Россия нанесла украинскому энергосектору ущерб более чем на 56 миллиардов долларов, - Киевская школа экномика
Вследствие полномасштабной войны РФ против Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму $56,2 миллиарда.
Об этом говорится в отчете Киевской школы экономики, передает Цензор.НЕТ.
Там отмечается, что потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу "Отстроить лучше, чем было", составляют $50,5 млрд.
По оценкам аналитической команды Киевской школы экономики (KSE), прямые убытки энергетического сектора Украины по состоянию на май 2024 года составляют более $16,1 млрд. Наибольший ущерб нанесли разрушения объектов генерации электрической энергии ($8,5 млрд), магистральных линий передачи электроэнергии ($2,1 млрд), а также нефтегазовой инфраструктуры ($3,3 млрд).
В то же время косвенные потери энергетического сектора оцениваются в почти $40,1 млрд, основная доля этой суммы приходится на потерянные доходы энергетических компаний - $39,6 млрд. Остальное относится к расходам на разбор завалов и проведением демонтажных работ на поврежденных объектах - $0,5 млрд.
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от дуже хотілося шо б іпсо!
хочя і медлені, шо криндець...
У нас один Найем майже 10 мільярдів спіонеріл та "у ліс пішов".
Не показани втрати громадян України від відсутність електроенергії.
Наприклад, втрати які сталися коли холодильники відключилися- пошкодження продуктів харчування.
Відсутність світла у домівках- як за ці «неподобства» для людей буде платити кацапія? Чи ми їй простимо? « по братьськи»?
Ні. Вони потрібні заплатити за кожну цеглину та за кожну сльозину!
Ціх втрат людей Киевська Школа Єкономіки не порахувала. А потрібно це зробити.
Кацапи вже сегодні повинні знати скільки поколінь буде сплачувати їх нащадки Україні.
Вимогнемо в Західу!
буба був...