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49% украинцев заявили об ухудшении ситуации с экономикой при президентстве Зеленского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Майже половина українців вважає, що ситуація в економіці погіршилася за Зеленського

Почти половина граждан считает, что ситуация с экономикой в Украине при президентстве Владимира Зеленского ухудшилась.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 17% респондентов заявили, что ситуация с экономикой в течение 5 последних лет улучшилась, а 21% считает, что не изменилась.

"Почти половина респондентов (49%) считают, что ситуация ухудшилась, однако из них 16,5% связывают это, прежде всего, с полномасштабным вторжением, а 23% - прежде всего, с ошибочными действиями власти (еще 9% назвали обе причины)", - говорится в исследовании КМИС.

Майже половина українців вважає, що ситуація з економікою погіршилася протягом 5 останніх років

Читайте также: 43% украинцев считают, что ситуация с демократией при президентстве Зеленского ухудшилась, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Опрос КМИС проводился в течение 16-22 мая 2024 года.

Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом из 1002 респондентов 26 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киев прибыла команда МВФ: Обсудят риски для экономики Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) опрос (2827) экономика (3879) КМИС (329)


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Топ комментарии
+21
Та всі 99% знають, що Зеленський зламав все, хоч вони це називють "системою". Зламав він всі механізми і інститути держви, створив мафіозну структуру для збгачення 6-ти менеджерів і зграї своїх.
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04.06.2024 11:38
+14
хммм....
а у 51%, все афігітельно?

от, що це, за брєдятіна?
подивіться на курс доляра. подивіться ціну в магазинах. подивіться цифри за комунальні послуги.
хто ці 51%?
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04.06.2024 11:40
+14
Графік економічного зростання України:

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04.06.2024 11:45
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безжалісне ІПСО )
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04.06.2024 11:37 Ответить
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04.06.2024 11:54 Ответить
Зелупа знищує Україну ви це не зрозуміли? дермак, татаров і відгодований боров голова ВР...що ще потрібно що українці це зрозуміли?
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04.06.2024 11:57 Ответить
ну так !!! у вофки та у його зеи друзів - усе гут ...



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04.06.2024 11:59 Ответить
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04.06.2024 13:28 Ответить
Та всі 99% знають, що Зеленський зламав все, хоч вони це називють "системою". Зламав він всі механізми і інститути держви, створив мафіозну структуру для збгачення 6-ти менеджерів і зграї своїх.
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04.06.2024 11:38 Ответить
зеленський - це кукла в ляльковому театрі , а от в сраці в нього рука московії
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04.06.2024 11:46 Ответить
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04.06.2024 12:01 Ответить
головне що шість єфєктивних
мін'єтжерів кожної хвилини покращують свою економіку
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04.06.2024 11:38 Ответить
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04.06.2024 11:55 Ответить
бо ....

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04.06.2024 13:29 Ответить
За 23 рік - 1200 нових доларових мільонерів. І це при стоячий економіці. Крадуть у армії. Гроші на крові.
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04.06.2024 11:48 Ответить
одні крадуть у армії. інші надають крадіям різні дорогі послуги, продають люксові товари. проблема в тому, що свято скоро закінчиться, і реальністю стануть голодні бунти
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04.06.2024 12:04 Ответить
49% - то дуже замало до голодних бунтів - я маю на увазі виборчі дільниці. Ідіотів ще вистачає - чого їм ще не вистачає шоб зрозуміти шо їм вже, не те шо мочу льють - гадять фекаліями - а вони думають шо то шоколадки. Кончені зрітелі кв 95.
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04.06.2024 12:52 Ответить
17% респондентів заявили, що ситуація з протягом 5 останніх років покращилася, а 21% вважає, що не змінилася.

38% клінічних ЗЄльоних ідіотів !!!!!!!!!!

.
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04.06.2024 13:49 Ответить
Можливо 99%.
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04.06.2024 11:39 Ответить
хммм....
а у 51%, все афігітельно?

от, що це, за брєдятіна?
подивіться на курс доляра. подивіться ціну в магазинах. подивіться цифри за комунальні послуги.
хто ці 51%?
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04.06.2024 11:40 Ответить
Я теж не розумію цього.
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04.06.2024 11:43 Ответить
ЦЕ ІПСО !!! ЗЄЛЄМСКІЙ ЛУДШИЙ !!!
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04.06.2024 11:57 Ответить
Заказні "опитування". Бабло на офшори через такі прокладки виводять.

От у Вас із знайомих/родичів/дузів при зеленодупій мавпі хоч когось опитали?
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04.06.2024 12:02 Ответить
Дивно було б, якби ситуація з економікою покращилася. Дякуючи партнерам, не зхлопнулася.
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04.06.2024 11:42 Ответить
Так. Україна існує на західні дотації. Це факт. Але ж зелепідараси за ці роки нічого не збираються робити окрім крадіжок і безсоромного вимагання від союзників подальших вливаннь грошей.
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04.06.2024 11:46 Ответить
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04.06.2024 11:56 Ответить
Ми зробили 49% разом?
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04.06.2024 11:42 Ответить
23% вважають ,що економіка погіршилася через дії влади!
Тобі то,відсоток думаючих людей особливо і не змінився.
В 2019 він був приблизно 25%
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04.06.2024 11:45 Ответить
2% з них на фронті.
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04.06.2024 12:09 Ответить
+9% через обидві причини.
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04.06.2024 13:04 Ответить
Графік економічного зростання України:

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04.06.2024 11:45 Ответить
Більш некомпетентного керівництва Україна не знала ні-ко-ли. "Зєлєнскій" це найгірше що могло статися з країною і вихаркувати цю гундосину нам доводиться з кровю...
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04.06.2024 11:48 Ответить
Але ж самі вибрали. Майже одноголосно...
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04.06.2024 12:12 Ответить
Диявол в деталах. Тут ключове слово "майже". Сподіваюсь українці вже "наїлись" популізму і "наситились" "жидобільшовизмом" по саме горло...
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04.06.2024 12:17 Ответить
На жаль, страждають і ті хто не голосував за бубочку!
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04.06.2024 13:59 Ответить
Ух сколько "агентов кремля"... Вместо того что бы подыгрывать российской пропаганде и участвовать в каких то там опросах, лучше бы смотрели марафон! Тогда бы знали, что все улучшается!

