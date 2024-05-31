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Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава сейчас готовит 45-й пакет помощи для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Польша отправила 44 пакета помощи Украине, сейчас мы организовываем 45-й... Мы считаем, что только в виде военной помощи мы внесли около 4 миллиардов евро", - сказал министр.
Напомним, ранее Сикорский сообщил, что Украина получила право бить по территории РФ польским оружием еще с 2022 года.
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Mod Dom
показать весь комментарий31.05.2024 13:15 Ответить Мне нравится 0
MrGTI driver #574929
показать весь комментарий31.05.2024 13:58 Ответить Мне нравится 0
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