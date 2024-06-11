Украина просит $13 миллиардов инвестиций сейчас, не дожидаясь окончания войны, – Свириденко

Для быстрого роста Украина нуждается в $12-13 млрд инвестиций прямо сейчас, не дожидаясь окончания войны.

Об этом первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила на Конференции по восстановлению Украины в Берлине, передает Укринформ.

"В течение двух лет, которые прошли с первой конференции в Лугано, Украина показала, что мы работаем, работают морские порты, есть финансовая стабильность. Мы не хотим быть уничтоженными, поэтому нам нужна ваша помощь", - сказала Свириденко.

По ее словам, одних только кредитов для восстановления недостаточно. Для долгосрочного развития и роста экономика Украины нуждается в инвестициях.

"Мы делаем все для быстрого роста. Но кредитов недостаточно, нам нужны инвестиции. Поэтому мы и здесь. Чтобы экономика продолжала расти, чтобы мы могли продолжать развиваться, нам нужно $12-13 млрд инвестиций сейчас, а не когда закончится война", - подчеркнул Свириденко.

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Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет нуждаться от $10 до 30 миллиардов ежегодных инвестиций в течение следующих 10 лет.