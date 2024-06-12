США передадуть Україні другу систему Patriot, - АР

Сполучені Штати Америки передадуть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.

Як зазначається, цю інформацію виданню у вівторок підтвердили двоє американських чиновників.

Офіційні особи сказали, що президент Джо Байден схвалив цей крок. Це буде друга система Patriot , яку США надали Україні, хоча Пентагон регулярно передає певну кількість ракет для цієї системи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина надасть Україні Patriot, IRIS-T, Gepard протягом наступних тижнів та місяців, - Шольц

Двоє американських чиновників говорили на умовах анонімності, оскільки рішення не було оголошено публічно.

Раніше ЗМІ також інформували, що Німеччина розмірковує над наданням Україні ще однієї системи ППО Patriot. Згодом канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив це.