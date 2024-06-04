49% украинцев заявили об ухудшении ситуации с экономикой при президентстве Зеленского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Почти половина граждан считает, что ситуация с экономикой в Украине при президентстве Владимира Зеленского ухудшилась.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 17% респондентов заявили, что ситуация с экономикой в течение 5 последних лет улучшилась, а 21% считает, что не изменилась.

"Почти половина респондентов (49%) считают, что ситуация ухудшилась, однако из них 16,5% связывают это, прежде всего, с полномасштабным вторжением, а 23% - прежде всего, с ошибочными действиями власти (еще 9% назвали обе причины)", - говорится в исследовании КМИС.

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Опрос КМИС проводился в течение 16-22 мая 2024 года.

Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом из 1002 респондентов 26 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

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