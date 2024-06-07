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энергетика (2466) Шмыгаль Денис (2588)

Шмыгаль о ситуации в энергетике: Украина из-за обстрелов потеряла 50% генерации, разрушены 42 энергоблока. Договариваемся с ЕС о максимальном импорте

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль

Украина потеряла 50% генерации электроэнергии из-за российских обстрелов.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация в энергетике очень сложная, Россия разрушила 50% нашей способности генерации электроэнергии. По состоянию на сегодня из-за ракетных и дроновых атак мы потеряли 9,2 ГВт электроэнергии - это половина нашей мощности, с которой мы проходили, например, прошлую зиму. Фактически 42 энергетических блока разрушены, 27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и сегодня не работают", - отметил Шмыгаль.

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Кроме того, по его словам, из-за разрушения или повреждения не работают 20 гидроэнергетических блоков общей мощностью 1,3 ГВт.

"Мы работаем над восстановлением, над тем, чтобы запустить к отопительному сезону как можно больше генерации. Работаем над защитой того, что восстановлено, и того, что сохранено", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что ведется работа и над увеличением импорта электроэнергии из ЕС. "У нас физическая способность 2,2 ГВт, пока что нам политически позволяют 1,7 ГВт импортировать. Мы договариваемся на всех уровнях и с Еврокомиссией для того, чтобы способность импортировать была открыта максимально", - сказал Премьер.

Он отметил, что также продолжается развитие децентрализованной генерации электроэнергии, в частности, завозится оборудование, которое может генерировать электроэнергию и тепло: когенерационные установки, газовые турбины, генераторы, дизель-генераторы.

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"Мы договорились с Японией - 150 генераторов гигаваттных Япония нам передает. Работаем с другими партнерами", - сказал Шмыгаль.

Он также напомнил, что международные партнеры создали Фонд поддержки энергетики Украины, в котором уже аккумулированы €500 миллионов.

"Мы готовы эти средства и для общин использовать и привлекать также общины, чтобы они устанавливали как можно больше такого децентрализованного небольшого, сложного для поражения россиянами оборудования, которое позволит нам выживать", - заявил Шмыгаль.

Ранее Кабмин поручил чиновникам уменьшить потребление электроэнергии: отказаться от кондиционеров и наружного освещения зданий.
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Топ комментарии
+15
Втратили 9.2 ГВт генерації. Японія надає 150 генераторів гігаватних. Гігаватний генератор це електрогенератор енергоблоку АЕС з реактором ВВЕР-1000. Електрична потужність такого енергоблоку 1000 МВт, тобто 1 ГВт. Шановні, ви спочатку розберіться що Японія передає, а тоді оприлюднюйте інформацію.
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07.06.2024 22:41
+13
Він правду говорить. Але спитайте з нього та з його дебільного криорогульного шефа Вови Зеленського - а що вони чекали?! Що путлєр мир в дупі зеленського шукати буде?! Що не буде по електроенергетиці нашої лупити?! А вищо суки з 95 кварталу зробили щоб путлєру це не вдалося?!
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07.06.2024 22:27
+11
І це при тому, що винос енергетики - прямо прописаний у військовій доктрині кацапів. В нас при владі стратєги просто рівня бог! Але після зими 22-23 року ще був шанс почати швидко діяти, хоча б зробити децентралізацію, та газові турбіни закупити в міста,так просиділи рівно на сраці, поки смажений півень не клюнув.
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07.06.2024 22:31
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Знову ІПСО?
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07.06.2024 22:25 Ответить
Він правду говорить. Але спитайте з нього та з його дебільного криорогульного шефа Вови Зеленського - а що вони чекали?! Що путлєр мир в дупі зеленського шукати буде?! Що не буде по електроенергетиці нашої лупити?! А вищо суки з 95 кварталу зробили щоб путлєру це не вдалося?!
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07.06.2024 22:27 Ответить
І це при тому, що винос енергетики - прямо прописаний у військовій доктрині кацапів. В нас при владі стратєги просто рівня бог! Але після зими 22-23 року ще був шанс почати швидко діяти, хоча б зробити децентралізацію, та газові турбіни закупити в міста,так просиділи рівно на сраці, поки смажений півень не клюнув.
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07.06.2024 22:31 Ответить
А чого ви тільки з дебільного Вови Зеленського питаєте?! А повинні відповідати також дебіли що за нього голосували у 2019! А тепер ці дятли питають чому тарифи зросли у 2 рази?! А ви що думали - вам путлєр все що він порушив відбудує?! Ідіоти!
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07.06.2024 22:52 Ответить
К сожелению пар ушел в болтовню
( Да это постоянный признак зэ-режима)
Теперь скоро ждет вариант все на генераторах и компактных дизельных станциях. И их же перемещать прийдется периодически, что б не прилетело благодаря любопытным ждунам ...
Ну и себестоимость такого света в 3 в 4 в 5 раз повысится. Все равно до конца войны электростанции не восстановят, тупо рисковано и не возможно скрыть локацию от спутника
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07.06.2024 22:53 Ответить
В нас на заводі порахували , що по ціні вийшли на один рівень генератор / мережа. Сказали - різниця є , але для заводу вона несуттєв
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08.06.2024 07:51 Ответить
ні. він писддить!!! бо продає енергію в єс.
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07.06.2024 23:15 Ответить
Лікуйтеся ... галоперідол прийміть.... невиліковнохворий..
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07.06.2024 23:30 Ответить
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=08.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2) https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=08.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)



