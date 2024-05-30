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У Ватикані стурбовані можливим дозволом для України завдавати ударів по РФ західною зброєю

ватикан

Ватикан вважає, дозвіл Україні бити по Росії зброєю НАТО може призвести до ескалації конфлікту.

Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ansa.

"Я думаю, що така можливість має хвилювати всіх тих, кому не байдужа доля нашого світу. Це може призвести до ескалації, яку вже ніхто не зможе контролювати", - сказав держсекретар.

Він додав, що Ватикан працює на гуманітарному рівні, перш за все над питанням повернення українських дітей на батьківщину.

Читайте: Ватикан уточнив заяву Папи Римського: Першою умовою для переговорів про завершення війни є припинення агресії РФ проти України

Автор: 

Ватикан (138) зброя (7460) росія (65122)


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Топ коментарі
+52
Як рашка по нас тисячі кабів і сотні ракет лупить в місяць, то нічого, мовчать потвори. Але то лицемірні у*бани в рясах, я просто в їх ненавижу, тьфу ***...
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30.05.2024 23:43
+49
Авжеш, папу хвилює доля його світу. А доля зпаплюженої путлером України. Йому до, під хвоста. Що за лицемірство!
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30.05.2024 23:39
+48
Ну накінець то,а то вже почало здаватись,що Ватікан перестав підтримувати геноцид українців і отримувати щомісячні транші з москви на рахунки банку Ватікана.
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30.05.2024 23:41
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О!!!! МАБУТЬ ХОР АЛЕКСАНДРОВА З ВАГОНОМ РУССССКОГО МОРОЖЖЖЖЖЖЕНОГО ЇДЕ У ВАТІКАН!!!!!!
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31.05.2024 05:00 Відповісти
О!!! МАБУТЬ ХОР АЛЕКСАНДРОВА З ВАГОНОМ РУССССССКОГО МОРОЖЕНННОГО ЇДЕ У ВАТІКАН!!!!!!!
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31.05.2024 12:46 Відповісти
И все мороженное - в вафлЯх!
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31.05.2024 12:47 Відповісти
Я дивуюсь з українськихгреко-католиків, які переважно є затятими патріотвми, чому вони ще досі перебувають в лоні цього під#4раса?
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31.05.2024 05:08 Відповісти
Я вже давно перестав дивуватись всьому, що зв'язано з релігією. Церкви(будь якої конфесії) стали просто новим напрямком бізнесу, духовністю і набожністю там і не пахне...
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31.05.2024 05:34 Відповісти
Віруючі в мужика на небі просто ідіоти.
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31.05.2024 05:33 Відповісти
ватніканци , закрийте рота, "занепокоєнці" блд
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31.05.2024 05:35 Відповісти
В Євросоюзі зараз 8 млн каклів. Якби хоч 1% від цієї кількості прийшла з плакатами на мессу під собор Петра, тоді б ватикан трохи по іншому відносився до України. А так, укр манкурти і ухилянти думають тільки про комфорт своїх срак, а на долі харків'ян, херсонців, сумчан, чернігівчан їм глибоко насрати. Тому і маємо такі заяви від папи.
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31.05.2024 06:11 Відповісти
Ви не забули про документи?
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31.05.2024 06:47 Відповісти
Заткнись кацапе. Думаєш, що навчившись користуватися перекладачем, можеш тут писати свою х*ню?
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31.05.2024 09:24 Відповісти
шо падло, вирішив підкинути гімна на вентилятор таким примітивним способом? типу українською мовою написано? пішов нах, кацап...
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31.05.2024 11:58 Відповісти
У Ватикані стурбовані можливим дозволом для України завдавати ударів по РФ західною зброєю = Папа з Риму осуджує право жертви захищатися! Аяк же, раб, кріпак,... - жертва, - має покоритися насильнику.
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31.05.2024 06:26 Відповісти
хто він взагалі такий що його цитують?
чий він папа? 😁
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31.05.2024 06:28 Відповісти
А папу не турбує доля людей в Україні? Папі пофік загиблі, каліки, розруха? Папі головне путіну вгодити! Який ти нафік "ПАПА"!!!!!
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31.05.2024 06:31 Відповісти
Ось і весь буй до копійки.Точніше Ватікан(католіки) у всій своїй "красі".Після таких висновків ,начальник УГКЦ мав би відріктися від цих любителів кацапської чортівні ...
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31.05.2024 06:43 Відповісти
Шапіто...
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31.05.2024 06:51 Відповісти
Дедушка совсем-совсем поехал... . Украина защищается от россиян, а он обеспокоен тем, что Украинцы могут дать сдачи... . Сюрр...
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31.05.2024 07:07 Відповісти
