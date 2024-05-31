Україна отримала право бити по території РФ польською зброєю ще з 2022 року, - глава МЗС Сікорський

Від початку повномасштабного вторгнення Польща не забороняла Україні завдавати ударів по території Росії своєю зброєю.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Він наголосив, що заборони були відсутні також за попередньої влади Польщі.

"Наскільки мені відомо, Польща ніколи не ставила таких обмежень", - зазначив він.

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Польща почала активно постачати Україні летальне озброєння з 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення.

Сікорський також наголосив, що Україна здатна визначати цілі з урахуванням міжнародного гуманітарного права.

"Закони війни це регулюють", - додав польський міністр.

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Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Patriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

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Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії законними, якщо вони завдаються пропорційно.

30 травня стало відомо, що президент США Джо Байден таємно дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ під час оборони Харківщини. Офіційний представник США підтвердив цю інформацію.

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