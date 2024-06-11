Отримали запевнення від партнерів щодо допомоги до кінця 2024 року, - Марченко

Україна отримала запевнення щодо надання необхідної фінансової допомоги до кінця 2024 року.

Про це у Facebook повідомив очільник Мінфіну Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр розповів, що у Берліні відбулося десяте засідання Керівного комітету Координаційної платформи донорів України.

"Завдяки спільним зусиллям із партнерами, у тому числі в межах Координаційної платформи, ми отримали запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року. Тепер критично важливо, щоб підтримка надходила ритмічно та передбачувано, що сприятиме стабільності та збалансованості держбюджету", - зазначив Марченко.

За словами очільника Мінфіну, далі працюють над забезпеченням джерел для фінансування бюджетних потреб у 2025 році.

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