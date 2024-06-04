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Зеленський (22448) опитування (1853) економіка (913) КМІС (322)

49% українців заявили про погіршення ситуації із економікою за президентства Зеленського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Майже половина українців вважає, що ситуація в економіці погіршилася за Зеленського

Майже половина громадян вважає, що ситуація з економікою в Україні за президентства Володимира Зеленського погіршилася.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 17% респондентів заявили, що ситуація з економікою протягом 5 останніх років покращилася, а 21% вважає, що не змінилася.

"Майже половина респондентів (49%) вважають, що ситуація погіршилася, проте з них 16.5% пов’язують це насамперед із повномасштабним вторгненням, а 23% – насамперед із помилковими діями влади (ще 9% назвали обидві причини)", - йдеться в дослідженні КМІС.

Майже половина українців вважає, що ситуація з економікою погіршилася протягом 5 останніх років

Також читайте: 43% українців вважають, що ситуація із демократією за президентства Зеленського погіршилася, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Опитування КМІС проводилося протягом 16-22 травня 2024 року.

Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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Топ коментарі
+21
Та всі 99% знають, що Зеленський зламав все, хоч вони це називють "системою". Зламав він всі механізми і інститути держви, створив мафіозну структуру для збгачення 6-ти менеджерів і зграї своїх.
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04.06.2024 11:38
+14
хммм....
а у 51%, все афігітельно?

от, що це, за брєдятіна?
подивіться на курс доляра. подивіться ціну в магазинах. подивіться цифри за комунальні послуги.
хто ці 51%?
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04.06.2024 11:40
+14
Графік економічного зростання України:

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04.06.2024 11:45
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04.06.2024 11:37 Відповісти
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04.06.2024 11:54 Відповісти
Зелупа знищує Україну ви це не зрозуміли? дермак, татаров і відгодований боров голова ВР...що ще потрібно що українці це зрозуміли?
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04.06.2024 11:57 Відповісти
ну так !!! у вофки та у його зеи друзів - усе гут ...



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04.06.2024 11:59 Відповісти
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04.06.2024 13:28 Відповісти
Та всі 99% знають, що Зеленський зламав все, хоч вони це називють "системою". Зламав він всі механізми і інститути держви, створив мафіозну структуру для збгачення 6-ти менеджерів і зграї своїх.
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04.06.2024 11:38 Відповісти
зеленський - це кукла в ляльковому театрі , а от в сраці в нього рука московії
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04.06.2024 11:46 Відповісти
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04.06.2024 12:01 Відповісти
головне що шість єфєктивних
мін'єтжерів кожної хвилини покращують свою економіку
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04.06.2024 11:38 Відповісти
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04.06.2024 11:55 Відповісти
бо ....

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04.06.2024 13:29 Відповісти
За 23 рік - 1200 нових доларових мільонерів. І це при стоячий економіці. Крадуть у армії. Гроші на крові.
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04.06.2024 11:48 Відповісти
одні крадуть у армії. інші надають крадіям різні дорогі послуги, продають люксові товари. проблема в тому, що свято скоро закінчиться, і реальністю стануть голодні бунти
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04.06.2024 12:04 Відповісти
49% - то дуже замало до голодних бунтів - я маю на увазі виборчі дільниці. Ідіотів ще вистачає - чого їм ще не вистачає шоб зрозуміти шо їм вже, не те шо мочу льють - гадять фекаліями - а вони думають шо то шоколадки. Кончені зрітелі кв 95.
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04.06.2024 12:52 Відповісти
17% респондентів заявили, що ситуація з протягом 5 останніх років покращилася, а 21% вважає, що не змінилася.

38% клінічних ЗЄльоних ідіотів !!!!!!!!!!

.
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04.06.2024 13:49 Відповісти
Можливо 99%.
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04.06.2024 11:39 Відповісти
хммм....
а у 51%, все афігітельно?

