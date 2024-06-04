49% українців заявили про погіршення ситуації із економікою за президентства Зеленського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Майже половина громадян вважає, що ситуація з економікою в Україні за президентства Володимира Зеленського погіршилася.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 17% респондентів заявили, що ситуація з економікою протягом 5 останніх років покращилася, а 21% вважає, що не змінилася.

"Майже половина респондентів (49%) вважають, що ситуація погіршилася, проте з них 16.5% пов’язують це насамперед із повномасштабним вторгненням, а 23% – насамперед із помилковими діями влади (ще 9% назвали обидві причини)", - йдеться в дослідженні КМІС.

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Опитування КМІС проводилося протягом 16-22 травня 2024 року.

Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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