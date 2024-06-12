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США передадуть Україні другу систему Patriot, - АР

Петріот для України

Сполучені Штати Америки передадуть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.

Як зазначається, цю інформацію виданню у вівторок підтвердили двоє американських чиновників.

Офіційні особи сказали, що президент Джо Байден схвалив цей крок. Це буде друга система Patriot , яку США надали Україні, хоча Пентагон регулярно передає певну кількість ракет для цієї системи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина надасть Україні Patriot, IRIS-T, Gepard протягом наступних тижнів та місяців, - Шольц

Двоє американських чиновників говорили на умовах анонімності, оскільки рішення не було оголошено публічно.

Раніше ЗМІ також інформували, що Німеччина розмірковує над наданням Україні ще однієї системи ППО Patriot. Згодом канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив це. 

Автор: 

США (23009) Patriot (312)


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Топ коментарі
+5
З світу по нитці - голому сорочка. СПАСИБІ.
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12.06.2024 06:39
+3
Як перемогти росію:
1. Знищити воєнні об'єкти на території росії.
1.1 Воєнні заводи
1.2 Воєнні склади
1.3 Кораблі
1.4 Авіацію
2. Знищити нафтові об'єкти в росії. Щоб росія не отримувала гроші на фінансування війни
2.1 Всі НПЗ
2.2 Труби на території росії, по яким нафта чи газ течуть в інші країни.
2.3 Порти, в яких заповнюються танкери + танкери тіньового флоту росії.
3. Знищити всіх окупантів в Україні.
Заходу потрібно перевести свої військові заводи на роботу 24/7. Виробити для України за рік 10 млн снарядів. І Україні попрацювати рік цими снарядами по позиціям окупантів - від них нічого не залишиться.
4. Заходу потрібно виділити гроші на роботу російської опозиції. Щоб вона з Заходу працювала на територію росії. Потрібно роззомбовувати росіян, налаштовувати їх проти війни і проти путіна. Щоб після війни вони нам не сказали «ми не винуваті, ми були зазомбовані». Потрібно щоб була в однаковому об'ємі інформація як пропутінська, так і антипутінська. І тоді вони вже не зможуть нічого сказати, у них було 2 джерела інформації і вони свідомо зробили свій вибір між правдою і фашизмом.
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12.06.2024 06:44
+3
Это очень долго и дорого. Есть гораздо менее моральный и более эффективный способ.
Берем детей олигархов рф на Западе, арестовываем их за превышение скорости и отправляем в тюрьму для сексуальных маньяков. На недельку. Можно две. Тюремщикам предлагаем на это время бесплатный отпуск на Канарские Острова.
Ах да, забыл. И в это время вести прямую трансляцию на рф в youtube: "какова сексуальная жизнь в тюрьме".
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12.06.2024 07:22
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рештою, 300 штук
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12.06.2024 07:28 Відповісти
Мексикоси няшкі. А воть злобні та могучі канадці то жах господень.
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12.06.2024 09:32 Відповісти
З світу по нитці - голому сорочка. СПАСИБІ.
показати весь коментар
12.06.2024 06:39 Відповісти
Як перемогти росію:
1. Знищити воєнні об'єкти на території росії.
1.1 Воєнні заводи
1.2 Воєнні склади
1.3 Кораблі
1.4 Авіацію
2. Знищити нафтові об'єкти в росії. Щоб росія не отримувала гроші на фінансування війни
2.1 Всі НПЗ
2.2 Труби на території росії, по яким нафта чи газ течуть в інші країни.
2.3 Порти, в яких заповнюються танкери + танкери тіньового флоту росії.
3. Знищити всіх окупантів в Україні.
Заходу потрібно перевести свої військові заводи на роботу 24/7. Виробити для України за рік 10 млн снарядів. І Україні попрацювати рік цими снарядами по позиціям окупантів - від них нічого не залишиться.
4. Заходу потрібно виділити гроші на роботу російської опозиції. Щоб вона з Заходу працювала на територію росії. Потрібно роззомбовувати росіян, налаштовувати їх проти війни і проти путіна. Щоб після війни вони нам не сказали «ми не винуваті, ми були зазомбовані». Потрібно щоб була в однаковому об'ємі інформація як пропутінська, так і антипутінська. І тоді вони вже не зможуть нічого сказати, у них було 2 джерела інформації і вони свідомо зробили свій вибір між правдою і фашизмом.
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12.06.2024 06:44 Відповісти
Анріал..у мокш телевізор вже переміг холодильник..
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12.06.2024 06:50 Відповісти
нісенітниця
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12.06.2024 07:20 Відповісти
для петренко
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12.06.2024 07:21 Відповісти
ідеал!
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12.06.2024 07:28 Відповісти
ідеальна фантастика
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12.06.2024 07:43 Відповісти
реалізм! і це вже робиться!
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12.06.2024 07:45 Відповісти
Это очень долго и дорого. Есть гораздо менее моральный и более эффективный способ.
Берем детей олигархов рф на Западе, арестовываем их за превышение скорости и отправляем в тюрьму для сексуальных маньяков. На недельку. Можно две. Тюремщикам предлагаем на это время бесплатный отпуск на Канарские Острова.
Ах да, забыл. И в это время вести прямую трансляцию на рф в youtube: "какова сексуальная жизнь в тюрьме".
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12.06.2024 07:22 Відповісти
і всім буде посрати, включно із олігархами рф.
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12.06.2024 08:51 Відповісти
Роман П.:

Та вже занадто

2-3 пунктів буде досить, бо вони потягнуть за собою увесь ланцюг.
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12.06.2024 07:36 Відповісти
Я из тех людей, для которых:
"Слишком много - это как раз то, что нужно".
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12.06.2024 07:43 Відповісти
ви з тих людей, які вважають когось з рф людяними і піклуючимися про дітей. Це може бути побічні ефекти москворотості.
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12.06.2024 08:57 Відповісти
Цікаво було б дізнатись, яка послідовність Ваших думок привела до такого висновку.
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12.06.2024 10:32 Відповісти
1. Обнести забором.
2. Залити асфальтом.
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12.06.2024 09:34 Відповісти
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12.06.2024 06:47 Відповісти
Спасибо США
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12.06.2024 07:19 Відповісти
не-э-э, спасибо зебилу
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12.06.2024 07:41 Відповісти
Щеб нам Hawk віддали, в них вона знята з озброєння в 2002 році. На зберіганні було 400 пускових.
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12.06.2024 07:40 Відповісти
 
 