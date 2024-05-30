У Ватикані стурбовані можливим дозволом для України завдавати ударів по РФ західною зброєю
Ватикан вважає, дозвіл Україні бити по Росії зброєю НАТО може призвести до ескалації конфлікту.
Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ansa.
"Я думаю, що така можливість має хвилювати всіх тих, кому не байдужа доля нашого світу. Це може призвести до ескалації, яку вже ніхто не зможе контролювати", - сказав держсекретар.
Він додав, що Ватикан працює на гуманітарному рівні, перш за все над питанням повернення українських дітей на батьківщину.
Топ коментарі
+52 Сергій #539046
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+49 Борис Борисюк
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+48 Лис Микита #575773
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чий він папа? 😁
1. папська влада - це від людей, а не від бога... тому не дивуйтесь, що вони на стороні кривавого бабла.
2. ******* церкви - це не про віру, а про владу і, відповідно, гроші.
3. більшість тих, кого ми називаємо священники, то є звичайні "сріблолюбці" по-їхньому, тобто плювати вони хотіли на віру, її в них немає і ніколи не було, то просто звичайна робота, як сантехнік чи водій. У них віра одна - баблоси.
4. а теперішня католицька церква ще й заповідник лівацьких ідей, комуністи всяких окрасів, одним словом. так само, як цей мудак аргентинець.
Разрешение на использование Украиной поставленного НАТО оружия на территории России будет означать «неконтролируемую эскалацию» конфликта, заявил в четверг государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. «Я думаю, что эта возможность должна беспокоить всех тех, кому небезразлична судьба нашего мира», - сказал он. «Это может повлечь за собой эскалацию, которую никто больше не сможет контролировать. Это очень тревожная перспектива».