пропоную Ватикан перенести до Харкова. А резеденцію Папи до Вовчанська.
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31.05.2024 07:20 Відповісти
Якось цей папа не тойво, не по християнські до України. Адже Старий Заповіт наголошує око за око, зуб за зуб ну і т.д.
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31.05.2024 07:24 Відповісти
Просто про якісь дозволи не требы пи..іти на всіх вуглах. А тихо робити свою справу...
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31.05.2024 07:27 Відповісти
На мою думку, якщо Європа хоче нам допомогти, то хай перестає платити та утримувати наших так званих біженців. Такий статус повинні мати лише ті хто знаходиться в зоні окупації та за 50 км до ліінії фронту або хто постраждав від ракетно-шахедних обстрілів з пsдтвердженням від нашої влади. Всі інші або назад , або паспорт на стіл. А то повиїжджали, отримують допомогу і немалу виставляють по фейсбуках куди катаються та де відпочивають. А ви в Україні воюйте та гиньте,платіть податки, донатьте, а аони потім приїдуть "відбудовувати економіку". А ті хто має стус біженця повинні дійсно стояти під соборами та органами влади Європи з вимогами допомоги Україні. Якось так.
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31.05.2024 07:29 Відповісти
У ватикані дійсно педофіли . Як-то не мати ні жінки ні своїх дітей і опікуватись чужими дітьми .
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31.05.2024 07:47 Відповісти
Ось кого ми останніми будемо питати, після Ефіопії і Сомалі, так це Ватікан...
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31.05.2024 07:52 Відповісти
Де в писанні про ескалацію?
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31.05.2024 08:21 Відповісти
Чому Ватікан звертається до преси, а не до бога?
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31.05.2024 08:24 Відповісти
А хто взагалі питав цю кремлівську резидентуру в Європі?
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31.05.2024 08:40 Відповісти
У Ватокані гадський папа.
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31.05.2024 08:44 Відповісти
нікому нецікаво, що там думає і говорить римський дід, який десятиліттями покривав педо філ ів в своїй недоцеркві!!!!
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31.05.2024 08:53 Відповісти
Цікаво, кацапи Харків нищять, люди гинуть кожен день, Ватикан то не турбує, а що Україна може вдарити у відповідь, то турбує.... чєрті у рясах
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31.05.2024 09:11 Відповісти
Старые педофилы забеспокоились. Рашка может лишить их премиальных за плохую работу.
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31.05.2024 09:16 Відповісти
папу це не повинно колихати взагалі. не його парафія...
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31.05.2024 10:05 Відповісти
Авжеж стурбовані. П*дараси
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31.05.2024 10:13 Відповісти
Харьков постоянно под обстрелами! А где взволнованность по поводу ударов по гражданскому населению Украины? А где полноценное право на защиту государства? Почему громила стреляет из подъезда в хозяев квартиры , а в него нельзя пустить пулю из "Глока" , потому , что он не перешел порог квартиры?
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31.05.2024 10:47 Відповісти
Яка ганебна і підла стурбованість.Ей , папа прокинься.В Україні твоя улюблена росія знищує і вбиває кожного дня ось що тебе має турбувати.Але ти дуже зайнятий.Російські гроші - це ж так приємно (особливо їхня кількість,що постійно збільшується)
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31.05.2024 11:13 Відповісти
Народ....
1. папська влада - це від людей, а не від бога... тому не дивуйтесь, що вони на стороні кривавого бабла.
2. ******* церкви - це не про віру, а про владу і, відповідно, гроші.
3. більшість тих, кого ми називаємо священники, то є звичайні "сріблолюбці" по-їхньому, тобто плювати вони хотіли на віру, її в них немає і ніколи не було, то просто звичайна робота, як сантехнік чи водій. У них віра одна - баблоси.
4. а теперішня католицька церква ще й заповідник лівацьких ідей, комуністи всяких окрасів, одним словом. так само, як цей мудак аргентинець.
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31.05.2024 12:04 Відповісти
"

Разрешение на использование Украиной поставленного НАТО оружия на территории России будет означать «неконтролируемую эскалацию» конфликта, заявил в четверг государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. «Я думаю, что эта возможность должна беспокоить всех тех, кому небезразлична судьба нашего мира», - сказал он. «Это может повлечь за собой эскалацию, которую никто больше не сможет контролировать. Это очень тревожная перспектива».
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31.05.2024 12:21 Відповісти
Римский паханат!
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31.05.2024 12:50 Відповісти
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