здесь указаны весь экспорт нашей э/энергии по дням и часам суток,так что угомонись ,дебил здесь исключительно ты!!!
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08.06.2024 04:56 Ответить
Та ні дебіл все ж не він. Ти сам своє посилання дивився? Чи з математикою проблема? Якщо експорт у Румунію 184МВт, а у той самий час імпорт з Угорщини 601МВт, з Молдови 312МВт і 432МВт із Словакії то де ти тут продаж електроенергії у Європу побачив? По факту ми КУПИЛИ 1161МВт.
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08.06.2024 09:53 Ответить
странная строчка в отчете о выводе э/энергии в венгрию,и да, инфузория туфелька,помийся від тебе тхне підпарканним бидлом з мийки
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08.06.2024 10:16 Ответить
Чому вона для тебе дивна? Може тому, що дебілам не слід дивитись перетоки між країнами об'єднаної енергосистеми?
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08.06.2024 10:26 Ответить
Це ж брехня. Ти весь день закуповуєш електрику в ЄС в обсязі 2000 МВт, а потім 184 МВт годин повртаєш з 2-00 до 4-00 ... Ти називаєш це експотом.. Ти просто берхун... рашитський тролль.
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08.06.2024 10:27 Ответить
Так а чому ви це мені пишете? Чувак кидає посилання на перетоки об'єднаної енергосистеми, я йому намагаюсь розжувати про його "експорт", а ви мене ще й звинувачуєте.
Скажу вам більше, ніякого "віддавання" там немає. Просто електроенергія з Угорщини чи Молдови через нашу територію постачається у Румунію. Що ти можеш повертати, якщо ти сам у той час закуповуєш 1,1 ГВт?
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08.06.2024 10:38 Ответить
Коли ви розмовляєте на тему в якій взагалі не шарите - таке враження що ви з дурдому пишете.... Тут коментувати нічого, окрім складу лікувальних речовин що вам 2чі на день медекині колять...
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08.06.2024 18:46 Ответить
Це ви точно мені? Ви його посилання взагалі дивилися? Ок, спробую пояснити ще й вам. Але з 2-00 до 4-00 - це забагато. Візьмемо з 2-00 до 3-00 за 8 липня (на яке наводилося посилання). А далі спробуйте розібратись самі.
Перетоки:
Угорщина - Україна 624МВт
Молдова - Україна 170МВт
Словакія - Україна 426МВт
Україна - Румунія 208МВт
Це все відбувається одночасно, якщо ви не зрозуміли. І де ви тут побачили віддачу енергії коли ти в той самий час взяв 1,2ГВт а віддав тільки 0.2 ГВт.
Мізки вмикайте, або приймайте те що мені радили У нас у той час був дефіцит електроенергії 24 години на добу! Так само як і зараз.
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14.06.2024 22:21 Ответить
В нас дефіцит генерації електроенергії вимірюється гігіватами. В нас зищена практично вся теплогенерація, більше половини гідрогенерації. Немає чим покривати пікові навантаження. Треба виводити атомні енегргоблоки в поточний ремонт. Розповсюдження брехні вами не поверне нам Запорізьку ТЕС, Вуглегірську ТЕС, Трипільську ТЕС, Зміївську ТЕС, Харківську ТЕЦ 5, Бурштинську ТЕС, Добротвірську ТЕС, ДніпроГЕС..
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08.06.2024 10:15 Ответить
В твою бошку навіть не завітає думка, що можно в пікові години споживати електрику, а в ночі надлишок електрики повертати-експортувати, бо сонце сідає в різних часових поясах по різному.
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08.06.2024 19:01 Ответить
піду включу свою майнинг ферму
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07.06.2024 22:32 Ответить
Зачем?
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07.06.2024 22:55 Ответить
А хочется. Пусть пиз.Dун шмыгаль и вся гоп копания Слуг Yрода идет вслед за русским кораблем...
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07.06.2024 23:23 Ответить
Втратили 9.2 ГВт генерації. Японія надає 150 генераторів гігаватних. Гігаватний генератор це електрогенератор енергоблоку АЕС з реактором ВВЕР-1000. Електрична потужність такого енергоблоку 1000 МВт, тобто 1 ГВт. Шановні, ви спочатку розберіться що Японія передає, а тоді оприлюднюйте інформацію.
