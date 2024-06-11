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Новости
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Получили заверения от партнеров по поводу помощи до конца 2024 года, - Марченко

Партнери запевнили у допомозі до кінця 2024 року

Украина получила заверения о предоставлении необходимой финансовой помощи до конца 2024 года.

Об этом в Facebook сообщил глава Минфина Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

Министр рассказал, что в Берлине состоялось десятое заседание Руководящего комитета Координационной платформы доноров Украины.

"Благодаря совместным усилиям с партнерами, в том числе в рамках Координационной платформы, мы получили заверения по привлечению необходимого объема средств до конца 2024 года. Теперь критически важно, чтобы поддержка поступала ритмично и предсказуемо, что будет способствовать стабильности и сбалансированности госбюджета", - отметил Марченко.

По словам главы Минфина, дальше работают над обеспечением источников для финансирования бюджетных потребностей в 2025 году.

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Автор: 

помощь (7812) экономика (3880) Марченко Сергей (299)


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оці зе!міністри ноунейми, кончені дегенерати.
звісно ж, під кого підбирали.
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11.06.2024 09:45 Ответить
Ви паскуди головне собі зарплати повисьте ...все інше пох..
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11.06.2024 09:51 Ответить
о, можна розслабитися й грабувати далі...
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11.06.2024 10:10 Ответить
Ну то не зря ж Зеленський сраку рвав, президетство своє пролонговуючи!
Корито буде повне!
Крадівництво маст го он!
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11.06.2024 11:37 Ответить
 
 