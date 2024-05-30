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В Ватикане обеспокоены возможным разрешением для Украины наносить удары по РФ западным оружием

ватикан

Ватикан считает, что разрешение Украине бить по России оружием НАТО может привести к эскалации конфликта.

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ansa.

"Я думаю, что такая возможность должна волновать всех тех, кому не безразлична судьба нашего мира. Это может привести к эскалации, которую уже никто не сможет контролировать", - сказал госсекретарь.

Он добавил, что Ватикан работает на гуманитарном уровне, прежде всего над вопросом возвращения украинских детей на родину.

Читайте также: Ватикан поддерживает украинскую "формулу мира", - госсекретарь Паролин
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Топ комментарии
+52
Як рашка по нас тисячі кабів і сотні ракет лупить в місяць, то нічого, мовчать потвори. Але то лицемірні у*бани в рясах, я просто в їх ненавижу, тьфу ***...
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30.05.2024 23:43
+49
Авжеш, папу хвилює доля його світу. А доля зпаплюженої путлером України. Йому до, під хвоста. Що за лицемірство!
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30.05.2024 23:39
+48
Ну накінець то,а то вже почало здаватись,що Ватікан перестав підтримувати геноцид українців і отримувати щомісячні транші з москви на рахунки банку Ватікана.
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30.05.2024 23:41
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О!!!! МАБУТЬ ХОР АЛЕКСАНДРОВА З ВАГОНОМ РУССССКОГО МОРОЖЖЖЖЖЖЕНОГО ЇДЕ У ВАТІКАН!!!!!!
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31.05.2024 05:00 Ответить
О!!! МАБУТЬ ХОР АЛЕКСАНДРОВА З ВАГОНОМ РУССССССКОГО МОРОЖЕНННОГО ЇДЕ У ВАТІКАН!!!!!!!
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31.05.2024 12:46 Ответить
И все мороженное - в вафлЯх!
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31.05.2024 12:47 Ответить
Я дивуюсь з українськихгреко-католиків, які переважно є затятими патріотвми, чому вони ще досі перебувають в лоні цього під#4раса?
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31.05.2024 05:08 Ответить
Я вже давно перестав дивуватись всьому, що зв'язано з релігією. Церкви(будь якої конфесії) стали просто новим напрямком бізнесу, духовністю і набожністю там і не пахне...
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31.05.2024 05:34 Ответить
Віруючі в мужика на небі просто ідіоти.
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31.05.2024 05:33 Ответить
ватніканци , закрийте рота, "занепокоєнці" блд
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31.05.2024 05:35 Ответить
В Євросоюзі зараз 8 млн каклів. Якби хоч 1% від цієї кількості прийшла з плакатами на мессу під собор Петра, тоді б ватикан трохи по іншому відносився до України. А так, укр манкурти і ухилянти думають тільки про комфорт своїх срак, а на долі харків'ян, херсонців, сумчан, чернігівчан їм глибоко насрати. Тому і маємо такі заяви від папи.
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31.05.2024 06:11 Ответить
Ви не забули про документи?
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31.05.2024 06:47 Ответить
Заткнись кацапе. Думаєш, що навчившись користуватися перекладачем, можеш тут писати свою х*ню?
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31.05.2024 09:24 Ответить
шо падло, вирішив підкинути гімна на вентилятор таким примітивним способом? типу українською мовою написано? пішов нах, кацап...
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31.05.2024 11:58 Ответить
У Ватикані стурбовані можливим дозволом для України завдавати ударів по РФ західною зброєю = Папа з Риму осуджує право жертви захищатися! Аяк же, раб, кріпак,... - жертва, - має покоритися насильнику.
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31.05.2024 06:26 Ответить
хто він взагалі такий що його цитують?
чий він папа? 😁
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31.05.2024 06:28 Ответить
А папу не турбує доля людей в Україні? Папі пофік загиблі, каліки, розруха? Папі головне путіну вгодити! Який ти нафік "ПАПА"!!!!!
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31.05.2024 06:31 Ответить
Ось і весь буй до копійки.Точніше Ватікан(католіки) у всій своїй "красі".Після таких висновків ,начальник УГКЦ мав би відріктися від цих любителів кацапської чортівні ...
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31.05.2024 06:43 Ответить
Шапіто...
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31.05.2024 06:51 Ответить
Дедушка совсем-совсем поехал... . Украина защищается от россиян, а он обеспокоен тем, что Украинцы могут дать сдачи... . Сюрр...
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31.05.2024 07:07 Ответить
пропоную Ватикан перенести до Харкова. А резеденцію Папи до Вовчанська.
