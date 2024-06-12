В Германии Украина подписывает ряд соглашений в области обороны и энергетики, - Свириденко

На конференции по восстановлению в Берлине Украина подписывает ряд соглашений.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что в канун конференции по восстановлению, которая проходит в Берлине, было подписано 23 меморандума с японскими партнерами, в первый день работы было анонсировано о создании Skills Alliance, объединение около 50 институтов, с целью обучения на переобучение украинцев, на что в ближайшие три года планируется выделить около 700 млн евро.

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А сегодня, 12 июня, проходит подписание ряда соглашений, в том числе в оборонной промышленности, в энергетике, а также по финансированию ипотечной программы в Украине, проинформировала заместитель главы правительства.

Свириденко отметила, что среди главных тем конференции было восстановление энергетики.

"Мы рассматриваем несколько вариантов, которые мы здесь обсудили с партнерами. Это и восстановление разрушенного оборудования и построение параллельно новой генерации, а также увеличение импорта из Европы (на сегодня это 1,7 КилоВатт). У нас есть просьба к нашим партнерам рассмотреть вопрос увеличения объемов, ведь для нас это критично, потому что влияет на жизнь людей, на экономику", - пояснила вице-премьер.

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