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Новости Помощь Украине
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США передадут Украине вторую систему Patriot, - АР

Петріот для України

Соединенные Штаты Америки передадут Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

Как отмечается, эту информацию изданию во вторник подтвердили двое американских чиновников.

Официальные лица сказали, что президент Джо Байден одобрил этот шаг. Это будет вторая система Patriot, которую США предоставили Украине, хотя Пентагон регулярно передает определенное количество ракет для этой системы.

Также читайте: Германия вместе с союзниками передаст Украине 100 ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot, - глава Минобороны Писториус

Двое американских чиновников говорили на условиях анонимности, поскольку решение не было объявлено публично.

Ранее СМИ также информировали, что Германия думает о предоставлении Украине еще одной системы ПВО Patriot. Впоследствии канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил это.

Автор: 

США (26743) Patriot (276)


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Топ комментарии
+5
З світу по нитці - голому сорочка. СПАСИБІ.
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12.06.2024 06:39
+3
Як перемогти росію:
1. Знищити воєнні об'єкти на території росії.
1.1 Воєнні заводи
1.2 Воєнні склади
1.3 Кораблі
1.4 Авіацію
2. Знищити нафтові об'єкти в росії. Щоб росія не отримувала гроші на фінансування війни
2.1 Всі НПЗ
2.2 Труби на території росії, по яким нафта чи газ течуть в інші країни.
2.3 Порти, в яких заповнюються танкери + танкери тіньового флоту росії.
3. Знищити всіх окупантів в Україні.
Заходу потрібно перевести свої військові заводи на роботу 24/7. Виробити для України за рік 10 млн снарядів. І Україні попрацювати рік цими снарядами по позиціям окупантів - від них нічого не залишиться.
4. Заходу потрібно виділити гроші на роботу російської опозиції. Щоб вона з Заходу працювала на територію росії. Потрібно роззомбовувати росіян, налаштовувати їх проти війни і проти путіна. Щоб після війни вони нам не сказали «ми не винуваті, ми були зазомбовані». Потрібно щоб була в однаковому об'ємі інформація як пропутінська, так і антипутінська. І тоді вони вже не зможуть нічого сказати, у них було 2 джерела інформації і вони свідомо зробили свій вибір між правдою і фашизмом.
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12.06.2024 06:44
+3
Это очень долго и дорого. Есть гораздо менее моральный и более эффективный способ.
Берем детей олигархов рф на Западе, арестовываем их за превышение скорости и отправляем в тюрьму для сексуальных маньяков. На недельку. Можно две. Тюремщикам предлагаем на это время бесплатный отпуск на Канарские Острова.
Ах да, забыл. И в это время вести прямую трансляцию на рф в youtube: "какова сексуальная жизнь в тюрьме".
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12.06.2024 07:22
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Правила форума Совет форумчан
рештою, 300 штук
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12.06.2024 07:28 Ответить
Мексикоси няшкі. А воть злобні та могучі канадці то жах господень.
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12.06.2024 09:32 Ответить
З світу по нитці - голому сорочка. СПАСИБІ.
показать весь комментарий
12.06.2024 06:39 Ответить
Як перемогти росію:
1. Знищити воєнні об'єкти на території росії.
1.1 Воєнні заводи
1.2 Воєнні склади
1.3 Кораблі
1.4 Авіацію
2. Знищити нафтові об'єкти в росії. Щоб росія не отримувала гроші на фінансування війни
2.1 Всі НПЗ
2.2 Труби на території росії, по яким нафта чи газ течуть в інші країни.
2.3 Порти, в яких заповнюються танкери + танкери тіньового флоту росії.
3. Знищити всіх окупантів в Україні.
Заходу потрібно перевести свої військові заводи на роботу 24/7. Виробити для України за рік 10 млн снарядів. І Україні попрацювати рік цими снарядами по позиціям окупантів - від них нічого не залишиться.
4. Заходу потрібно виділити гроші на роботу російської опозиції. Щоб вона з Заходу працювала на територію росії. Потрібно роззомбовувати росіян, налаштовувати їх проти війни і проти путіна. Щоб після війни вони нам не сказали «ми не винуваті, ми були зазомбовані». Потрібно щоб була в однаковому об'ємі інформація як пропутінська, так і антипутінська. І тоді вони вже не зможуть нічого сказати, у них було 2 джерела інформації і вони свідомо зробили свій вибір між правдою і фашизмом.
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12.06.2024 06:44 Ответить
Анріал..у мокш телевізор вже переміг холодильник..
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12.06.2024 06:50 Ответить
нісенітниця
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12.06.2024 07:20 Ответить
для петренко
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12.06.2024 07:21 Ответить
ідеал!
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12.06.2024 07:28 Ответить
ідеальна фантастика
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12.06.2024 07:43 Ответить
реалізм! і це вже робиться!
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12.06.2024 07:45 Ответить
Это очень долго и дорого. Есть гораздо менее моральный и более эффективный способ.
Берем детей олигархов рф на Западе, арестовываем их за превышение скорости и отправляем в тюрьму для сексуальных маньяков. На недельку. Можно две. Тюремщикам предлагаем на это время бесплатный отпуск на Канарские Острова.
Ах да, забыл. И в это время вести прямую трансляцию на рф в youtube: "какова сексуальная жизнь в тюрьме".
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12.06.2024 07:22 Ответить
і всім буде посрати, включно із олігархами рф.
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12.06.2024 08:51 Ответить
Роман П.:

Та вже занадто

2-3 пунктів буде досить, бо вони потягнуть за собою увесь ланцюг.
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12.06.2024 07:36 Ответить
Я из тех людей, для которых:
"Слишком много - это как раз то, что нужно".
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12.06.2024 07:43 Ответить
ви з тих людей, які вважають когось з рф людяними і піклуючимися про дітей. Це може бути побічні ефекти москворотості.
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12.06.2024 08:57 Ответить
Цікаво було б дізнатись, яка послідовність Ваших думок привела до такого висновку.
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12.06.2024 10:32 Ответить
1. Обнести забором.
2. Залити асфальтом.
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12.06.2024 09:34 Ответить
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12.06.2024 06:47 Ответить
Спасибо США
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12.06.2024 07:19 Ответить
не-э-э, спасибо зебилу
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12.06.2024 07:41 Ответить
Щеб нам Hawk віддали, в них вона знята з озброєння в 2002 році. На зберіганні було 400 пускових.
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12.06.2024 07:40 Ответить
 
 