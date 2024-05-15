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Росіяни в Україні знищили або пошкодили майже 2 тисячі закладів культури, а також понад тисячу закладів культурної спадщини, - британська розвідка

Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва була зруйнована на 90%

14 травня виповнилося 70 років з дня прийняття Конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Тому розвідка Великої Британії проаналізувала, як російські ракетні удари руйнують українську культурну історичну та релігійну спадщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

В огляді зазначається, що за даними Міністерства культури та інформаційної політики України станом на 2 травня 2024 року загалом 1 987 закладів культури зазнали втрат та пошкоджень від початку повномасштабного вторгнення Росії. А станом на 6 травня 2024 року, були зруйновані або пошкоджені з початку російського вторгнення 1 062 об'єкти культурної спадщини, а ЮНЕСКО окремо підтвердила пошкодження 129 релігійних об'єктів станом на 10 квітня.

У середині лютого 2024 року ЮНЕСКО оцінила збитки, завдані Росією культурній спадщині України, у 3,5 мільярди доларів, на відновлення яких знадобиться 10 років і 9 мільярдів доларів.

"Оскільки війна триває, російський військовий апарат, ймовірно, продовжуватиме завдавати шкоди історичній та культурній спадщині України", – йдеться в огляді.

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Велика Британія (5535) культура (432) зовнішня розвідка (463)


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конвенція про захист... красива назва, але, як й у всіх подібних конвенціях, деклараціях, заявах про наміри толку нуль цілих нуль десятих..., метушня задля зайнятості людей.... може ще для складання списків...., ніколи жодна конвенція про захист не зупинила варварів, що руйнують все, до чого можуть дотягнутися...
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15.05.2024 12:22 Відповісти
На фото - дитяча бібліотека в Чернігові, побудована в 1912 році
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16.05.2024 02:40 Відповісти
 
 