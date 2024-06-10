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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия нанесла украинскому энергосектору ущерб более чем на 56 миллиардов долларов, - Киевская школа экномика

Збитки української енергетики через війну

Вследствие полномасштабной войны РФ против Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму $56,2 миллиарда.

Об этом говорится в отчете Киевской школы экономики, передает Цензор.НЕТ.

Там отмечается, что потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу "Отстроить лучше, чем было", составляют $50,5 млрд.

По оценкам аналитической команды Киевской школы экономики (KSE), прямые убытки энергетического сектора Украины по состоянию на май 2024 года составляют более $16,1 млрд. Наибольший ущерб нанесли разрушения объектов генерации электрической энергии ($8,5 млрд), магистральных линий передачи электроэнергии ($2,1 млрд), а также нефтегазовой инфраструктуры ($3,3 млрд).

В то же время косвенные потери энергетического сектора оцениваются в почти $40,1 млрд, основная доля этой суммы приходится на потерянные доходы энергетических компаний - $39,6 млрд. Остальное относится к расходам на разбор завалов и проведением демонтажных работ на поврежденных объектах - $0,5 млрд.

Читайте также: Шмыгаль о ситуации в энергетике: Украина из-за обстрелов потеряла 50% генерации, разрушены 42 энергоблока. Договариваемся с ЕС о максимальном импорте

Автор: 

россия (95615) убытки (394) энергетика (2565)


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Топ комментарии
+4
Якщо держава нашими податками буде інвестувати в приватні компанії, то для приватних компаній в вартості обєктів має змінюватися. Але чи буде? Те що розгромлене в хлам сьогодні нічого не варте. Я не хочу щоб ми інвестували наші податки в приватний бізнес власників обленерго типу Фірташа, Бойка, Хомутиннника, Шуфрича, Коломойського, Ахмєтова і іншого корумпованого прокацапленого гівна які не здатні і не бажають відновлювати хапнуте за безцінь. Вважаю що все що будується і відновлюється в енергетиці за державні кошти має віднині належати державі.
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10.06.2024 22:47
+2
А які збитки завдала Україна російській енергетиці?
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10.06.2024 21:59
+1
це всього лиш невелика частка від тієї суми, яку вдалось накопити дерьмаку його братом за часть царювання))
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10.06.2024 22:08
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А які збитки завдала Україна російській енергетиці?
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10.06.2024 21:59 Ответить
Свіженька свинособака..
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10.06.2024 22:13 Ответить
гуй знає кому вірити, так те що більше 50% української енергетикі кацапи вибили - це іпсо?
от дуже хотілося шо б іпсо!
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10.06.2024 22:04 Ответить
це всього лиш невелика частка від тієї суми, яку вдалось накопити дерьмаку його братом за часть царювання))
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10.06.2024 22:08 Ответить
може їм дати щє років з 5? - вони навчаться...
хочя і медлені, шо криндець...
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10.06.2024 22:12 Ответить
Слабаки!
У нас один Найем майже 10 мільярдів спіонеріл та "у ліс пішов".
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10.06.2024 22:12 Ответить
Таких сбитків як єрмак с клоуном і зекодлой нанесли Україні не наносив ніхто в світі,а коли вони понесуть відповідальність за це,невідомо ,бо після перемоги намагатимуться втекти,якщо вдасться…
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10.06.2024 22:12 Ответить
Непрямі збитки посчитані не повністью!

Не показани втрати громадян України від відсутність електроенергії.

Наприклад, втрати які сталися коли холодильники відключилися- пошкодження продуктів харчування.

Відсутність світла у домівках- як за ці «неподобства» для людей буде платити кацапія? Чи ми їй простимо? « по братьськи»?

Ні. Вони потрібні заплатити за кожну цеглину та за кожну сльозину!

Ціх втрат людей Киевська Школа Єкономіки не порахувала. А потрібно це зробити.

Кацапи вже сегодні повинні знати скільки поколінь буде сплачувати їх нащадки Україні.
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10.06.2024 22:12 Ответить
Маловато насчитали. Я бы эту сумму увеличил бы раза в 4 минимум. С процентами.
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10.06.2024 22:18 Ответить
спокійно .
Вимогнемо в Західу!
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10.06.2024 22:19 Ответить
бо ті сукі ме були готові до нападу кацапні на Україну!
буба був...
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10.06.2024 22:20 Ответить
коли на колінах перед ****** стояв - вже тоді був.
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10.06.2024 22:28 Ответить
Зато сколько мы секономили отдав ЯО. Помню как с пеной у рта на меня бросались расказывая мол знаешь сколько стоило Украине содержать ЯО. А добрые американцы и кацапы нам помогли от него избавиться
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10.06.2024 22:39 Ответить
Якщо держава нашими податками буде інвестувати в приватні компанії, то для приватних компаній в вартості обєктів має змінюватися. Але чи буде? Те що розгромлене в хлам сьогодні нічого не варте. Я не хочу щоб ми інвестували наші податки в приватний бізнес власників обленерго типу Фірташа, Бойка, Хомутиннника, Шуфрича, Коломойського, Ахмєтова і іншого корумпованого прокацапленого гівна які не здатні і не бажають відновлювати хапнуте за безцінь. Вважаю що все що будується і відновлюється в енергетиці за державні кошти має віднині належати державі.
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10.06.2024 22:47 Ответить
Це взагалі непідрахуємо
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10.06.2024 22:52 Ответить
В цьому ПТУ заправляє друган Дерьмака, той що привселюдно визнав себе дебілом. Видно, Дерьмак бабоси надав то і показує видимість роботи. Інакше - банальна крадіжка.
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10.06.2024 22:54 Ответить
Більше навіть, ніж у Юкосу Ходарковського. Європейські господарські суди оцінили рейдерське захоплення активів Юкоса в 50 млрд. дол.
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10.06.2024 23:13 Ответить
цікаво.чи оцінили "соросятники" шкоду Україні яку завдали "зетрускавецька зелена гоп-команда"???
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11.06.2024 00:19 Ответить
Це там де Мілованов?🤣
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11.06.2024 01:23 Ответить
 
 