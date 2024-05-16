Попри два роки повномасштабної війни українська економіка залишається стійкою, - британська розвідка
У 2024 році Україна, ймовірно, побачить реальне економічне зростання на рівні близько 3%, попри атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в щоденному огляді британської розвідки.
"Це продовжує тенденцію відновлення протягом воєнного часу, коли економіка України скоротилася приблизно на 29% у 2022 році, після чого, за даними Міжнародного валютного фонду, реальне економічне зростання становило 5% у 2023 році", – йдеться в огляді.
Також у розвідці зазначили, що Національний банк України покращив річний прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік порівняно з 8,6%, які прогнозувалися раніше. У березні 2024 року інфляція в Україні знизилася до 3,2% в річному вимірі, посиливши тенденцію до зниження рівня інфляції з піка понад 26% у 2022 році.
Однак, йдеться в огляді, у другій половині 2024 року інфляція, ймовірно, зросте. НБУ прогнозує послаблення ефекту від високого тогорічного врожаю та подальше відновлення споживання, а також зростання витрат для бізнесу під час війни.
"Подальше поліпшення економічних умов в Україні майже напевно дасть змогу НБУ поступово знижувати базову процентну ставку. НБУ знизив базову відсоткову ставку до 13,5% на кінець квітня 2024 року порівняно з 14,5%, встановленими в березні 2024 року, і нижче за рівень воєнного часу у 25%", – йдеться в огляді.
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