P.s. "Ймовірно, що роспропаганда приділятиме значну увагу темі збільшення тарифів та курсу валют по відношенню до гривні в Україні, пророкуючи українцям тотальну бідність. Також ворожі медіа просуватимуть наратив, що нібито Зеленський хоче продовження війни і стягує гроші з населення", - інформують в Центрі протидії дезінформації. Джерело:
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04.06.2024 11:48 Ответить
У Ахметова усе добре. Навіть попри зруйновані підприємства.
https://forbes.ua/news/dokhodi-zrosli-na-8-opendatabot-nazvav-lideriv-energetichnogo-sektoru-2023-roku-29042024-20842 Доходи лідерів енергетичного сектору в Україні за 2023 рік зросли на 8% - до 745,9 млрд грн в порівнянні з 688,5 млрд грн у 2022-му. Про це повідомив сервіс для роботи з відкритими даними Опендатабот. Лідером другий рік поспіль залишається «Д.Трейдинг», яка входить до групи СКМ.

Чим 49% незадоволено?
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04.06.2024 11:53 Ответить
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04.06.2024 11:56 Ответить
49 - 25 = 24. 73 - 24 = 49. Отже, ще 49% (невиліковним) з 73% збс...
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04.06.2024 11:57 Ответить
я так само думаю. ще 49% - упороті зелебобіки, які на всі аргументи відповідають, що Зе - найкращий президент.
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04.06.2024 12:57 Ответить
З новим таріфом від ЗЕлених на електроенергію, сітуація не погиршилась, сітуацию можливо охарактерізувати одним словом - ЖОПА.
******** і це все у 2019 році обрали ВИ.
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04.06.2024 11:58 Ответить
Ми поки тільки на підході до входу в ж "Найсмішніше" ще попереду
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04.06.2024 12:44 Ответить
Так так шановна пані, я з вами цілком згоден шо це тільки початок, але маю вам сказати, шо багато ********* вже кажуть, шо особисто вони бачать світло у кінці цього "тонелю".
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04.06.2024 12:56 Ответить
Порох вам поганий був?! Жріте
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04.06.2024 11:58 Ответить
Він їм і зараз поганий. Майже нічого не змінилося
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04.06.2024 12:14 Ответить
так как нужно было насрать народу, чтобы выбрали еврея-клоуна
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04.06.2024 12:19 Ответить
"Кінець епохи", кончені ЗЄбобіки???
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04.06.2024 11:59 Ответить
ДАЙТЄ ЄМУ ЄЩЬО 100 ДНЕЙ , ОН НАУЧІЦЦА !!!!
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04.06.2024 15:27 Ответить
Для 38% все "норм".
"Ржуть".
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04.06.2024 12:12 Ответить
Любов обман, курітє план ! А краще кокс та вітамінки
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04.06.2024 12:14 Ответить
А то нічого шо зараз війна з кацапами?
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04.06.2024 12:15 Ответить
А то нічого, що війна з 14р? Чи ви не помітили за "поганого" Порошенка літаючи дешевими авіалініями по безвізу по Європа та теплих країнах?
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04.06.2024 12:49 Ответить
Для мене Порошенко не поганий. Я за нього голосував і 2014-му, і в 2019-му. Але тоді не було повномасштабної і ракети не розхерячували енергосистему, не підривали дамби та не рушили села та міста з інфраструктурою. Це треба розуміти, а не просто патякати.
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04.06.2024 13:41 Ответить
Так то й так, але чому не сидять ті хто яйця купував по 17 грн, чому арєстовіч не воює, чому в школі 5 дітей вчиться, а капремонт 2-поверхової будівлі відбувається в повному обсязі! Чому бпрдак в армії, військоматах, чому всюди хаос?
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04.06.2024 14:03 Ответить
Ну так спитайте у 73 відсоткових, які вибрали цю владу.
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04.06.2024 14:17 Ответить
Смислу не має питати, бо у більшості так і не розуміють, що вони зробили.
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04.06.2024 16:53 Ответить
17 і 13% мабуть вперше чують слово «економіка», тому в них все класно.
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04.06.2024 12:17 Ответить
хм..я знаю хто ті,17 відсотків та їх колір
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04.06.2024 12:17 Ответить
при любом президенте во время войны не будет процветания, кроме ближайшего круга- вот то уже бизнес на войне и им война, что мать родна и заканчивать ее не хотят
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04.06.2024 12:18 Ответить
Війна це завжди поштовх до розвитку економіки От тільки до цього потрібні мізки керманичам
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04.06.2024 12:52 Ответить
хуженєбудькі, а-у-у-у...
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04.06.2024 12:28 Ответить
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04.06.2024 12:40 Ответить
кміс йди НАФУЙ.
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04.06.2024 13:49 Ответить
Інші 51%- довбойоби
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04.06.2024 14:51 Ответить
Інші 51 просто не дожили до опитування.
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04.06.2024 14:54 Ответить
Сенс проводити зараз такі опитування? Краще б яйця чесали.
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04.06.2024 15:11 Ответить
Справа не в розвитку економіки, а в розвитку промисловості. При всіх президентах у нас йшла деіндустріалізація.
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07.06.2024 22:47 Ответить
 
 