Україна отримала право бити по території РФ польською зброєю ще з 2022 року, - глава МЗС Сікорський
Від початку повномасштабного вторгнення Польща не забороняла Україні завдавати ударів по території Росії своєю зброєю.
Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Він наголосив, що заборони були відсутні також за попередньої влади Польщі.
"Наскільки мені відомо, Польща ніколи не ставила таких обмежень", - зазначив він.
Польща почала активно постачати Україні летальне озброєння з 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення.
Сікорський також наголосив, що Україна здатна визначати цілі з урахуванням міжнародного гуманітарного права.
"Закони війни це регулюють", - додав польський міністр.
Удари по території РФ
Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Patriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.
Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.
Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.
Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.
Також Цензор.НЕТ інформував, що високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії законними, якщо вони завдаються пропорційно.
30 травня стало відомо, що президент США Джо Байден таємно дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ під час оборони Харківщини. Офіційний представник США підтвердив цю інформацію.
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Ну немає у Польщі для нас нічого дальнобійного - ні Атакамсів, ні сторм шедоу...
Ракети середньої дальності нам потрібні, щоб знищити аеродроми та літаки по периметру України. Тобто припинити постійний терор нашої території з застосуванням кацапських КАБів.
Ви ж, сподіваюсь, не будете пропонувати робити це з допомогою польських "Крабів"?
Бо ви як наша влада, робите дурня .ну раз на можна бомбити омськ, то і біля кордону не будемо.
Треба було робити те що були в змозі.
І прорив в Харківській області тому приклад. 50 тисяч орків не взялися нізвідки.
А, нічим..... Простіше іх пустити до Харкова, і там тими ж сау бити??? А може досить вже рівняти вовчанськ??? Може б щебекіно треба було??? Да скільки можна свою територію в пустелю перетворювати..
І далі так само буде ?. Тобто так як і сталося. Ну тоді здавайте і Харків.
З вас експерт, як з гімна куля. Краще б не ганьбилися.
І якби включив свою макітру, то поняв би що ганятися кабами за сау, це дебілізм як і ти. Що ти дорвався до кабіна , якщо вони ними знищують укріплення і будинки? Які ***** сау?? А вже бесрідотники і піхоту знищують. Тоді по твоїй логіки взагалі треба відійти і забрати всю техніку.
Іди вже нахєр ,дістав.
КАБи і ланцети тільки на харьковщині?? Хвате 100 ракет хаймерсів на ширину 1500 км фронту? Інші напрями не такі важливі, щоб бити логістику??
Звідки ви такі недороблені беретеся.
А от ти, схоже, дійсно підтримуєш нашого тупого пересидента у бажанні знищити якомога більше нашої техніки та людей. Навчись не просто читати, а ще й розуміти прочитане. Бувай, довбню.
мудрий український н̀а̀рід.