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Новини Санкції проти Росії
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Німеччина блокує санкції ЄС проти Росії

Санкції ЄС проти РФ

Німецький уряд блокує прогрес у переговорах щодо нових санкцій проти Росії. За словами дипломатів, саме позиція Німеччини є основною причиною, чому план санкції ЄС ще не затверджений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання RND.

За словами дипломатів, саме позиція Німеччини є основною причиною, чому план санкції ЄС ще не затверджений.

"Нещодавно виникло відчуття, ніби Німеччина була новою Угорщиною, сказав чиновник ЄС, посилаючись на той факт, що в минулому будапештський уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана неодноразово відкладав рішення щодо санкцій проти Росії", - пише RND.

Зазначається, що нові санкції спрямовані на боротьбу з обходом вже діючих обмежень. Таким чином, ЄС планує зупинити використання західних технологій, які Росія досі застосовує для виробництва зброї для війни проти України. Крім того, Європейський Союз хоче вперше ввести санкції проти скрапленого природного газу. Зокрема, Єврокомісія хоче заборонити використання європейських портів для транспортування російського СПГ до третіх країн. Це призведе до того, що Росія зможе продавати менше зрідженого природного газу через брак транспортних можливостей і інвестувати менше грошей у війну.

За словами дипломатів ЄС, застереження Німеччини стосується планів заходів, спрямованих на те, щоб ускладнити обхід санкцій ЄС. Берлін закликає видалити норму про відповідальність філій компаній, які можуть порушити санкції.

"Причиною, очевидно, є побоювання, що німецькі компанії можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення санкцій", - пояснює німецьке видання.

Нагадаємо, міністерство фінансів США 12 червня заявило про санкції проти російських проєктів скрапленого природного газу, які Росія наразі намагається реалізувати.

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Автор: 

Німеччина (7375) росія (65328) санкції (11868) Євросоюз (13440)


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Топ коментарі
+15
Значить німецькі компаніі ******** впаяні в рашку
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13.06.2024 10:52
+10
Хто б сумнівався
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13.06.2024 10:42
+7
Бизнес понад усе-поэтому и таурусы не дают!
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13.06.2024 10:52
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Хто б сумнівався
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13.06.2024 10:42 Відповісти
говорили-балакали сіли та заплакали...то яка ж мета боротьби та підтримки України?
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13.06.2024 10:47 Відповісти
Мета? Мета одна, тримати руку на пульсі, щоб і Україна не перемогла і кацапи не прийшли в Берлін.
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13.06.2024 10:53 Відповісти
Значить німецькі компаніі ******** впаяні в рашку
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13.06.2024 10:52 Відповісти
Бизнес понад усе-поэтому и таурусы не дают!
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13.06.2024 10:52 Відповісти
"Угорщина більше не блокуватиме рішень НАТО щодо України"-Столтенберг.
Тепер ці ж рішення блокуватимуть інші країни, сам Столтенберг та наступний Генсек НАТО.) Влипли ми по самі....з цими ЄСами та НАТОнами.
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13.06.2024 10:58 Відповісти
Капля камінь точить. Пройде час і вони роздупляться.
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13.06.2024 11:00 Відповісти
думаю, что это происходит изза того, что Германия нашпигована российской агентурой и агентами влияния максимально на всех уровнях управления государством.... Так сложилось исторически.
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13.06.2024 11:01 Відповісти
И деньги не пахнут!
Меркель "фрау штази" подсадила бизнес на боольшиие деньги из раши
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13.06.2024 11:26 Відповісти
Все логічно, бачів відео, згвалтований Берлін, червоноармійці перенасиловали практично більшість, німок на захвачених территоріях Германії того там така підтримка.
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13.06.2024 11:03 Відповісти
Минулого тижня німці ставили пАтужну завісу у вигляді пєкєльних санкцій на ввіз авто преміум-класу до РФ.
Зараз вилізло те, що намагалися приховати-скраплений газ, що приносить кацапам сотні млрд € щорічно, та й німецьким компаніям вистачає на чорну ікру в Октоберфест.
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13.06.2024 11:19 Відповісти
Нічого особистого - лише бізнес. І це одна з причин, чому деякі партнери проти застосування їхньої зброї проти рф - дбають про власні інвестиції.
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13.06.2024 11:22 Відповісти
 
 