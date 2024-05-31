Украина и Польша могут подписать соглашение о безопасности к вашингтонскому саммиту НАТО, - Сикорский
Украина и Польша могут подписать двустороннее соглашение о безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне, который запланирован на 9-11 июля.
Об этом во время общения с прессой в Праге заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.
Глава польского внешнеполитического ведомства заявил, что во время переговоров с союзниками по НАТО он проинформировал их о продолжающихся переговорах с Киевом о заключении соглашения по безопасности между Украиной и Польшей.
По словам Сикорского, переговоры "продвигаются хорошо". Кроме этого, он очертил сроки подписания соглашения. Глава МИД Польши отметил, что есть надежда подписать документ до саммита НАТО в Вашингтоне, который запланирован на 9-11 июля.
К слову, ранее сообщалось, что Украина и США могут подписать двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи лидеров государств G7, которая пройдет 13-15 июня в Италии, то есть накануне Глобального саммита мира. Он, напомним, пройдет 15-16 июня в Швейцарии.
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