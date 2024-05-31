Украина получила право бить по территории РФ польским оружием еще с 2022 года, - глава МИД Сикорский
С начала полномасштабного вторжения Польша не запрещала Украине наносить удары по территории России своим оружием.
Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Он отметил, что запреты отсутствовали также при предыдущей власти Польши.
"Насколько мне известно, Польша никогда не ставила таких ограничений", - отметил он.
Польша начала активно поставлять Украине летальное вооружение с 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение.
Сикорский также подчеркнул, что Украина может определять цели с учетом международного гуманитарного права.
"Законы войны это регулируют", - добавил польский министр.
Удары по территории РФ
Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ как минимум 1 раз использовали Patriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.
Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.
Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным удары Украины из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.
Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.
В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.
Также Цензор.НЕТ информировал, что высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает удары ВСУ по объектам на территории России законными, если они наносятся пропорционально.
30 мая стало известно, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ во время обороны Харьковщины. Официальный представитель США подтвердил эту информацию.
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Ну немає у Польщі для нас нічого дальнобійного - ні Атакамсів, ні сторм шедоу...
Ракети середньої дальності нам потрібні, щоб знищити аеродроми та літаки по периметру України. Тобто припинити постійний терор нашої території з застосуванням кацапських КАБів.
Ви ж, сподіваюсь, не будете пропонувати робити це з допомогою польських "Крабів"?
Бо ви як наша влада, робите дурня .ну раз на можна бомбити омськ, то і біля кордону не будемо.
Треба було робити те що були в змозі.
І прорив в Харківській області тому приклад. 50 тисяч орків не взялися нізвідки.
А, нічим..... Простіше іх пустити до Харкова, і там тими ж сау бити??? А може досить вже рівняти вовчанськ??? Може б щебекіно треба було??? Да скільки можна свою територію в пустелю перетворювати..
І далі так само буде ?. Тобто так як і сталося. Ну тоді здавайте і Харків.
З вас експерт, як з гімна куля. Краще б не ганьбилися.
І якби включив свою макітру, то поняв би що ганятися кабами за сау, це дебілізм як і ти. Що ти дорвався до кабіна , якщо вони ними знищують укріплення і будинки? Які ***** сау?? А вже бесрідотники і піхоту знищують. Тоді по твоїй логіки взагалі треба відійти і забрати всю техніку.
Іди вже нахєр ,дістав.
КАБи і ланцети тільки на харьковщині?? Хвате 100 ракет хаймерсів на ширину 1500 км фронту? Інші напрями не такі важливі, щоб бити логістику??
Звідки ви такі недороблені беретеся.
А от ти, схоже, дійсно підтримуєш нашого тупого пересидента у бажанні знищити якомога більше нашої техніки та людей. Навчись не просто читати, а ще й розуміти прочитане. Бувай, довбню.
мудрий український н̀а̀рід.