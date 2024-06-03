Естонія передасть Україні один енергоблок, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Естонія відправить Україні один енергоблок з Ауверської електростанції.

Про це він заявив під час пресконференції із естонським колегою Маргусом Цахкною, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Міністр подякував Естонії за рішучі дії в питанні допомоги українській енергетичній системі для подолання наслідків руйнувань, спричинених російськими ракетами.

"Рішення передати Україні енергоблок Ауверської електростанції, а також відправити в Україну потужні електродвигуни є надзвичайно важливим і прикладом для інших", - зазначив Кулеба.

Один такий енергоблок здатний забезпечити надійне енергопостачання для 150 тисяч українців, додав глава МЗС.

"Це дійсно дієва допомога", - зазначив він, додавши, що логістично доставити цей енергоблок непросто, але "допомога їде".

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