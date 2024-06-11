Получили заверения от партнеров по поводу помощи до конца 2024 года, - Марченко
Украина получила заверения о предоставлении необходимой финансовой помощи до конца 2024 года.
Об этом в Facebook сообщил глава Минфина Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ.
Министр рассказал, что в Берлине состоялось десятое заседание Руководящего комитета Координационной платформы доноров Украины.
"Благодаря совместным усилиям с партнерами, в том числе в рамках Координационной платформы, мы получили заверения по привлечению необходимого объема средств до конца 2024 года. Теперь критически важно, чтобы поддержка поступала ритмично и предсказуемо, что будет способствовать стабильности и сбалансированности госбюджета", - отметил Марченко.
По словам главы Минфина, дальше работают над обеспечением источников для финансирования бюджетных потребностей в 2025 году.
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