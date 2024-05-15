Росіяни в Україні знищили або пошкодили майже 2 тисячі закладів культури, а також понад тисячу закладів культурної спадщини, - британська розвідка

14 травня виповнилося 70 років з дня прийняття Конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Тому розвідка Великої Британії проаналізувала, як російські ракетні удари руйнують українську культурну історичну та релігійну спадщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

В огляді зазначається, що за даними Міністерства культури та інформаційної політики України станом на 2 травня 2024 року загалом 1 987 закладів культури зазнали втрат та пошкоджень від початку повномасштабного вторгнення Росії. А станом на 6 травня 2024 року, були зруйновані або пошкоджені з початку російського вторгнення 1 062 об'єкти культурної спадщини, а ЮНЕСКО окремо підтвердила пошкодження 129 релігійних об'єктів станом на 10 квітня.

У середині лютого 2024 року ЮНЕСКО оцінила збитки, завдані Росією культурній спадщині України, у 3,5 мільярди доларів, на відновлення яких знадобиться 10 років і 9 мільярдів доларів.

"Оскільки війна триває, російський військовий апарат, ймовірно, продовжуватиме завдавати шкоди історичній та культурній спадщині України", – йдеться в огляді.

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