проектов сжиженного природного газа, которые Россия сейчас пытается реализовать.

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