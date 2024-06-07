Шмыгаль о ситуации в энергетике: Украина из-за обстрелов потеряла 50% генерации, разрушены 42 энергоблока. Договариваемся с ЕС о максимальном импорте
Украина потеряла 50% генерации электроэнергии из-за российских обстрелов.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ситуация в энергетике очень сложная, Россия разрушила 50% нашей способности генерации электроэнергии. По состоянию на сегодня из-за ракетных и дроновых атак мы потеряли 9,2 ГВт электроэнергии - это половина нашей мощности, с которой мы проходили, например, прошлую зиму. Фактически 42 энергетических блока разрушены, 27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и сегодня не работают", - отметил Шмыгаль.
Кроме того, по его словам, из-за разрушения или повреждения не работают 20 гидроэнергетических блоков общей мощностью 1,3 ГВт.
"Мы работаем над восстановлением, над тем, чтобы запустить к отопительному сезону как можно больше генерации. Работаем над защитой того, что восстановлено, и того, что сохранено", - подчеркнул Шмыгаль.
Он отметил, что ведется работа и над увеличением импорта электроэнергии из ЕС. "У нас физическая способность 2,2 ГВт, пока что нам политически позволяют 1,7 ГВт импортировать. Мы договариваемся на всех уровнях и с Еврокомиссией для того, чтобы способность импортировать была открыта максимально", - сказал Премьер.
Он отметил, что также продолжается развитие децентрализованной генерации электроэнергии, в частности, завозится оборудование, которое может генерировать электроэнергию и тепло: когенерационные установки, газовые турбины, генераторы, дизель-генераторы.
"Мы договорились с Японией - 150 генераторов гигаваттных Япония нам передает. Работаем с другими партнерами", - сказал Шмыгаль.
Он также напомнил, что международные партнеры создали Фонд поддержки энергетики Украины, в котором уже аккумулированы €500 миллионов.
"Мы готовы эти средства и для общин использовать и привлекать также общины, чтобы они устанавливали как можно больше такого децентрализованного небольшого, сложного для поражения россиянами оборудования, которое позволит нам выживать", - заявил Шмыгаль.
Ранее Кабмин поручил чиновникам уменьшить потребление электроэнергии: отказаться от кондиционеров и наружного освещения зданий.
Пожалуйста, подождите...
( Да это постоянный признак зэ-режима)
Теперь скоро ждет вариант все на генераторах и компактных дизельных станциях. И их же перемещать прийдется периодически, что б не прилетело благодаря любопытным ждунам ...
Ну и себестоимость такого света в 3 в 4 в 5 раз повысится. Все равно до конца войны электростанции не восстановят, тупо рисковано и не возможно скрыть локацию от спутника
здесь указаны весь экспорт нашей э/энергии по дням и часам суток,так что угомонись ,дебил здесь исключительно ты!!!
Скажу вам більше, ніякого "віддавання" там немає. Просто електроенергія з Угорщини чи Молдови через нашу територію постачається у Румунію. Що ти можеш повертати, якщо ти сам у той час закуповуєш 1,1 ГВт?
Перетоки:
Угорщина - Україна 624МВт
Молдова - Україна 170МВт
Словакія - Україна 426МВт
Україна - Румунія 208МВт
Це все відбувається одночасно, якщо ви не зрозуміли. І де ви тут побачили віддачу енергії коли ти в той самий час взяв 1,2ГВт а віддав тільки 0.2 ГВт.
Мізки вмикайте, або приймайте те що мені радили У нас у той час був дефіцит електроенергії 24 години на добу! Так само як і зараз.
"Ми домовилися з Японією - 150 генераторів гігаватних Японія нам передає. Працюємо з іншими партнерами", - сказав Шмигаль. Джерело:
А не тырьте милиарды на боевого пуштуна
А ви втічете?
Платіжки треба слати туди.
А Ахметов нехай ремонтує свій приватний ДТЕК.
Шмигаль теж має ознаки ІПСО?
Що Міненерго скаже?
Всеж так просто.
+ Запускайте на ринок країни інших виробників!