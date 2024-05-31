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Новости Помощь Украине
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Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины, - Сикорский

Польща готує пакет допомоги для України

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава сейчас готовит 45-й пакет помощи для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Польша отправила 44 пакета помощи Украине, сейчас мы организовываем 45-й... Мы считаем, что только в виде военной помощи мы внесли около 4 миллиардов евро", - сказал министр.

Напомним, ранее Сикорский сообщил, что Украина получила право бить по территории РФ польским оружием еще с 2022 года.

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Автор: 

Польша (8409) помощь (7798) Сикорский Радослав (407)


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Перший пакет цього уряду?
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31.05.2024 13:15 Ответить
Судячи з суми грошей, яку заплатили укр гастербайтери і біженці у польський бюджет за минулий рік, то це мав би бути не 45-й, а 90-й пакет допомоги.
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31.05.2024 13:58 Ответить
 
 