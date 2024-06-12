США передадут Украине вторую систему Patriot, - АР

Соединенные Штаты Америки передадут Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

Как отмечается, эту информацию изданию во вторник подтвердили двое американских чиновников.

Официальные лица сказали, что президент Джо Байден одобрил этот шаг. Это будет вторая система Patriot, которую США предоставили Украине, хотя Пентагон регулярно передает определенное количество ракет для этой системы.

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Двое американских чиновников говорили на условиях анонимности, поскольку решение не было объявлено публично.

Ранее СМИ также информировали, что Германия думает о предоставлении Украине еще одной системы ПВО Patriot. Впоследствии канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил это.