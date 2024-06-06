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Новини
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Рік після підриву Каховської ГЕС: Збитки довкіллю оцінили у 78 мільярдів

гес,каховська

За попередніми підрахунками, внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС довкіллю було завдано шкоди на 78 мільярдів гривень грн, але повністю їх підрахувати вдасться тільки після деокупації півдня України.

Про це під час пресконференції "Рік потому: наслідки підриву окупантами греблі Каховської ГЕС" повідомив перший заступник голови Державної екологічної інспекції Дмитро Заруба, передає Укрінформ.

"Розрахована шкода внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС становить близько 78 млрд грн. Ми чекаємо на деокупацію, щоб можна було розрахувати ці збитки у повній мірі", – сказав посадовець.

За словами першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександра Краснолуцького, найбільшої шкоди зазнали території, розташовані на лівому березі Дніпра. Однак зараз значна їх частина перебуває в окупації.

"Тільки після комплексної оцінки ми будемо мати повну картину того, що відбулося, що ми втратили чи не втратили назавжди, і що ми будемо робити з Каховською ГЕС після війни", – сказав Краснолуцький.

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Він додав, що при Міндовкілля створена науково-технічна рада, яка готує напрацювання щодо майбутнього відновлення Каховського водосховища та ГЕС.

"Провідні академіки підготують пропозиції, що робити з відновленням Каховського водосховища та гідроелектростанції – чи відновлювати, чи ні, а якщо відновлювати, то в яких об'ємах. Після того, як будуть готові їхні розрахунки, ми проведемо широкі громадські обговорення по цих питаннях", – додав представник міністерства.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Внаслідок підриву були затоплені населені пункти на обох берегах Дніпра. За офіційними даними, загинуло 32 людини, однак невідомо, скільки людей загинуло на окупованому лівобережжі Херсонщини.

Автор: 

ГЕС (126) збитки (1129) Каховська ГЕС (125)


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Топ коментарі
+5
А хто ж то в нас такий потужний, що відкрив дорогу русні на Каховку??? А? Що кажете, де.іли 73% від 40% що прийшли?
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06.06.2024 17:12
+4
Шкода нанесена природі грошима не виміряється .
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06.06.2024 16:54
+1
Все має свою ціну і вимірюється
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06.06.2024 17:00
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Шкода нанесена природі грошима не виміряється .
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06.06.2024 16:54 Відповісти
Все має свою ціну і вимірюється
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06.06.2024 17:00 Відповісти
Коли збиткі від зелених почнуть підбивати... о то здригнуться
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06.06.2024 16:56 Відповісти
Мій трильен не порахували
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06.06.2024 16:57 Відповісти
А у зеленої влади так руки і чешуться щось відбудовувати. Зараз головне завдання ворога перемогти. А відбудовувати будемо коли війна закінчиться. Війна йде, а їм відбудовувати бабла ж вкрасти хочеться. Відбудовувати потрібно в першу чергу ті об'єкти де людям треба жити та на кусок хліба заробляти. А то зараз получається, наприклад візьміть дороги. Там де зараз фронт дороги кращі ніж в тилу. Недавно був у Полтавській області це ж жахіття якесь. Їхав по трасі Харків - Київ то ще нормально, а тільки но з'їхав з траси то це ж страхіття якесь. Он хлопці волонтери їздять на передок, знімають відео та викладають то на Донбасі де постійні бомбардування та артобстріли дороги кращі.
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06.06.2024 17:08 Відповісти
Київській обл з Київ-Харків зʼїхав івсьо торба , ступиці летять на ура . Люди вже самі ремонтують та знаки ставлять біля ям
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06.06.2024 20:07 Відповісти
Так і я ж про це Не було б так смішно, як сумно... На жаль...
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06.06.2024 21:07 Відповісти
А хто ж то в нас такий потужний, що відкрив дорогу русні на Каховку??? А? Що кажете, де.іли 73% від 40% що прийшли?
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06.06.2024 17:12 Відповісти
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06.06.2024 17:32 Відповісти
ГЕС зруйновано, зате екосистема відновлюється, і це на добре.
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06.06.2024 18:44 Відповісти

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