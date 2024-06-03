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Естонія передасть Україні один енергоблок, - Кулеба

Естонія передасть Україні енергоблок

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Естонія відправить Україні один енергоблок з Ауверської електростанції.

Про це він заявив під час пресконференції із естонським колегою Маргусом Цахкною, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Міністр подякував Естонії за рішучі дії в питанні допомоги українській енергетичній системі для подолання наслідків руйнувань, спричинених російськими ракетами.

"Рішення передати Україні енергоблок Ауверської електростанції, а також відправити в Україну потужні електродвигуни є надзвичайно важливим і прикладом для інших", - зазначив Кулеба.

Один такий енергоблок здатний забезпечити надійне енергопостачання для 150 тисяч українців, додав глава МЗС.

"Це дійсно дієва допомога", - зазначив він, додавши, що логістично доставити цей енергоблок непросто, але "допомога їде".

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Топ коментарі
+6
Нехай енергоблок лишається у Естонії, там його не ***********. Просто підключіть його на експорт до української мережі.
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03.06.2024 17:00
+3
Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу Українцям!!
Асфальтом КРИВАВИМ, від зеленського+приблуд95, горю не зарадиш…
Час завершено 21 травня….
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03.06.2024 16:58
+3
Чужі люди вже дають енергоблоки а свої олігархи підвищують тарифи і будують замки в Монако.
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03.06.2024 17:10
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Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу Українцям!!
Асфальтом КРИВАВИМ, від зеленського+приблуд95, горю не зарадиш…
Час завершено 21 травня….
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03.06.2024 16:58 Відповісти
Нехай енергоблок лишається у Естонії, там його не ***********. Просто підключіть його на експорт до української мережі.
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03.06.2024 17:00 Відповісти
Да Украина может и так импортировать электроэнергию из других сетей, а в зимнее время Эстония не будет тянуть трубопровод для обогрева 150 тысяч украинцев..
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03.06.2024 17:24 Відповісти
Може шось і склеім - але це може бути дурному радість - рашка знову спалить - надіиного захисту ж немає
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03.06.2024 17:02 Відповісти
поки оформлять усі документи, поки передадуть, поки привезуть, поки наші тендери на встановлення аносують, поки гроші вкрадуть... а зима вже не так і далеко!
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03.06.2024 17:04 Відповісти
А скільки АЕС чи ГЕС Україні за 35 років збудували "олігархи", які привласнили собі енергомережу УРСР? І скільки разів в Україні підвищували тирифи на ел. енергію?
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03.06.2024 17:07 Відповісти
А нафіга передавати, коли можно просто подавати електроенергію, а Україна оплаттить експлуатацію та заправку
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03.06.2024 17:08 Відповісти
100%. Захистити або оперативно відремонтувати мережу цілком реально, а от прикрити цілий енергоблок... Це просто ще одна "цукерка" для 3,14*ських ракет.
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03.06.2024 17:18 Відповісти
Чужі люди вже дають енергоблоки а свої олігархи підвищують тарифи і будують замки в Монако.
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03.06.2024 17:10 Відповісти
То тепер понизять тарифи на електрику?
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03.06.2024 17:11 Відповісти
Ну так
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03.06.2024 17:17 Відповісти
Ну хоч у когось збереглося бажання жартувати...
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03.06.2024 17:20 Відповісти
Энергоблок будет вырабатывать ээ, а электродвигатель потреблять выработанное. обьяснять этому зебилу что либо бесполезно. Надеюсь оборудование будет собственностью Эстонии
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03.06.2024 17:22 Відповісти
Хм, а для чого нам потужний електродвигун? Чи той енергоблок приводиться в дію електродвигуном? Тоді яка користь з такої ''парочки''?
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03.06.2024 17:37 Відповісти
Тільки поясніть який сенс у його встановленні, якщо станція не буде прикрита ППО!???
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03.06.2024 18:21 Відповісти
Треба ставити у захищених місцях.
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03.06.2024 19:17 Відповісти
 
 