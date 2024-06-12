У Німеччині Україна підписує низку угод у галузі оборони та енергетики, - Свириденко

На конференції з відновлення у Берліні Україна підписує низку угод.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що в переддень конференції з відновлення, яка проходить у Берліні, було підписано 23 меморандуми з японськими партнерами, в перший день роботи було анонсовано про створення Skills Alliance, об’єднання близько 50 інституцій, з метою навчання на перенавчання українців, на що ближчими трьома роками планується виділити близько 700 млн євро.

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А сьогодні, 12 червня, відбувається підписання низки угод, у тому числі в оборонній промисловості, в енергетиці, а також щодо фінансування іпотечної програми в Україні, поінформувала заступниця глави уряду.

Свириденко зазначила, що серед головних тем конференції було відновлення енергетики.

"Ми розглядаємо кілька варіантів, які ми тут обговорили з партнерами. Це і відновлення зруйнованого обладнання і побудова паралельно нової генерації, а також збільшення імпорту з Європи (на сьогодні це 1,7 КілоВат). У нас є прохання до наших партнерів розглянути питання збільшення обсягів, адже для нас це критично, бо впливає на життя людей, на економіку", - пояснила віцепрем'єрка.

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