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31.05.2024 07:20 Ответить
Якось цей папа не тойво, не по християнські до України. Адже Старий Заповіт наголошує око за око, зуб за зуб ну і т.д.
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31.05.2024 07:24 Ответить
Просто про якісь дозволи не требы пи..іти на всіх вуглах. А тихо робити свою справу...
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31.05.2024 07:27 Ответить
На мою думку, якщо Європа хоче нам допомогти, то хай перестає платити та утримувати наших так званих біженців. Такий статус повинні мати лише ті хто знаходиться в зоні окупації та за 50 км до ліінії фронту або хто постраждав від ракетно-шахедних обстрілів з пsдтвердженням від нашої влади. Всі інші або назад , або паспорт на стіл. А то повиїжджали, отримують допомогу і немалу виставляють по фейсбуках куди катаються та де відпочивають. А ви в Україні воюйте та гиньте,платіть податки, донатьте, а аони потім приїдуть "відбудовувати економіку". А ті хто має стус біженця повинні дійсно стояти під соборами та органами влади Європи з вимогами допомоги Україні. Якось так.
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31.05.2024 07:29 Ответить
У ватикані дійсно педофіли . Як-то не мати ні жінки ні своїх дітей і опікуватись чужими дітьми .
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31.05.2024 07:47 Ответить
Ось кого ми останніми будемо питати, після Ефіопії і Сомалі, так це Ватікан...
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31.05.2024 07:52 Ответить
Де в писанні про ескалацію?
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31.05.2024 08:21 Ответить
Чому Ватікан звертається до преси, а не до бога?
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31.05.2024 08:24 Ответить
А хто взагалі питав цю кремлівську резидентуру в Європі?
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31.05.2024 08:40 Ответить
У Ватокані гадський папа.
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31.05.2024 08:44 Ответить
нікому нецікаво, що там думає і говорить римський дід, який десятиліттями покривав педо філ ів в своїй недоцеркві!!!!
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31.05.2024 08:53 Ответить
Цікаво, кацапи Харків нищять, люди гинуть кожен день, Ватикан то не турбує, а що Україна може вдарити у відповідь, то турбує.... чєрті у рясах
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31.05.2024 09:11 Ответить
Старые педофилы забеспокоились. Рашка может лишить их премиальных за плохую работу.
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31.05.2024 09:16 Ответить
папу це не повинно колихати взагалі. не його парафія...
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31.05.2024 10:05 Ответить
Авжеж стурбовані. П*дараси
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31.05.2024 10:13 Ответить
Харьков постоянно под обстрелами! А где взволнованность по поводу ударов по гражданскому населению Украины? А где полноценное право на защиту государства? Почему громила стреляет из подъезда в хозяев квартиры , а в него нельзя пустить пулю из "Глока" , потому , что он не перешел порог квартиры?
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31.05.2024 10:47 Ответить
Яка ганебна і підла стурбованість.Ей , папа прокинься.В Україні твоя улюблена росія знищує і вбиває кожного дня ось що тебе має турбувати.Але ти дуже зайнятий.Російські гроші - це ж так приємно (особливо їхня кількість,що постійно збільшується)
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31.05.2024 11:13 Ответить
Народ....
1. папська влада - це від людей, а не від бога... тому не дивуйтесь, що вони на стороні кривавого бабла.
2. ******* церкви - це не про віру, а про владу і, відповідно, гроші.
3. більшість тих, кого ми називаємо священники, то є звичайні "сріблолюбці" по-їхньому, тобто плювати вони хотіли на віру, її в них немає і ніколи не було, то просто звичайна робота, як сантехнік чи водій. У них віра одна - баблоси.
4. а теперішня католицька церква ще й заповідник лівацьких ідей, комуністи всяких окрасів, одним словом. так само, як цей мудак аргентинець.
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31.05.2024 12:04 Ответить
"

Разрешение на использование Украиной поставленного НАТО оружия на территории России будет означать «неконтролируемую эскалацию» конфликта, заявил в четверг государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. «Я думаю, что эта возможность должна беспокоить всех тех, кому небезразлична судьба нашего мира», - сказал он. «Это может повлечь за собой эскалацию, которую никто больше не сможет контролировать. Это очень тревожная перспектива».
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31.05.2024 12:21 Ответить
Римский паханат!
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31.05.2024 12:50 Ответить
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