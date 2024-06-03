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Новости Помощь Украине
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Эстония передаст Украине один энергоблок, - Кулеба

Естонія передасть Україні енергоблок

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Эстония отправит Украине один энергоблок с Ауверской электростанции.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Министр поблагодарил Эстонию за решительные действия в вопросе помощи украинской энергетической системе для преодоления последствий разрушений, вызванных российскими ракетами.

"Решение передать Украине энергоблок Ауверской электростанции, а также отправить в Украину мощные электродвигатели является чрезвычайно важным и примером для других", - отметил Кулеба.

Один такой энергоблок способен обеспечить надежное энергоснабжение для 150 тысяч украинцев, добавил глава МИД.

"Это действительно действенная помощь", - отметил он, добавив, что логистически доставить этот энергоблок непросто, но "помощь едет".

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Топ комментарии
+6
Нехай енергоблок лишається у Естонії, там його не ***********. Просто підключіть його на експорт до української мережі.
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03.06.2024 17:00
+3
Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу Українцям!!
Асфальтом КРИВАВИМ, від зеленського+приблуд95, горю не зарадиш…
Час завершено 21 травня….
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03.06.2024 16:58
+3
Чужі люди вже дають енергоблоки а свої олігархи підвищують тарифи і будують замки в Монако.
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03.06.2024 17:10
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Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу Українцям!!
Асфальтом КРИВАВИМ, від зеленського+приблуд95, горю не зарадиш…
Час завершено 21 травня….
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03.06.2024 16:58 Ответить
Нехай енергоблок лишається у Естонії, там його не ***********. Просто підключіть його на експорт до української мережі.
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03.06.2024 17:00 Ответить
Да Украина может и так импортировать электроэнергию из других сетей, а в зимнее время Эстония не будет тянуть трубопровод для обогрева 150 тысяч украинцев..
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03.06.2024 17:24 Ответить
Може шось і склеім - але це може бути дурному радість - рашка знову спалить - надіиного захисту ж немає
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03.06.2024 17:02 Ответить
поки оформлять усі документи, поки передадуть, поки привезуть, поки наші тендери на встановлення аносують, поки гроші вкрадуть... а зима вже не так і далеко!
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03.06.2024 17:04 Ответить
А скільки АЕС чи ГЕС Україні за 35 років збудували "олігархи", які привласнили собі енергомережу УРСР? І скільки разів в Україні підвищували тирифи на ел. енергію?
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03.06.2024 17:07 Ответить
А нафіга передавати, коли можно просто подавати електроенергію, а Україна оплаттить експлуатацію та заправку
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03.06.2024 17:08 Ответить
100%. Захистити або оперативно відремонтувати мережу цілком реально, а от прикрити цілий енергоблок... Це просто ще одна "цукерка" для 3,14*ських ракет.
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03.06.2024 17:18 Ответить
Чужі люди вже дають енергоблоки а свої олігархи підвищують тарифи і будують замки в Монако.
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03.06.2024 17:10 Ответить
То тепер понизять тарифи на електрику?
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03.06.2024 17:11 Ответить
Ну так
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03.06.2024 17:17 Ответить
Ну хоч у когось збереглося бажання жартувати...
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03.06.2024 17:20 Ответить
Энергоблок будет вырабатывать ээ, а электродвигатель потреблять выработанное. обьяснять этому зебилу что либо бесполезно. Надеюсь оборудование будет собственностью Эстонии
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03.06.2024 17:22 Ответить
Хм, а для чого нам потужний електродвигун? Чи той енергоблок приводиться в дію електродвигуном? Тоді яка користь з такої ''парочки''?
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03.06.2024 17:37 Ответить
Тільки поясніть який сенс у його встановленні, якщо станція не буде прикрита ППО!???
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03.06.2024 18:21 Ответить
Треба ставити у захищених місцях.
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03.06.2024 19:17 Ответить
 
 