США ввели нові санкції проти російського ринку скрапленого газу

Міністерство фінансів США 12 червня заявило про санкції проти російських проєктів скрапленого природного газу, які Росія наразі намагається реалізувати.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передає Європейська правда.

Американські санкції стосуються семи компаній, що беруть участь у трьох російських проєктах СПГ: "Обский СПГ", "Арктик СПГ-1" та "Арктик СПГ-3".

Вони, зокрема, відповідальні за будівництво заводів із переробки та скраплення природного газу в Росії, управління та нагляд за будівельними проєктами, а також геологічну розвідку та розробку майданчика для видобутку СПГ.

Одна з них – "Міжнародний інноваційний центр морських конструкцій і судноремонту" – також бере участь у будівництві танкерів для перевезення скрапленого природного газу.

Окрім того, під санкції США потрапили сім СПГ-танкерів, які перебувають на різних етапах будівництва, з них чотири належать уже підсанкційній компанії "Совкомфлот".

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро.

Окрім того, повідомлялося, що Міністерство фінансів США планує цього тижня значно розширити свою програму вторинних санкцій щодо Росії, розглядаючи будь-яку іноземну фінансову установу, котра здійснює транзакції з російською компанією, що потрапила під санкції, як таку, що працює безпосередньо з військовою промисловістю Кремля.