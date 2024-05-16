Несмотря на два года полномасштабной войны, украинская экономика остается устойчивой, - британская разведка

В 2024 году Украина, вероятно, увидит реальный экономический рост на уровне около 3%, несмотря на атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки.

"Это продолжает тенденцию восстановления в течение военного времени, когда экономика Украины сократилась примерно на 29% в 2022 году, после чего, по данным Международного валютного фонда, реальный экономический рост составил 5% в 2023 году", - говорится в обзоре.

Также в разведке отметили, что Национальный банк Украины улучшил годовой прогноз инфляции до 8,2% на 2024 год по сравнению с 8,6%, которые прогнозировались ранее. В марте 2024 года инфляция в Украине снизилась до 3,2% в годовом измерении, усилив тенденцию к снижению уровня инфляции с пика более 26% в 2022 году.

Однако, говорится в обзоре, во второй половине 2024 года инфляция, вероятно, возрастет. НБУ прогнозирует ослабление эффекта от высокого прошлогоднего урожая и дальнейшее восстановление потребления, а также рост расходов для бизнеса во время войны.

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"Дальнейшее улучшение экономических условий в Украине почти наверняка позволит НБУ постепенно снижать базовую процентную ставку. НБУ снизил базовую процентную ставку до 13,5% на конец апреля 2024 года по сравнению с 14,5%, установленными в марте 2024 года, и ниже уровня военного времени в 25%", - говорится в обзоре.