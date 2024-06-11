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Украина в следующие 10 лет ежегодно будет нуждаться в почти $30 млрд инвестиций, - Шмыгаль

Денис Шмигаль

Следующие 10 лет украинская экономика будет нуждаться от 10 до 30 миллиардов долларов ежегодных инвестиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Нам нужны восстановление, доступ к внешним рынкам и улучшение логистики. Нам нужны внешние инвестиции и трансфер технологий от наших партнеров. Украина нуждается от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет", - говорится в сообщении.

Шмыгаль также отметил, что для Украины важно, чтобы поддержка партнеров была "прогнозируемой, ритмичной и стабильной".

В то же время премьер отметил, что правительство запустило ряд программ стимулирования экономики, которые дали положительный эффект. По его словам, в прошлом году ВВП восстановился на 5,3%, а за первые 4 месяца этого года вырос еще на 4,4%.

Шмыгаль отметил, что после ударов России по украинской энергосистеме в особой поддержке нуждается энергетический сектор.

"Нужно больше ПВО, больше энергетического оборудования, содействие расширению импорта электроэнергии в Украину, помощь в децентрализации энергосистемы", - резюмировал он.

Напомним, финско-украинская инвесткомпания Double Tap Investments решила инвестировать в украинские стартапы в сфере оборонных технологий.

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Автор: 

инвестиции (1164) экономика (3880) Шмыгаль Денис (2694)


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Топ комментарии
+14
Поверніть те, що вкрали..
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11.06.2024 13:53
+11
Хто ж вам корумпованій брехливій та крадівливій jdvi їх буде постійно надавати?
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11.06.2024 13:57
+7
вы долбо....бы сделали так чтобы миллионы людей не вернулись в коррупционную страну, инвестиции нужны когда есть свобода слова, передвижения, и когда вас пересажают
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11.06.2024 13:57
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Поверніть те, що вкрали..
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11.06.2024 13:53 Ответить
те що ми кацапам віддали?
так саме воно зараз і прилітає в Україну.
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11.06.2024 14:37 Ответить
Я про гроші..
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11.06.2024 14:45 Ответить
та і я ж за них...
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11.06.2024 14:51 Ответить
зуважте - не знічтожили, а саме віддали кацапам.
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11.06.2024 14:41 Ответить
ну і хто тута дудачокс?
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11.06.2024 14:44 Ответить
кацапня саме те і робить - все нами їм віддате і повертає...
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11.06.2024 14:47 Ответить
Жнива.
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11.06.2024 13:54 Ответить
проголосуй за бубу немедленно досрочно щє раз... 🤣
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11.06.2024 14:08 Ответить
Василь, а ви всіх підлайкуєте і лівих і правих?
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11.06.2024 14:19 Ответить
так мені не треба...
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11.06.2024 14:27 Ответить
А кишені витримають?
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11.06.2024 13:55 Ответить
Хто ж вам корумпованій брехливій та крадівливій jdvi їх буде постійно надавати?
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11.06.2024 13:57 Ответить
Та ваша зелена влада все ж покраде, до народу нічого не дійде
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11.06.2024 13:57 Ответить
вы долбо....бы сделали так чтобы миллионы людей не вернулись в коррупционную страну, инвестиции нужны когда есть свобода слова, передвижения, и когда вас пересажают
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11.06.2024 13:57 Ответить
Закатай губу,шмигаль.
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11.06.2024 13:58 Ответить
Ого, все ніяк нажертися не можуть. А лусьнути не боїшся?
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11.06.2024 14:00 Ответить
Та інвестиції то будуть,але ви,хлопчики,не скористаєтесь
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11.06.2024 14:10 Ответить
Економіст рівень Бох 10-30 ярдов🤮
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11.06.2024 14:01 Ответить
але є умови - поперше согласіє ермака, агрохімії і безумної,
а тут саме 5 левел пішов...
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11.06.2024 14:02 Ответить
*********** - нетряпка в шторах...
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11.06.2024 14:04 Ответить
А якщо клоунів замінити в цьомц році - не думали, не гадали. З цими дебілами нам і тисячі років не вистачить до мінімальної зарплати польскої...
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11.06.2024 14:06 Ответить
А ще краще 100 мільярдів.
І щоб ніякого контролю!!! Не ваше це діло, куди ЗЄрмаки гроші *******!!!
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11.06.2024 14:09 Ответить
невгамоні апетити зелених мразот....
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11.06.2024 14:12 Ответить
Ага. Ермак и ко и не такую сумму переварят....
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11.06.2024 14:14 Ответить
в пацанів шлунок - на понос не ходи...
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11.06.2024 14:29 Ответить
Україна наступні 10 років щорічно потребуватиме до $30 млрд інвестицій, - Шмигаль

Є таке гарне, суто українське слово "допоминатися".
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11.06.2024 14:28 Ответить
ну і де caps lock?
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11.06.2024 14:32 Ответить
под вождя типа шмыгаль никто бакса рваного в Украину не вложит. Сначала нужно нормальное государство построить, а потом уже бабло просить.
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11.06.2024 14:36 Ответить
тож запозичте в єрмака та ахметки
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11.06.2024 14:48 Ответить
Ага, щазз. Який дурень буде інвестувати в країну де маски-шоу з рейдерством, ризики незакінченної війни чи розпочаток нової. Та ще й старіюче населення, збігаюча молодь.

В країни де є зростаюче населення ще можуть інвестувати, навіть коли заважає перше і друге, бо це може колись виправитись. Але українська демографія - це вирок.
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11.06.2024 14:51 Ответить
Крадене вам стане скоро поперек горла ...
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11.06.2024 14:55 Ответить
"Який розумний! Аж страшно...."
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11.06.2024 15:02 Ответить
Мені цікаво, чи пан Шмигаль взагалі розуміє поняття слова "інвестиція" ? інвестиція означає повернення кредиту із прибутком - це або про суто комерційний проєкт (що в умовах постійного рекету та відсутністі компетентності деяких оранів неможливо), або про інфраструктурні державні проєкти, де на зараз смертельно небезпечно для будь кого щось інвестувати в умовах української корупції та знову ж некомпетентності.
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11.06.2024 15:06 Ответить
а фраза від 10-30 лярдів це як? різниця **** в 3 рази!! це **** просто вища школа економіки та математики
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11.06.2024 15:12 Ответить
30 млрд щорічно, то трошки дойуха хочуть бідні сироти Бнкоаої .
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11.06.2024 15:12 Ответить
не багатого розуму в бубіних ізбірателів - і він такі зазирне ***** в очко - безсрочний - питання чясу....
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11.06.2024 15:13 Ответить
Не о том думаешь шмыгаль. Ты лучше думай о сроке, который вашей зеленой команде по любому прийдется отбывать. Как говорила моя бабушка, еще 50-60 лет назад-суши сухари, да побольше. В допрi все згодиться. Там цього "комунiзму"не буде.
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11.06.2024 15:15 Ответить
сподіваюсь я цього не побачю...
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11.06.2024 15:17 Ответить
Интересно как в Берлине на скандал с Найемом отреагируют. На Францию тоже сложно уже рассчитывать, из-за перевыборов. Шмыгаль говорит одно, а делает так чтобы хрен с редькой
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11.06.2024 16:36 Ответить
Ще не нажерся? Будуть інвестиції, тільки наступному президенту і уряду!
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11.06.2024 18:50 Ответить
Іншими словами: Хочу щоб потік бабла для мене шмигаля ніколи не припинявся десятиліттями, та що там, сторіччями і ерами!
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11.06.2024 19:10 Ответить
 
 