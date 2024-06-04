49% украинцев заявили об ухудшении ситуации с экономикой при президентстве Зеленского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Почти половина граждан считает, что ситуация с экономикой в Украине при президентстве Владимира Зеленского ухудшилась.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 17% респондентов заявили, что ситуация с экономикой в течение 5 последних лет улучшилась, а 21% считает, что не изменилась.
"Почти половина респондентов (49%) считают, что ситуация ухудшилась, однако из них 16,5% связывают это, прежде всего, с полномасштабным вторжением, а 23% - прежде всего, с ошибочными действиями власти (еще 9% назвали обе причины)", - говорится в исследовании КМИС.
Опрос КМИС проводился в течение 16-22 мая 2024 года.
Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом из 1002 респондентов 26 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.
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мін'єтжерів кожної хвилини покращують свою економіку
38% клінічних ЗЄльоних ідіотів !!!!!!!!!!
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а у 51%, все афігітельно?
от, що це, за брєдятіна?
подивіться на курс доляра. подивіться ціну в магазинах. подивіться цифри за комунальні послуги.
хто ці 51%?
От у Вас із знайомих/родичів/дузів при зеленодупій мавпі хоч когось опитали?
Тобі то,відсоток думаючих людей особливо і не змінився.
В 2019 він був приблизно 25%
P.s. "Ймовірно, що роспропаганда приділятиме значну увагу темі збільшення тарифів та курсу валют по відношенню до гривні в Україні, пророкуючи українцям тотальну бідність. Також ворожі медіа просуватимуть наратив, що нібито Зеленський хоче продовження війни і стягує гроші з населення", - інформують в Центрі протидії дезінформації. Джерело:
https://forbes.ua/news/dokhodi-zrosli-na-8-opendatabot-nazvav-lideriv-energetichnogo-sektoru-2023-roku-29042024-20842 Доходи лідерів енергетичного сектору в Україні за 2023 рік зросли на 8% - до 745,9 млрд грн в порівнянні з 688,5 млрд грн у 2022-му. Про це повідомив сервіс для роботи з відкритими даними Опендатабот. Лідером другий рік поспіль залишається «Д.Трейдинг», яка входить до групи СКМ.
Чим 49% незадоволено?
******** і це все у 2019 році обрали ВИ.
"Ржуть".