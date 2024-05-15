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Россияне в Украине уничтожили или повредили почти 2 тысячи заведений культуры, а также более тысячи заведений культурного наследия, - британская разведка

Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва була зруйнована на 90%

14 мая исполнилось 70 лет со дня принятия Конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Поэтому разведка Великобритании проанализировала, как российские ракетные удары разрушают украинское культурное историческое и религиозное наследие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении министерства обороны Великобритании.

В обзоре отмечается, что по данным Министерства культуры и информационной политики Украины по состоянию на 2 мая 2024 года в целом 1 987 учреждений культуры понесли потери и повреждения с начала полномасштабного вторжения России. А по состоянию на 6 мая 2024 года, были разрушены или повреждены с начала российского вторжения 1 062 объекта культурного наследия, а ЮНЕСКО отдельно подтвердила повреждения 129 религиозных объектов по состоянию на 10 апреля.

В середине февраля 2024 года ЮНЕСКО оценила ущерб, нанесенный Россией культурному наследию Украины, в 3,5 миллиарда долларов, на восстановление которых понадобится 10 лет и 9 миллиардов долларов.

"Поскольку война продолжается, российский военный аппарат, вероятно, будет продолжать наносить ущерб историческому и культурному наследию Украины", - говорится в обзоре.

Также читайте: В Украине модернизируют и построят новые фондохранилища для сохранения культурных ценностей, - Карандеев

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Великобритания (4913) культура (839) внешняя разведка (373)


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конвенція про захист... красива назва, але, як й у всіх подібних конвенціях, деклараціях, заявах про наміри толку нуль цілих нуль десятих..., метушня задля зайнятості людей.... може ще для складання списків...., ніколи жодна конвенція про захист не зупинила варварів, що руйнують все, до чого можуть дотягнутися...
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15.05.2024 12:22 Ответить
На фото - дитяча бібліотека в Чернігові, побудована в 1912 році
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16.05.2024 02:40 Ответить
 
 