от, що це, за брєдятіна?
подивіться на курс доляра. подивіться ціну в магазинах. подивіться цифри за комунальні послуги.
хто ці 51%?
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04.06.2024 11:40 Відповісти
Я теж не розумію цього.
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04.06.2024 11:43 Відповісти
ЦЕ ІПСО !!! ЗЄЛЄМСКІЙ ЛУДШИЙ !!!
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04.06.2024 11:57 Відповісти
Заказні "опитування". Бабло на офшори через такі прокладки виводять.

От у Вас із знайомих/родичів/дузів при зеленодупій мавпі хоч когось опитали?
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04.06.2024 12:02 Відповісти
Дивно було б, якби ситуація з економікою покращилася. Дякуючи партнерам, не зхлопнулася.
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04.06.2024 11:42 Відповісти
Так. Україна існує на західні дотації. Це факт. Але ж зелепідараси за ці роки нічого не збираються робити окрім крадіжок і безсоромного вимагання від союзників подальших вливаннь грошей.
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04.06.2024 11:46 Відповісти
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04.06.2024 11:56 Відповісти
Ми зробили 49% разом?
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04.06.2024 11:42 Відповісти
23% вважають ,що економіка погіршилася через дії влади!
Тобі то,відсоток думаючих людей особливо і не змінився.
В 2019 він був приблизно 25%
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04.06.2024 11:45 Відповісти
2% з них на фронті.
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04.06.2024 12:09 Відповісти
+9% через обидві причини.
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04.06.2024 13:04 Відповісти
Графік економічного зростання України:

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04.06.2024 11:45 Відповісти
Більш некомпетентного керівництва Україна не знала ні-ко-ли. "Зєлєнскій" це найгірше що могло статися з країною і вихаркувати цю гундосину нам доводиться з кровю...
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04.06.2024 11:48 Відповісти
Але ж самі вибрали. Майже одноголосно...
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04.06.2024 12:12 Відповісти
Диявол в деталах. Тут ключове слово "майже". Сподіваюсь українці вже "наїлись" популізму і "наситились" "жидобільшовизмом" по саме горло...
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04.06.2024 12:17 Відповісти
На жаль, страждають і ті хто не голосував за бубочку!
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04.06.2024 13:59 Відповісти
Ух сколько "агентов кремля"... Вместо того что бы подыгрывать российской пропаганде и участвовать в каких то там опросах, лучше бы смотрели марафон! Тогда бы знали, что все улучшается!

P.s. "Ймовірно, що роспропаганда приділятиме значну увагу темі збільшення тарифів та курсу валют по відношенню до гривні в Україні, пророкуючи українцям тотальну бідність. Також ворожі медіа просуватимуть наратив, що нібито Зеленський хоче продовження війни і стягує гроші з населення", - інформують в Центрі протидії дезінформації. Джерело:
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04.06.2024 11:48 Відповісти
У Ахметова усе добре. Навіть попри зруйновані підприємства.
https://forbes.ua/news/dokhodi-zrosli-na-8-opendatabot-nazvav-lideriv-energetichnogo-sektoru-2023-roku-29042024-20842 Доходи лідерів енергетичного сектору в Україні за 2023 рік зросли на 8% - до 745,9 млрд грн в порівнянні з 688,5 млрд грн у 2022-му. Про це повідомив сервіс для роботи з відкритими даними Опендатабот. Лідером другий рік поспіль залишається «Д.Трейдинг», яка входить до групи СКМ.

