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Новости Война
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Украина получила право бить по территории РФ польским оружием еще с 2022 года, - глава МИД Сикорский

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

С начала полномасштабного вторжения Польша не запрещала Украине наносить удары по территории России своим оружием.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он отметил, что запреты отсутствовали также при предыдущей власти Польши.

"Насколько мне известно, Польша никогда не ставила таких ограничений", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина имеет право на самооборону. Это включает также возможность атаковать законные военные цели в России, - Столтенберг

Польша начала активно поставлять Украине летальное вооружение с 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение.

Сикорский также подчеркнул, что Украина может определять цели с учетом международного гуманитарного права.

"Законы войны это регулируют", - добавил польский министр.

Читайте также: Сикорский об отправке польских войск в Украину: Мы не должны этого исключать

Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ как минимум 1 раз использовали Patriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным удары Украины из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия "осторожно" склоняется к разрешению Украине бить по территории РФ немецким оружием, - Politico

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Также Цензор.НЕТ информировал, что высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает удары ВСУ по объектам на территории России законными, если они наносятся пропорционально.

30 мая стало известно, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ во время обороны Харьковщины. Официальный представитель США подтвердил эту информацию.

Также читайте: В Ватикане обеспокоены возможным разрешением для Украины наносить удары по РФ западным оружием

Автор: 

оружие (10215) Польша (8409) Сикорский Радослав (407)


