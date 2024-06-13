Німеччина блокує санкції ЄС проти Росії

Німецький уряд блокує прогрес у переговорах щодо нових санкцій проти Росії. За словами дипломатів, саме позиція Німеччини є основною причиною, чому план санкції ЄС ще не затверджений.



Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання RND.

За словами дипломатів, саме позиція Німеччини є основною причиною, чому план санкції ЄС ще не затверджений.

"Нещодавно виникло відчуття, ніби Німеччина була новою Угорщиною, сказав чиновник ЄС, посилаючись на той факт, що в минулому будапештський уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана неодноразово відкладав рішення щодо санкцій проти Росії", - пише RND.

Зазначається, що нові санкції спрямовані на боротьбу з обходом вже діючих обмежень. Таким чином, ЄС планує зупинити використання західних технологій, які Росія досі застосовує для виробництва зброї для війни проти України. Крім того, Європейський Союз хоче вперше ввести санкції проти скрапленого природного газу. Зокрема, Єврокомісія хоче заборонити використання європейських портів для транспортування російського СПГ до третіх країн. Це призведе до того, що Росія зможе продавати менше зрідженого природного газу через брак транспортних можливостей і інвестувати менше грошей у війну.

За словами дипломатів ЄС, застереження Німеччини стосується планів заходів, спрямованих на те, щоб ускладнити обхід санкцій ЄС. Берлін закликає видалити норму про відповідальність філій компаній, які можуть порушити санкції.

"Причиною, очевидно, є побоювання, що німецькі компанії можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення санкцій", - пояснює німецьке видання.

Нагадаємо, міністерство фінансів США 12 червня заявило про санкції проти російських проєктів скрапленого природного газу, які Росія наразі намагається реалізувати.

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