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07.06.2024 22:41 Ответить
Буде додатково 150 гігават. Ще й експортувати будемо на половину Земної кулі. Що не так?
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07.06.2024 22:51 Ответить
Ага а моцква перетвориться у нью-васюкі... Дурень думкой багатіє..
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07.06.2024 22:58 Ответить
Це стьоб?
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08.06.2024 00:24 Ответить
Ну звісно!
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08.06.2024 12:37 Ответить
Файна байка - 1 Гігаватні генератори на складах не валяться , вам нулики зайві привиділись - або йшлося про загальну потужність всіх реакторів .
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07.06.2024 22:57 Ответить
Ну так свою хату віддай для встановлення модульного ядерного реактора, та й ще ріку води підведить до нього...для охолодження. Щось не зрозумів -спитатай у японців з Фукусіми.. Два вводи електрики для нього незалежні побудуй. Ядерний реактор це не мініхлібопікарня... зовсім ні.
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07.06.2024 22:57 Ответить
Упс не реакторів а генераторів - і 1Гігават потужність всіх 150 генераторів.
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07.06.2024 23:02 Ответить
Взимку майнінг-буржуйку будеш вмикати...
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07.06.2024 23:31 Ответить
Позаминулу зиму за весь час котел працював десь тиждень - такшо якось переживу і цю зиму якшо доживу , а за те шо турбуєтесь про невідому вам людину вам вподобайка - світ не без добрих людей ( надіюсь поясняти шо добрих про вас це типу сарказм або тролінг ги ).
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07.06.2024 23:39 Ответить
Ви дебіл?! Ви крім АЕС генератори гігаватні десь бачили?! На АЕС Фукусіма потужність енергоблоків була в рази меньша..
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08.06.2024 10:17 Ответить
Та не він дебіл! Це пряма мова Шмигаля (або журналістів).
"Ми домовилися з Японією - 150 генераторів гігаватних Японія нам передає. Працюємо з іншими партнерами", - сказав Шмигаль. Джерело:
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08.06.2024 10:29 Ответить
Ну значить Шмигаль дебіл... В нас президент дебіл... що тут унікального?!
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08.06.2024 18:48 Ответить
Подключите каждое приграничное село к их линиям! Уже разгрузится часть мощностей и у хоть когото будет свет.
А не тырьте милиарды на боевого пуштуна
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07.06.2024 22:48 Ответить
"27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии" - Намёк путину?
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07.06.2024 23:05 Ответить
Цікаво. А розмістити додаткові потужності у прикордонні з тїєї сторони, наприклад у вигляді спільних підприємств можливо? Щодо викидів - так в України зараз вільних квот мабуть досить (за рахунок знищених ТЕС та меткомбінатів) - при необхідності лімітами на викиди можна і поділитися.
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07.06.2024 23:09 Ответить
При таких цінах на електрику,може її простіше вже в Європі купувати? А то вона там вже дешевше коштує.
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07.06.2024 23:27 Ответить
**** "геній" з шепетівки... Ти б щось почитав ..! Імпорт електрики з ЄС вже декілька місяців працює... Він забитий повністю.. Промислові підприємства його повністю викупили і хочуть більше... Але технічної можливості не маємо. А у випадку "вдалого" прильоту рашитської ракети і він закінчиться..
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07.06.2024 23:38 Ответить
Чудік, до чого тут Шепетівка? Ти прийшов покакати під кожним постом? Біжи в кущі,якщо орки в тебе унітаз скомуніздили
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07.06.2024 23:58 Ответить
