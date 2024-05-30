В Ватикане обеспокоены возможным разрешением для Украины наносить удары по РФ западным оружием
Ватикан считает, что разрешение Украине бить по России оружием НАТО может привести к эскалации конфликта.
Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ansa.
"Я думаю, что такая возможность должна волновать всех тех, кому не безразлична судьба нашего мира. Это может привести к эскалации, которую уже никто не сможет контролировать", - сказал госсекретарь.
Он добавил, что Ватикан работает на гуманитарном уровне, прежде всего над вопросом возвращения украинских детей на родину.
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чий він папа? 😁
1. папська влада - це від людей, а не від бога... тому не дивуйтесь, що вони на стороні кривавого бабла.
2. ******* церкви - це не про віру, а про владу і, відповідно, гроші.
3. більшість тих, кого ми називаємо священники, то є звичайні "сріблолюбці" по-їхньому, тобто плювати вони хотіли на віру, її в них немає і ніколи не було, то просто звичайна робота, як сантехнік чи водій. У них віра одна - баблоси.
4. а теперішня католицька церква ще й заповідник лівацьких ідей, комуністи всяких окрасів, одним словом. так само, як цей мудак аргентинець.
Разрешение на использование Украиной поставленного НАТО оружия на территории России будет означать «неконтролируемую эскалацию» конфликта, заявил в четверг государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. «Я думаю, что эта возможность должна беспокоить всех тех, кому небезразлична судьба нашего мира», - сказал он. «Это может повлечь за собой эскалацию, которую никто больше не сможет контролировать. Это очень тревожная перспектива».