Рік після підриву Каховської ГЕС: Збитки довкіллю оцінили у 78 мільярдів

За попередніми підрахунками, внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС довкіллю було завдано шкоди на 78 мільярдів гривень грн, але повністю їх підрахувати вдасться тільки після деокупації півдня України.

Про це під час пресконференції "Рік потому: наслідки підриву окупантами греблі Каховської ГЕС" повідомив перший заступник голови Державної екологічної інспекції Дмитро Заруба, передає Укрінформ.

"Розрахована шкода внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС становить близько 78 млрд грн. Ми чекаємо на деокупацію, щоб можна було розрахувати ці збитки у повній мірі", – сказав посадовець.

За словами першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександра Краснолуцького, найбільшої шкоди зазнали території, розташовані на лівому березі Дніпра. Однак зараз значна їх частина перебуває в окупації.

"Тільки після комплексної оцінки ми будемо мати повну картину того, що відбулося, що ми втратили чи не втратили назавжди, і що ми будемо робити з Каховською ГЕС після війни", – сказав Краснолуцький.

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Він додав, що при Міндовкілля створена науково-технічна рада, яка готує напрацювання щодо майбутнього відновлення Каховського водосховища та ГЕС.

"Провідні академіки підготують пропозиції, що робити з відновленням Каховського водосховища та гідроелектростанції – чи відновлювати, чи ні, а якщо відновлювати, то в яких об'ємах. Після того, як будуть готові їхні розрахунки, ми проведемо широкі громадські обговорення по цих питаннях", – додав представник міністерства.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Внаслідок підриву були затоплені населені пункти на обох берегах Дніпра. За офіційними даними, загинуло 32 людини, однак невідомо, скільки людей загинуло на окупованому лівобережжі Херсонщини.