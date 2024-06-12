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США передадуть Україні другу систему Patriot, - АР
Сполучені Штати Америки передадуть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.
Як зазначається, цю інформацію виданню у вівторок підтвердили двоє американських чиновників.
Офіційні особи сказали, що президент Джо Байден схвалив цей крок. Це буде друга система Patriot , яку США надали Україні, хоча Пентагон регулярно передає певну кількість ракет для цієї системи.
Двоє американських чиновників говорили на умовах анонімності, оскільки рішення не було оголошено публічно.
Раніше ЗМІ також інформували, що Німеччина розмірковує над наданням Україні ще однієї системи ППО Patriot. Згодом канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив це.
Топ коментарі
+5 Василь Довганенко #589385
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+3 Роман Петренко #586966
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+3 Vladyslav Novikov
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1. Знищити воєнні об'єкти на території росії.
1.1 Воєнні заводи
1.2 Воєнні склади
1.3 Кораблі
1.4 Авіацію
2. Знищити нафтові об'єкти в росії. Щоб росія не отримувала гроші на фінансування війни
2.1 Всі НПЗ
2.2 Труби на території росії, по яким нафта чи газ течуть в інші країни.
2.3 Порти, в яких заповнюються танкери + танкери тіньового флоту росії.
3. Знищити всіх окупантів в Україні.
Заходу потрібно перевести свої військові заводи на роботу 24/7. Виробити для України за рік 10 млн снарядів. І Україні попрацювати рік цими снарядами по позиціям окупантів - від них нічого не залишиться.
4. Заходу потрібно виділити гроші на роботу російської опозиції. Щоб вона з Заходу працювала на територію росії. Потрібно роззомбовувати росіян, налаштовувати їх проти війни і проти путіна. Щоб після війни вони нам не сказали «ми не винуваті, ми були зазомбовані». Потрібно щоб була в однаковому об'ємі інформація як пропутінська, так і антипутінська. І тоді вони вже не зможуть нічого сказати, у них було 2 джерела інформації і вони свідомо зробили свій вибір між правдою і фашизмом.
Берем детей олигархов рф на Западе, арестовываем их за превышение скорости и отправляем в тюрьму для сексуальных маньяков. На недельку. Можно две. Тюремщикам предлагаем на это время бесплатный отпуск на Канарские Острова.
Ах да, забыл. И в это время вести прямую трансляцию на рф в youtube: "какова сексуальная жизнь в тюрьме".
Та вже занадто
2-3 пунктів буде досить, бо вони потягнуть за собою увесь ланцюг.
"Слишком много - это как раз то, что нужно".
2. Залити асфальтом.