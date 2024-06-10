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Росія завдала українському енергосектору збитків на понад 56 мільярдів доларів, - Київська школа екноміки

Збитки української енергетики через війну

Внаслідок повномасштабної війни РФ проти України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму $56,2 мільярди.

Про це йдеться в звіті Київської школи економіки, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначається, що потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом "Відбудувати краще, ніж було", становлять $50,5 млрд.

За оцінками аналітичної команди Київської школи економіки (KSE), прямі збитки енергетичного сектору України станом на травень 2024 року складають понад $16,1 млрд. Найбільші збитки спричинили руйнування об’єктів генерації електричної енергії ($8,5 млрд), магістральних ліній передачі електроенергії ($2,1 млрд), а також нафтогазової інфраструктури ($3,3 млрд).

Водночас непрямі втрати енергетичного сектору оцінюються в майже $40,1 млрд, основна частка цієї суми припадає на втрачені доходи енергетичних компаній — $39,6 млрд. Решта належить до витрат на розбір завалів та проведенням демонтажних робіт на пошкоджених об’єктах — $0,5 млрд.

Читайте: Рік після підриву Каховської ГЕС: Збитки довкіллю оцінили у 78 мільярдів

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Топ коментарі
+4
Якщо держава нашими податками буде інвестувати в приватні компанії, то для приватних компаній в вартості обєктів має змінюватися. Але чи буде? Те що розгромлене в хлам сьогодні нічого не варте. Я не хочу щоб ми інвестували наші податки в приватний бізнес власників обленерго типу Фірташа, Бойка, Хомутиннника, Шуфрича, Коломойського, Ахмєтова і іншого корумпованого прокацапленого гівна які не здатні і не бажають відновлювати хапнуте за безцінь. Вважаю що все що будується і відновлюється в енергетиці за державні кошти має віднині належати державі.
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10.06.2024 22:47
+2
А які збитки завдала Україна російській енергетиці?
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10.06.2024 21:59
+1
це всього лиш невелика частка від тієї суми, яку вдалось накопити дерьмаку його братом за часть царювання))
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10.06.2024 22:08
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А які збитки завдала Україна російській енергетиці?
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10.06.2024 21:59 Відповісти
Свіженька свинособака..
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10.06.2024 22:13 Відповісти
гуй знає кому вірити, так те що більше 50% української енергетикі кацапи вибили - це іпсо?
от дуже хотілося шо б іпсо!
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10.06.2024 22:04 Відповісти
це всього лиш невелика частка від тієї суми, яку вдалось накопити дерьмаку його братом за часть царювання))
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10.06.2024 22:08 Відповісти
може їм дати щє років з 5? - вони навчаться...
хочя і медлені, шо криндець...
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10.06.2024 22:12 Відповісти
Слабаки!
У нас один Найем майже 10 мільярдів спіонеріл та "у ліс пішов".
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10.06.2024 22:12 Відповісти
Таких сбитків як єрмак с клоуном і зекодлой нанесли Україні не наносив ніхто в світі,а коли вони понесуть відповідальність за це,невідомо ,бо після перемоги намагатимуться втекти,якщо вдасться…
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10.06.2024 22:12 Відповісти
Непрямі збитки посчитані не повністью!

Не показани втрати громадян України від відсутність електроенергії.

Наприклад, втрати які сталися коли холодильники відключилися- пошкодження продуктів харчування.

Відсутність світла у домівках- як за ці «неподобства» для людей буде платити кацапія? Чи ми їй простимо? « по братьськи»?

Ні. Вони потрібні заплатити за кожну цеглину та за кожну сльозину!

Ціх втрат людей Киевська Школа Єкономіки не порахувала. А потрібно це зробити.

Кацапи вже сегодні повинні знати скільки поколінь буде сплачувати їх нащадки Україні.
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10.06.2024 22:12 Відповісти
Маловато насчитали. Я бы эту сумму увеличил бы раза в 4 минимум. С процентами.
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10.06.2024 22:18 Відповісти
спокійно .
Вимогнемо в Західу!
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10.06.2024 22:19 Відповісти
бо ті сукі ме були готові до нападу кацапні на Україну!
буба був...
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10.06.2024 22:20 Відповісти
коли на колінах перед ****** стояв - вже тоді був.
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10.06.2024 22:28 Відповісти
Зато сколько мы секономили отдав ЯО. Помню как с пеной у рта на меня бросались расказывая мол знаешь сколько стоило Украине содержать ЯО. А добрые американцы и кацапы нам помогли от него избавиться
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10.06.2024 22:39 Відповісти
Якщо держава нашими податками буде інвестувати в приватні компанії, то для приватних компаній в вартості обєктів має змінюватися. Але чи буде? Те що розгромлене в хлам сьогодні нічого не варте. Я не хочу щоб ми інвестували наші податки в приватний бізнес власників обленерго типу Фірташа, Бойка, Хомутиннника, Шуфрича, Коломойського, Ахмєтова і іншого корумпованого прокацапленого гівна які не здатні і не бажають відновлювати хапнуте за безцінь. Вважаю що все що будується і відновлюється в енергетиці за державні кошти має віднині належати державі.
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10.06.2024 22:47 Відповісти
Це взагалі непідрахуємо
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10.06.2024 22:52 Відповісти
В цьому ПТУ заправляє друган Дерьмака, той що привселюдно визнав себе дебілом. Видно, Дерьмак бабоси надав то і показує видимість роботи. Інакше - банальна крадіжка.
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10.06.2024 22:54 Відповісти
Більше навіть, ніж у Юкосу Ходарковського. Європейські господарські суди оцінили рейдерське захоплення активів Юкоса в 50 млрд. дол.
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10.06.2024 23:13 Відповісти
цікаво.чи оцінили "соросятники" шкоду Україні яку завдали "зетрускавецька зелена гоп-команда"???
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11.06.2024 00:19 Відповісти
Це там де Мілованов?🤣
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11.06.2024 01:23 Відповісти
 
 