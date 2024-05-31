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Новини Війна
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Україна отримала право бити по території РФ польською зброєю ще з 2022 року, - глава МЗС Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Від початку повномасштабного вторгнення Польща не забороняла Україні завдавати ударів по території Росії своєю зброєю.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Він наголосив, що заборони були відсутні також за попередньої влади Польщі.

"Наскільки мені відомо, Польща ніколи не ставила таких обмежень", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має право на самооборону. Це включає також можливість атакувати законні військові цілі в Росії, - Столтенберг

Польща почала активно постачати Україні летальне озброєння з 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення.

Сікорський також наголосив, що Україна здатна визначати цілі з урахуванням міжнародного гуманітарного права.

"Закони війни це регулюють", - додав польський міністр.

Читайте також: Сікорський про відправку польських військ в Україну: Ми не повинні цього виключати

Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Patriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина "обережно" схиляється до дозволу Україні бити по території РФ німецькою зброєю, - Politico

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії законними, якщо вони завдаються пропорційно.

30 травня стало відомо, що президент США Джо Байден таємно дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ під час оборони Харківщини. Офіційний представник США підтвердив цю інформацію.

Також читайте: У Ватикані стурбовані можливим дозволом для України завдавати ударів по РФ західною зброєю

Автор: 

зброя (7460) Польща (8496) Сікорський Радослав (249)