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Топ комментарии
+6
Польща передавала нам, передусім, танки і трохи САУ. Ну от польські танки були в РДК, коли вони в бнр заходили.
Ну немає у Польщі для нас нічого дальнобійного - ні Атакамсів, ні сторм шедоу...
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31.05.2024 10:53
+3
Чудово! Де у нас тут завалялися передані Польщею ракети середньої дальності?
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31.05.2024 10:56
+2
Кажись Польща нам ракети не поставляла
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31.05.2024 11:02
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Ви що натякаєте,що то українське керівництво сцить?)то стамбульські вечорниці мали за мету вигідно видати дівку-Україну за москалів?)
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31.05.2024 10:48 Ответить
Та вже навіть не натякають, а прямо кажуть..то путя не дозволяє зеленим..
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31.05.2024 10:50 Ответить
Польща передавала нам, передусім, танки і трохи САУ. Ну от польські танки були в РДК, коли вони в бнр заходили.
Ну немає у Польщі для нас нічого дальнобійного - ні Атакамсів, ні сторм шедоу...
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31.05.2024 10:53 Ответить
Чудово! Де у нас тут завалялися передані Польщею ракети середньої дальності?
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31.05.2024 10:56 Ответить
То ви підтримуєте найвеличнішого, коли він казав що з тих же сау, не можна було бити колонах та особовому складу років в Білгородській області? Про які ракети ви говорите? На кордонах..
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31.05.2024 12:03 Ответить
Вас складно зрозуміти, але спробую пояснити...
Ракети середньої дальності нам потрібні, щоб знищити аеродроми та літаки по периметру України. Тобто припинити постійний терор нашої території з застосуванням кацапських КАБів.
Ви ж, сподіваюсь, не будете пропонувати робити це з допомогою польських "Крабів"?
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31.05.2024 12:14 Ответить
Ви все прекрасно зрозуміли. Для того щоб зайти в Харківську область, йшло накопичення живої сили та техніки в Білгородській , поряд з кордоном. І от чого іх били незрозуміло.
Бо ви як наша влада, робите дурня .ну раз на можна бомбити омськ, то і біля кордону не будемо.
Треба було робити те що були в змозі.
І прорив в Харківській області тому приклад. 50 тисяч орків не взялися нізвідки.
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31.05.2024 18:06 Ответить
Тобто ви пропонуєте тримати польські САУ прямо на кордоні, підставляючи їх під ті самі КАБи. Геніально.
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31.05.2024 19:05 Ответить
От через таких експертів як ви , довоювалися. Звідки ви такі беретесь? Відкрию таємницю сау дуже мобільна , і бьє вона явно не на 20 км. І до речі ,а як ви збиралися бити по колонам, по піхоті, по тим же бмп БТР в 20-30 км??? Атакамсами?? Таурусами???
А, нічим..... Простіше іх пустити до Харкова, і там тими ж сау бити??? А може досить вже рівняти вовчанськ??? Може б щебекіно треба було??? Да скільки можна свою територію в пустелю перетворювати..
І далі так само буде ?. Тобто так як і сталося. Ну тоді здавайте і Харків.
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31.05.2024 22:35 Ответить
Б'є на 30 км ("Краб", прицільно). А на КАБи ви, як справжній "експерт", вперто не звернули уваги. Як і на ті самі "Ланцети". Краще, по-вашому, підставити САУ з людьми, аніж робити це з безпечної відстані тими ж "хаймарсами". Шкода, що вони не польського виробництва.
З вас експерт, як з гімна куля. Краще б не ганьбилися.
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01.06.2024 09:16 Ответить
Слухай, ти кончене чмо. Я тебе не ображав . Ти полудурок краще б не *******. Бо дивлюся з тебе якраз експерт як з кацапа розум.
І якби включив свою макітру, то поняв би що ганятися кабами за сау, це дебілізм як і ти. Що ти дорвався до кабіна , якщо вони ними знищують укріплення і будинки? Які ***** сау?? А вже бесрідотники і піхоту знищують. Тоді по твоїй логіки взагалі треба відійти і забрати всю техніку.
Іди вже нахєр ,дістав.
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04.06.2024 06:47 Ответить
І задай собі питання "експерде" , нахєра тоді взагалі сау, танки чи артилерія на фронті. Іх не використовувати взагалі??? Чи на запорізькому напрямку краб вже стріляє в два рази далі???
КАБи і ланцети тільки на харьковщині?? Хвате 100 ракет хаймерсів на ширину 1500 км фронту? Інші напрями не такі важливі, щоб бити логістику??
Звідки ви такі недороблені беретеся.
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04.06.2024 07:30 Ответить
О, "експерд" вийшов з запою? Прочитай мій самий перший коментар, і задай сам собі питання - якого лисого ти в темі про ракети почав згадувати САУ? Мариш? Так я і думав.
А от ти, схоже, дійсно підтримуєш нашого тупого пересидента у бажанні знищити якомога більше нашої техніки та людей. Навчись не просто читати, а ще й розуміти прочитане. Бувай, довбню.
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04.06.2024 08:52 Ответить
На кухні не проблеми перепаяти атакамси польським паяльником, і трафарет зроблено в Польщі не проблема. Чіпи в кацапських ракетах не мухосранські ж.
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31.05.2024 10:57 Ответить
Кажись Польща нам ракети не поставляла
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31.05.2024 11:02 Ответить
тільки дід дав дозвіл і всі відразу не проти . біда що дід старий і з реакцією в нього проблеми ...
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31.05.2024 11:02 Ответить
Дай Бог нам такого діда...
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31.05.2024 11:09 Ответить
не дай Боже Україні ще старого маразматика ! поясніть чому в 60 відправляють на пенсію , але керувати країною можно і в 80 +? тобто керувати країною робота не така відповідальна , не така інтенсивна , не потребує значних фізичних сил ? я добре пам'ятаю пізнього Брежнева , це посміховисько .
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31.05.2024 14:45 Ответить
Тобто, молодий і веселий тебе влаштовує? То гарно підчитай собі, як так сталося, що кацапи були вже під Києвом.
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01.06.2024 07:42 Ответить
сталося це тому що молодий і дурний дуже любив Брежнева і совок ! мені підчитувати не треба я чекаю коли посадять хоч одного старого пердуна з тих хто 30 років знищував армію .
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01.06.2024 16:41 Ответить
Ті старі пердуни самостійно повилазили з шахти? Ні, їх на виборах обрав
мудрий український н̀а̀рід.
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01.06.2024 22:38 Ответить
Радек не пали контору. Зеленский все равно найдет в чем обвинить.
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31.05.2024 11:11 Ответить
Мисливці дозволили, чи фермери?
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31.05.2024 11:22 Ответить
бардзо добре. Одна проблема - в поляків своєї зброї тільки скижжений і модифікований калаш. А все інше - або американське, або в співавторстві з кимось...
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31.05.2024 12:12 Ответить
 
 