Не дешевше. У маканів - 25 євроцентів наприклад.
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08.06.2024 00:27 Ответить
Цікаво, а як і хто подає світло на тимчасово окуповані території?
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07.06.2024 23:32 Ответить
У путлєра зпитай!
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07.06.2024 23:39 Ответить
Краще у Шурми
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08.06.2024 14:00 Ответить
Хочь один з тих що запевняв що щось там захищено й гроші на те брав під слідством?! Хочь один?
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07.06.2024 23:40 Ответить
Ну, перший захищун - яйценюк. Каци взагалі не повинні були пройти.
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08.06.2024 00:29 Ответить
Зима 2024-2025 додадуть вам нового досвіду. Це я вам гарантую.
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07.06.2024 23:41 Ответить
у нас кожен день новий досвід
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08.06.2024 00:38 Ответить
"додадуть вам"
А ви втічете?
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08.06.2024 14:01 Ответить
а звіти почитати - ми все збили, і то лише уламки падають...нащо так брехати??
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08.06.2024 00:36 Ответить
А що за 2 роки, хіба об'єкти енергетики не були прикриті засобами ППО?
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08.06.2024 01:49 Ответить
Не були. Нічим. І не збираються.
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08.06.2024 18:52 Ответить
Потреби країни закриває "Енергоатом".
Платіжки треба слати туди.
А Ахметов нехай ремонтує свій приватний ДТЕК.
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08.06.2024 04:30 Ответить
Леонідовичу нема за що, бо він витрачається на розкіш, бо є "дзеркалом українського великого капіталу , бо він "гудок" і давно поклав на народ Донбасу і всея Україна.
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08.06.2024 06:31 Ответить
Ви брєд пишете. НАЕК Енергоатом це державна компанія. Тариф Енергоатому завжди покривав тільки собівартість його електроенергії та кредити. А пікові навантаження покривали ТЕС, ГЕС, ГАЕС,ТЕЦ,. Зелений тариф для СЕС та ВЕС був в рази більший ніж тариф для НАЕК Енергоатому. Це просто факт.
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08.06.2024 18:57 Ответить
"Міністерство енергетики України заявило, що британська газета Financial Times у своїй статті поширила неправдиві відомості маніпулятивного змісту, які мають усі ознаки інформаційно-психологічної операції та просувають російські наративи...".

Шмигаль теж має ознаки ІПСО?
Що Міненерго скаже?
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08.06.2024 06:43 Ответить
З ЄС . Через офшори
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08.06.2024 07:53 Ответить
Ви відкриття зробили космічне, що уряд який ви в 2019 році обрали рахувати не вміє. Питання чого ви за цих дебілів і рукожопів голосували?! Ви нормальний?!
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08.06.2024 10:32 Ответить
Шмигаль! То саме той момент коли енергетичний монополіст України витягне з кишені власні гроші і відремонтує то що йому належить .
Всеж так просто.
+ Запускайте на ринок країни інших виробників!
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08.06.2024 10:37 Ответить
Мені одне болить. Чому у нас ТЕС вибивають, а за поребриком вони генерують електрику, та й тепло, ворогам? І ніхто не переймається їх денацифікацією. То на чиїй стороні ці сили, які відповідальні за знищення енергетичної російської інфраструктури? Має бути око за око. По Біблії і у співвідношенні до кількості населення.
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08.06.2024 12:10 Ответить
Точно "втічечу"... немає сечі терпіти ці пекельні борошна... так своєму путлєру і перекажи.. тролль *************..
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08.06.2024 18:43 Ответить
 
 