Чим 49% незадоволено?
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04.06.2024 11:53 Відповісти
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04.06.2024 11:56 Відповісти
49 - 25 = 24. 73 - 24 = 49. Отже, ще 49% (невиліковним) з 73% збс...
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04.06.2024 11:57 Відповісти
я так само думаю. ще 49% - упороті зелебобіки, які на всі аргументи відповідають, що Зе - найкращий президент.
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04.06.2024 12:57 Відповісти
З новим таріфом від ЗЕлених на електроенергію, сітуація не погиршилась, сітуацию можливо охарактерізувати одним словом - ЖОПА.
******** і це все у 2019 році обрали ВИ.
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04.06.2024 11:58 Відповісти
Ми поки тільки на підході до входу в ж "Найсмішніше" ще попереду
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04.06.2024 12:44 Відповісти
Так так шановна пані, я з вами цілком згоден шо це тільки початок, але маю вам сказати, шо багато ********* вже кажуть, шо особисто вони бачать світло у кінці цього "тонелю".
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04.06.2024 12:56 Відповісти
Порох вам поганий був?! Жріте
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04.06.2024 11:58 Відповісти
Він їм і зараз поганий. Майже нічого не змінилося
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04.06.2024 12:14 Відповісти
так как нужно было насрать народу, чтобы выбрали еврея-клоуна
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04.06.2024 12:19 Відповісти
"Кінець епохи", кончені ЗЄбобіки???
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04.06.2024 11:59 Відповісти
ДАЙТЄ ЄМУ ЄЩЬО 100 ДНЕЙ , ОН НАУЧІЦЦА !!!!
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04.06.2024 15:27 Відповісти
Для 38% все "норм".
"Ржуть".
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04.06.2024 12:12 Відповісти
Любов обман, курітє план ! А краще кокс та вітамінки
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04.06.2024 12:14 Відповісти
А то нічого шо зараз війна з кацапами?
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04.06.2024 12:15 Відповісти
А то нічого, що війна з 14р? Чи ви не помітили за "поганого" Порошенка літаючи дешевими авіалініями по безвізу по Європа та теплих країнах?
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04.06.2024 12:49 Відповісти
Для мене Порошенко не поганий. Я за нього голосував і 2014-му, і в 2019-му. Але тоді не було повномасштабної і ракети не розхерячували енергосистему, не підривали дамби та не рушили села та міста з інфраструктурою. Це треба розуміти, а не просто патякати.
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04.06.2024 13:41 Відповісти
Так то й так, але чому не сидять ті хто яйця купував по 17 грн, чому арєстовіч не воює, чому в школі 5 дітей вчиться, а капремонт 2-поверхової будівлі відбувається в повному обсязі! Чому бпрдак в армії, військоматах, чому всюди хаос?
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04.06.2024 14:03 Відповісти
Ну так спитайте у 73 відсоткових, які вибрали цю владу.
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04.06.2024 14:17 Відповісти
Смислу не має питати, бо у більшості так і не розуміють, що вони зробили.
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04.06.2024 16:53 Відповісти
17 і 13% мабуть вперше чують слово «економіка», тому в них все класно.
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04.06.2024 12:17 Відповісти
хм..я знаю хто ті,17 відсотків та їх колір
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04.06.2024 12:17 Відповісти
при любом президенте во время войны не будет процветания, кроме ближайшего круга- вот то уже бизнес на войне и им война, что мать родна и заканчивать ее не хотят
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04.06.2024 12:18 Відповісти
Війна це завжди поштовх до розвитку економіки От тільки до цього потрібні мізки керманичам
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04.06.2024 12:52 Відповісти
хуженєбудькі, а-у-у-у...
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04.06.2024 12:28 Відповісти
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04.06.2024 12:40 Відповісти
кміс йди НАФУЙ.
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04.06.2024 13:49 Відповісти
Інші 51%- довбойоби
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04.06.2024 14:51 Відповісти
Інші 51 просто не дожили до опитування.
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04.06.2024 14:54 Відповісти
Сенс проводити зараз такі опитування? Краще б яйця чесали.
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04.06.2024 15:11 Відповісти
Справа не в розвитку економіки, а в розвитку промисловості. При всіх президентах у нас йшла деіндустріалізація.
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07.06.2024 22:47 Відповісти
 
 