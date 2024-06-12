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США передадут Украине вторую систему Patriot, - АР
Соединенные Штаты Америки передадут Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.
Как отмечается, эту информацию изданию во вторник подтвердили двое американских чиновников.
Официальные лица сказали, что президент Джо Байден одобрил этот шаг. Это будет вторая система Patriot, которую США предоставили Украине, хотя Пентагон регулярно передает определенное количество ракет для этой системы.
Двое американских чиновников говорили на условиях анонимности, поскольку решение не было объявлено публично.
Ранее СМИ также информировали, что Германия думает о предоставлении Украине еще одной системы ПВО Patriot. Впоследствии канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил это.
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+5 Василь Довганенко #589385
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1. Знищити воєнні об'єкти на території росії.
1.1 Воєнні заводи
1.2 Воєнні склади
1.3 Кораблі
1.4 Авіацію
2. Знищити нафтові об'єкти в росії. Щоб росія не отримувала гроші на фінансування війни
2.1 Всі НПЗ
2.2 Труби на території росії, по яким нафта чи газ течуть в інші країни.
2.3 Порти, в яких заповнюються танкери + танкери тіньового флоту росії.
3. Знищити всіх окупантів в Україні.
Заходу потрібно перевести свої військові заводи на роботу 24/7. Виробити для України за рік 10 млн снарядів. І Україні попрацювати рік цими снарядами по позиціям окупантів - від них нічого не залишиться.
4. Заходу потрібно виділити гроші на роботу російської опозиції. Щоб вона з Заходу працювала на територію росії. Потрібно роззомбовувати росіян, налаштовувати їх проти війни і проти путіна. Щоб після війни вони нам не сказали «ми не винуваті, ми були зазомбовані». Потрібно щоб була в однаковому об'ємі інформація як пропутінська, так і антипутінська. І тоді вони вже не зможуть нічого сказати, у них було 2 джерела інформації і вони свідомо зробили свій вибір між правдою і фашизмом.
Берем детей олигархов рф на Западе, арестовываем их за превышение скорости и отправляем в тюрьму для сексуальных маньяков. На недельку. Можно две. Тюремщикам предлагаем на это время бесплатный отпуск на Канарские Острова.
Ах да, забыл. И в это время вести прямую трансляцию на рф в youtube: "какова сексуальная жизнь в тюрьме".
Та вже занадто
2-3 пунктів буде досить, бо вони потягнуть за собою увесь ланцюг.
"Слишком много - это как раз то, что нужно".
2. Залити асфальтом.