Эстония передаст Украине один энергоблок, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Эстония отправит Украине один энергоблок с Ауверской электростанции.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Министр поблагодарил Эстонию за решительные действия в вопросе помощи украинской энергетической системе для преодоления последствий разрушений, вызванных российскими ракетами.

"Решение передать Украине энергоблок Ауверской электростанции, а также отправить в Украину мощные электродвигатели является чрезвычайно важным и примером для других", - отметил Кулеба.

Один такой энергоблок способен обеспечить надежное энергоснабжение для 150 тысяч украинцев, добавил глава МИД.

"Это действительно действенная помощь", - отметил он, добавив, что логистически доставить этот энергоблок непросто, но "помощь едет".

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