Украина в следующие 10 лет ежегодно будет нуждаться в почти $30 млрд инвестиций, - Шмыгаль
Следующие 10 лет украинская экономика будет нуждаться от 10 до 30 миллиардов долларов ежегодных инвестиций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Нам нужны восстановление, доступ к внешним рынкам и улучшение логистики. Нам нужны внешние инвестиции и трансфер технологий от наших партнеров. Украина нуждается от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет", - говорится в сообщении.
Шмыгаль также отметил, что для Украины важно, чтобы поддержка партнеров была "прогнозируемой, ритмичной и стабильной".
В то же время премьер отметил, что правительство запустило ряд программ стимулирования экономики, которые дали положительный эффект. По его словам, в прошлом году ВВП восстановился на 5,3%, а за первые 4 месяца этого года вырос еще на 4,4%.
Шмыгаль отметил, что после ударов России по украинской энергосистеме в особой поддержке нуждается энергетический сектор.
"Нужно больше ПВО, больше энергетического оборудования, содействие расширению импорта электроэнергии в Украину, помощь в децентрализации энергосистемы", - резюмировал он.
Напомним, финско-украинская инвесткомпания Double Tap Investments решила инвестировать в украинские стартапы в сфере оборонных технологий.
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так саме воно зараз і прилітає в Україну.
а тут саме 5 левел пішов...
І щоб ніякого контролю!!! Не ваше це діло, куди ЗЄрмаки гроші *******!!!
Є таке гарне, суто українське слово "допоминатися".
В країни де є зростаюче населення ще можуть інвестувати, навіть коли заважає перше і друге, бо це може колись виправитись. Але українська демографія - це вирок.