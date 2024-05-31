Украина получила право бить по территории РФ польским оружием еще с 2022 года, - глава МИД Сикорский

С начала полномасштабного вторжения Польша не запрещала Украине наносить удары по территории России своим оружием.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он отметил, что запреты отсутствовали также при предыдущей власти Польши.

"Насколько мне известно, Польша никогда не ставила таких ограничений", - отметил он.

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Польша начала активно поставлять Украине летальное вооружение с 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение.

Сикорский также подчеркнул, что Украина может определять цели с учетом международного гуманитарного права.

"Законы войны это регулируют", - добавил польский министр.

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Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ как минимум 1 раз использовали Patriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным удары Украины из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

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Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Также Цензор.НЕТ информировал, что высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает удары ВСУ по объектам на территории России законными, если они наносятся пропорционально.

30 мая стало известно, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ во время обороны Харьковщины. Официальный представитель США подтвердил эту информацию.

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