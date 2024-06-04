49% українців заявили про погіршення ситуації із економікою за президентства Зеленського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Майже половина громадян вважає, що ситуація з економікою в Україні за президентства Володимира Зеленського погіршилася.
Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 17% респондентів заявили, що ситуація з економікою протягом 5 останніх років покращилася, а 21% вважає, що не змінилася.
"Майже половина респондентів (49%) вважають, що ситуація погіршилася, проте з них 16.5% пов’язують це насамперед із повномасштабним вторгненням, а 23% – насамперед із помилковими діями влади (ще 9% назвали обидві причини)", - йдеться в дослідженні КМІС.
Опитування КМІС проводилося протягом 16-22 травня 2024 року.
Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
мін'єтжерів кожної хвилини покращують свою економіку
38% клінічних ЗЄльоних ідіотів !!!!!!!!!!
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а у 51%, все афігітельно?
от, що це, за брєдятіна?
подивіться на курс доляра. подивіться ціну в магазинах. подивіться цифри за комунальні послуги.
хто ці 51%?
От у Вас із знайомих/родичів/дузів при зеленодупій мавпі хоч когось опитали?
Тобі то,відсоток думаючих людей особливо і не змінився.
В 2019 він був приблизно 25%
P.s. "Ймовірно, що роспропаганда приділятиме значну увагу темі збільшення тарифів та курсу валют по відношенню до гривні в Україні, пророкуючи українцям тотальну бідність. Також ворожі медіа просуватимуть наратив, що нібито Зеленський хоче продовження війни і стягує гроші з населення", - інформують в Центрі протидії дезінформації. Джерело:
https://forbes.ua/news/dokhodi-zrosli-na-8-opendatabot-nazvav-lideriv-energetichnogo-sektoru-2023-roku-29042024-20842 Доходи лідерів енергетичного сектору в Україні за 2023 рік зросли на 8% - до 745,9 млрд грн в порівнянні з 688,5 млрд грн у 2022-му. Про це повідомив сервіс для роботи з відкритими даними Опендатабот. Лідером другий рік поспіль залишається «Д.Трейдинг», яка входить до групи СКМ.
Чим 49% незадоволено?
******** і це все у 2019 році обрали ВИ.
"Ржуть".