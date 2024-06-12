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Новини
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США заборонили постачання IT-послуг до Росії

хакер,фейк,дезінформація

Міністерство фінансів США заборонило надавати послуги у сфері програмного забезпечення та IT особам, які знаходяться в Росії.

Ці заходи мають обмежити доступ російського військово-промислового комплексу до певного програмного забезпечення та пов'язаних із ІТ-сервісами послуг, йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Нове рішення забороняє:

  • надавати будь-якій особі в Російській Федерації ІТ-консультації та послуги з проєктування;
  • надавати послуги ІТ-підтримки та хмарні послуги для програмного забезпечення стосовно управління підприємством і програмного забезпечення для проєктування та виробництва. 

Рішення набирає сили 12 вересня 2024 року.

При цьому нові заборони не поширюються на операції, пов'язані із телекомунікаційними технологіями та гуманітарними місіями.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро.

Окрім того, повідомлялося, що Міністерство фінансів США планує цього тижня значно розширити свою програму вторинних санкцій щодо Росії, розглядаючи будь-яку іноземну фінансову установу, котра здійснює транзакції з російською компанією, що потрапила під санкції, як таку, що працює безпосередньо з військовою промисловістю Кремля.

Автор: 

росія (14237) санкції (4402) США (4902) IT-індустрія (322)


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Топ коментарі
+1
Ой, лицемірні ж ви тварюки, партнери всраті, а чого ж ви не припинили роботу Ґуґл-сервісів нарассії, в т.ч. youtube?
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12.06.2024 19:59
+1
І дали їм фору до 12 вересня,щоб вони спокійно перейшли на якісь китайчанські програми.Рубанули б відзавтра-ото б було дієво.
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12.06.2024 21:06
+1
Ага, а дрібно-м'які чогось раптом дозволили користуватись своїм пз кацапам - ті аж здивувались: не могли windows встановлювати/оновлювати, а тут раптом та беріть, нам не шкода. Індус надела мабуть отримав від моді проханнячко, ну, вони ж нам нафту за рупії зі знижкою...
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12.06.2024 23:32
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Ой, лицемірні ж ви тварюки, партнери всраті, а чого ж ви не припинили роботу Ґуґл-сервісів нарассії, в т.ч. youtube?
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12.06.2024 19:59 Відповісти
гугл-сервіси це кінцевий продукт для споживачів фіз осіб. це впливає лише позитивно
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12.06.2024 22:11 Відповісти
Тоді б кацапам довелося безвилазно сидіти в тік-токах і чєбурнєтє...
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13.06.2024 00:56 Відповісти
ОГО..НЕ ....СОБІ.. СКАЗАВ Я СОБІ... А ШО ТАК ДОВГО ДУПЛИЛИСЯ???
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12.06.2024 20:20 Відповісти
І дали їм фору до 12 вересня,щоб вони спокійно перейшли на якісь китайчанські програми.Рубанули б відзавтра-ото б було дієво.
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12.06.2024 21:06 Відповісти
Потужно . Іншого слова нема … в мене
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12.06.2024 21:15 Відповісти
треба ще з росії та ********** ввести заборону на іх аутсорс
а то всякі EPAMи продають свій гівнокод на захід
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12.06.2024 21:54 Відповісти
ЕРАМ і в Україні працює, і наші теж говнокодять.
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12.06.2024 23:34 Відповісти
Ага, а дрібно-м'які чогось раптом дозволили користуватись своїм пз кацапам - ті аж здивувались: не могли windows встановлювати/оновлювати, а тут раптом та беріть, нам не шкода. Індус надела мабуть отримав від моді проханнячко, ну, вони ж нам нафту за рупії зі знижкою...
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12.06.2024 23:32 Відповісти
Угу. Вірю.
Біл Гей-тс-с-с, такий, грюкне кулачком по столу, грізно надує щоки насупить брови і скаже: "Всьо, кацапйо! Вам тепер хана і кришка! Зуб даю!"
Лиш не скаже, чий то зуб.
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13.06.2024 00:54 Відповісти

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