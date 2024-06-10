Росія завдала українському енергосектору збитків на понад 56 мільярдів доларів, - Київська школа екноміки
Внаслідок повномасштабної війни РФ проти України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму $56,2 мільярди.
Про це йдеться в звіті Київської школи економіки, передає Цензор.НЕТ.
Там зазначається, що потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом "Відбудувати краще, ніж було", становлять $50,5 млрд.
За оцінками аналітичної команди Київської школи економіки (KSE), прямі збитки енергетичного сектору України станом на травень 2024 року складають понад $16,1 млрд. Найбільші збитки спричинили руйнування об’єктів генерації електричної енергії ($8,5 млрд), магістральних ліній передачі електроенергії ($2,1 млрд), а також нафтогазової інфраструктури ($3,3 млрд).
Водночас непрямі втрати енергетичного сектору оцінюються в майже $40,1 млрд, основна частка цієї суми припадає на втрачені доходи енергетичних компаній — $39,6 млрд. Решта належить до витрат на розбір завалів та проведенням демонтажних робіт на пошкоджених об’єктах — $0,5 млрд.
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от дуже хотілося шо б іпсо!
хочя і медлені, шо криндець...
У нас один Найем майже 10 мільярдів спіонеріл та "у ліс пішов".
Не показани втрати громадян України від відсутність електроенергії.
Наприклад, втрати які сталися коли холодильники відключилися- пошкодження продуктів харчування.
Відсутність світла у домівках- як за ці «неподобства» для людей буде платити кацапія? Чи ми їй простимо? « по братьськи»?
Ні. Вони потрібні заплатити за кожну цеглину та за кожну сльозину!
Ціх втрат людей Киевська Школа Єкономіки не порахувала. А потрібно це зробити.
Кацапи вже сегодні повинні знати скільки поколінь буде сплачувати їх нащадки Україні.
Вимогнемо в Західу!
буба був...