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Эстония подпишет соглашение о безопасности с Украиной в ближайшее время, - глава МИД Цахкна

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна

Украина и Эстония в ближайшее время подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна во время пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

"Мы решили заключить соглашение по безопасности с Украиной. И оно в ближайшее время будет подписано", - подчеркнул министр.

По его словам, в соответствии с соглашением Эстония ежегодно будет выделять на военную помощь Украине 0,25% от своего ВВП.

"Я думаю, что это очень красноречивый показатель нашей готовности помогать Украине нести это бремя. Это важный объем", - добавил Цахкна.

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Соглашение о гарантиях безопасности

Ранее Украина подписала документы с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.
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