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Новости Агрессия России против Украины
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Германия выделит более 30 миллионов евро кредита на нужды украинской энергетики

енергетика,київ

Средства направят на повышение устойчивости украинской энергосистемы и обеспечение стабильной работы магистральной высоковольтной сети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что 10 июня в Берлине председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и член правления государственного Германского банка развития KfW Кристиан Лайбах и директор KfW по региону Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия Вероника Гарсиа дель Арко подписали кредитное соглашение на сумму 30,4 млн евро. Средства для финансирования проекта на льготных условиях предоставило Правительство Германии. Соответствующее гарантийное соглашение от Правительства Украины подписал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Эти средства будут направлены на повышение устойчивости украинской энергосистемы и обеспечение стабильной работы магистральной высоковольтной сети "Укрэнерго". Реализация этого проекта позволит существенно повысить эффективность передачи электроэнергии по стране и усилит синхронную работу украинской и европейской энергосистем.", - говорится в сообщении.

Председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также добавил, что полученные средства будут направлены на реконструкцию одной из наших подстанций в западном регионе. После модернизации - это будет высокотехнологичный автоматизированный объект, который будет отвечать требованиям ENTSO-E по надежности работы системы электропередачи и безопасности сети. Также предоставленное финансирование поможет закупить дорогостоящее высокотехнологичное оборудование для подстанций, которые были повреждены во время ракетных и дроновых атак врага.

С начала полномасштабного вторжения, при поддержке Германского банка развития KfW, НЭК "Укрэнерго" уже привлекло финансовую помощь для восстановления и развития сети передачи электроэнергии на общую сумму около 208,8 млн евро (с учетом нового кредита).

Напомним, по данным Киевской школы экономики, в результате полномасштабной войны РФ против Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму $56,2 миллиарда.

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Автор: 

Германия (6973) финансирование (1799) энергетика (2565) Укрэнерго (658)


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пуштун сказав, що нічого не бачив. нічого не знає і пішли всі в сраку.
так, що, не бачити нам 30 млн від бюргерів.
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11.06.2024 07:07 Ответить
Та купуйте зразу ахметову десь віллу без оцих всих заморочок
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11.06.2024 08:14 Ответить
Цікавлюсь, чи тоталізатор приймає ставки типу "Вкрадуть" - "Не вкрадуть" - "Вкрадуть половину".
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11.06.2024 08:23 Ответить
З0 млн. євро-це ціна двох бразильців.Значить Шахтар Донецьк підсилеться перед осіннім стартом в Лізі Чемпіонів.Чекаєм на нових Лохіньо і Сєпаржиньо в складі гірників
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11.06.2024 08:28 Ответить
 
 