Естонія передасть Україні один енергоблок, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Естонія відправить Україні один енергоблок з Ауверської електростанції.
Про це він заявив під час пресконференції із естонським колегою Маргусом Цахкною, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Міністр подякував Естонії за рішучі дії в питанні допомоги українській енергетичній системі для подолання наслідків руйнувань, спричинених російськими ракетами.
"Рішення передати Україні енергоблок Ауверської електростанції, а також відправити в Україну потужні електродвигуни є надзвичайно важливим і прикладом для інших", - зазначив Кулеба.
Один такий енергоблок здатний забезпечити надійне енергопостачання для 150 тисяч українців, додав глава МЗС.
"Це дійсно дієва допомога", - зазначив він, додавши, що логістично доставити цей енергоблок непросто, але "допомога їде".
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