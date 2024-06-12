США наклали санкції на понад 100 компаній військово-промислового комплексу Росії

Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передає Європейська правда.

Мінфін США констатує, що "Росія перетворилася на військову економіку, в якій компанії з усього спектру російської промисловості роблять свій внесок у військові зусилля Росії".

Юридичні особи, перераховані в останньому указі відомства, "працюють або працювали в оборонному та пов'язаних з ним секторах економіки Російської Федерації, виробництві, технологіях, транспорті та фінансових послугах".

Йдеться зокрема про російських виробників військової техніки – від безпілотників до кораблів – та компонентів до неї, компонентів вибухівки, боєприпасів, електроніки, а також заводи з ремонту військової техніки.

Окремо в указі Мінфіну США згаданий "Банк Точка", заснований у 2023 році для надання фінансових послуг "суб'єкту, що забезпечує амуніцією російських військовослужбовців", та російська компанія "Экодор", яка перевозить російські військові вантажі.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро.

Окрім того, повідомлялося, що Міністерство фінансів США планує цього тижня значно розширити свою програму вторинних санкцій щодо Росії, розглядаючи будь-яку іноземну фінансову установу, котра здійснює транзакції з російською компанією, що потрапила під санкції, як таку, що працює безпосередньо з військовою промисловістю Кремля.