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Топ коментарі
+6
Польща передавала нам, передусім, танки і трохи САУ. Ну от польські танки були в РДК, коли вони в бнр заходили.
Ну немає у Польщі для нас нічого дальнобійного - ні Атакамсів, ні сторм шедоу...
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31.05.2024 10:53
+3
Чудово! Де у нас тут завалялися передані Польщею ракети середньої дальності?
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31.05.2024 10:56
+2
Кажись Польща нам ракети не поставляла
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31.05.2024 11:02
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Ви що натякаєте,що то українське керівництво сцить?)то стамбульські вечорниці мали за мету вигідно видати дівку-Україну за москалів?)
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31.05.2024 10:48 Відповісти
Та вже навіть не натякають, а прямо кажуть..то путя не дозволяє зеленим..
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31.05.2024 10:50 Відповісти
Польща передавала нам, передусім, танки і трохи САУ. Ну от польські танки були в РДК, коли вони в бнр заходили.
Ну немає у Польщі для нас нічого дальнобійного - ні Атакамсів, ні сторм шедоу...
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31.05.2024 10:53 Відповісти
Чудово! Де у нас тут завалялися передані Польщею ракети середньої дальності?
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31.05.2024 10:56 Відповісти
То ви підтримуєте найвеличнішого, коли він казав що з тих же сау, не можна було бити колонах та особовому складу років в Білгородській області? Про які ракети ви говорите? На кордонах..
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31.05.2024 12:03 Відповісти
Вас складно зрозуміти, але спробую пояснити...
Ракети середньої дальності нам потрібні, щоб знищити аеродроми та літаки по периметру України. Тобто припинити постійний терор нашої території з застосуванням кацапських КАБів.
Ви ж, сподіваюсь, не будете пропонувати робити це з допомогою польських "Крабів"?
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31.05.2024 12:14 Відповісти
Ви все прекрасно зрозуміли. Для того щоб зайти в Харківську область, йшло накопичення живої сили та техніки в Білгородській , поряд з кордоном. І от чого іх били незрозуміло.
Бо ви як наша влада, робите дурня .ну раз на можна бомбити омськ, то і біля кордону не будемо.
Треба було робити те що були в змозі.
І прорив в Харківській області тому приклад. 50 тисяч орків не взялися нізвідки.
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31.05.2024 18:06 Відповісти
Тобто ви пропонуєте тримати польські САУ прямо на кордоні, підставляючи їх під ті самі КАБи. Геніально.
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31.05.2024 19:05 Відповісти
От через таких експертів як ви , довоювалися. Звідки ви такі беретесь? Відкрию таємницю сау дуже мобільна , і бьє вона явно не на 20 км. І до речі ,а як ви збиралися бити по колонам, по піхоті, по тим же бмп БТР в 20-30 км??? Атакамсами?? Таурусами???
А, нічим..... Простіше іх пустити до Харкова, і там тими ж сау бити??? А може досить вже рівняти вовчанськ??? Може б щебекіно треба було??? Да скільки можна свою територію в пустелю перетворювати..
І далі так само буде ?. Тобто так як і сталося. Ну тоді здавайте і Харків.
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31.05.2024 22:35 Відповісти
Б'є на 30 км ("Краб", прицільно). А на КАБи ви, як справжній "експерт", вперто не звернули уваги. Як і на ті самі "Ланцети". Краще, по-вашому, підставити САУ з людьми, аніж робити це з безпечної відстані тими ж "хаймарсами". Шкода, що вони не польського виробництва.
З вас експерт, як з гімна куля. Краще б не ганьбилися.
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01.06.2024 09:16 Відповісти
Слухай, ти кончене чмо. Я тебе не ображав . Ти полудурок краще б не *******. Бо дивлюся з тебе якраз експерт як з кацапа розум.
І якби включив свою макітру, то поняв би що ганятися кабами за сау, це дебілізм як і ти. Що ти дорвався до кабіна , якщо вони ними знищують укріплення і будинки? Які ***** сау?? А вже бесрідотники і піхоту знищують. Тоді по твоїй логіки взагалі треба відійти і забрати всю техніку.
Іди вже нахєр ,дістав.
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04.06.2024 06:47 Відповісти
І задай собі питання "експерде" , нахєра тоді взагалі сау, танки чи артилерія на фронті. Іх не використовувати взагалі??? Чи на запорізькому напрямку краб вже стріляє в два рази далі???
КАБи і ланцети тільки на харьковщині?? Хвате 100 ракет хаймерсів на ширину 1500 км фронту? Інші напрями не такі важливі, щоб бити логістику??
Звідки ви такі недороблені беретеся.
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04.06.2024 07:30 Відповісти
О, "експерд" вийшов з запою? Прочитай мій самий перший коментар, і задай сам собі питання - якого лисого ти в темі про ракети почав згадувати САУ? Мариш? Так я і думав.
А от ти, схоже, дійсно підтримуєш нашого тупого пересидента у бажанні знищити якомога більше нашої техніки та людей. Навчись не просто читати, а ще й розуміти прочитане. Бувай, довбню.
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04.06.2024 08:52 Відповісти
На кухні не проблеми перепаяти атакамси польським паяльником, і трафарет зроблено в Польщі не проблема. Чіпи в кацапських ракетах не мухосранські ж.
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31.05.2024 10:57 Відповісти
Кажись Польща нам ракети не поставляла
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31.05.2024 11:02 Відповісти
тільки дід дав дозвіл і всі відразу не проти . біда що дід старий і з реакцією в нього проблеми ...
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31.05.2024 11:02 Відповісти
Дай Бог нам такого діда...
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31.05.2024 11:09 Відповісти
не дай Боже Україні ще старого маразматика ! поясніть чому в 60 відправляють на пенсію , але керувати країною можно і в 80 +? тобто керувати країною робота не така відповідальна , не така інтенсивна , не потребує значних фізичних сил ? я добре пам'ятаю пізнього Брежнева , це посміховисько .
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31.05.2024 14:45 Відповісти
Тобто, молодий і веселий тебе влаштовує? То гарно підчитай собі, як так сталося, що кацапи були вже під Києвом.
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01.06.2024 07:42 Відповісти
сталося це тому що молодий і дурний дуже любив Брежнева і совок ! мені підчитувати не треба я чекаю коли посадять хоч одного старого пердуна з тих хто 30 років знищував армію .
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01.06.2024 16:41 Відповісти
Ті старі пердуни самостійно повилазили з шахти? Ні, їх на виборах обрав
мудрий український н̀а̀рід.
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01.06.2024 22:38 Відповісти
Радек не пали контору. Зеленский все равно найдет в чем обвинить.
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31.05.2024 11:11 Відповісти
Мисливці дозволили, чи фермери?
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31.05.2024 11:22 Відповісти
бардзо добре. Одна проблема - в поляків своєї зброї тільки скижжений і модифікований калаш. А все інше - або американське, або в співавторстві з кимось...
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31.05.2024 12:12 Відповісти
 
 