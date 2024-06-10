Россия нанесла украинскому энергосектору ущерб более чем на 56 миллиардов долларов, - Киевская школа экномика

Вследствие полномасштабной войны РФ против Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму $56,2 миллиарда.

Об этом говорится в отчете Киевской школы экономики, передает Цензор.НЕТ.

Там отмечается, что потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу "Отстроить лучше, чем было", составляют $50,5 млрд.

По оценкам аналитической команды Киевской школы экономики (KSE), прямые убытки энергетического сектора Украины по состоянию на май 2024 года составляют более $16,1 млрд. Наибольший ущерб нанесли разрушения объектов генерации электрической энергии ($8,5 млрд), магистральных линий передачи электроэнергии ($2,1 млрд), а также нефтегазовой инфраструктуры ($3,3 млрд).

В то же время косвенные потери энергетического сектора оцениваются в почти $40,1 млрд, основная доля этой суммы приходится на потерянные доходы энергетических компаний - $39,6 млрд. Остальное относится к расходам на разбор завалов и проведением демонтажных работ на поврежденных объектах - $0,5 млрд.

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