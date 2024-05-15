Россияне в Украине уничтожили или повредили почти 2 тысячи заведений культуры, а также более тысячи заведений культурного наследия, - британская разведка

14 мая исполнилось 70 лет со дня принятия Конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Поэтому разведка Великобритании проанализировала, как российские ракетные удары разрушают украинское культурное историческое и религиозное наследие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении министерства обороны Великобритании.

В обзоре отмечается, что по данным Министерства культуры и информационной политики Украины по состоянию на 2 мая 2024 года в целом 1 987 учреждений культуры понесли потери и повреждения с начала полномасштабного вторжения России. А по состоянию на 6 мая 2024 года, были разрушены или повреждены с начала российского вторжения 1 062 объекта культурного наследия, а ЮНЕСКО отдельно подтвердила повреждения 129 религиозных объектов по состоянию на 10 апреля.

В середине февраля 2024 года ЮНЕСКО оценила ущерб, нанесенный Россией культурному наследию Украины, в 3,5 миллиарда долларов, на восстановление которых понадобится 10 лет и 9 миллиардов долларов.

"Поскольку война продолжается, российский военный аппарат, вероятно, будет продолжать наносить ущерб историческому и культурному наследию Украины", - говорится в обзоре.

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