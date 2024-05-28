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Новости Война
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Польша (8140) Сикорский (358)

Сикорский об отправке польских войск в Украину: Мы не должны этого исключать

сікорський,радислав

Польше не следует исключать отправку своих войск в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы не должны этого исключать. Мы должны оставить Путина в догадках относительно наших намерений", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос, готова ли Польша отправить войска в Украину.

В то же время министр не уточнил, какой будет роль польских войск.

Союзники, которые обещают Украине поддержку столько, сколько потребуется для отражения российской агрессии, они в целом исключили возможность отправки военных в страну.

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Отправка западных инструкторов в Украину

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом". После этого французское минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.

В Минобороны Украины заявили, что дискуссии с Францией и другими странами относительно отправки военных инструкторов продолжаются.
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Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів
Саме тому з'явилась петиція про заклик ВРУ до західних країн на введення їх військ в Україну.
Щоб замість здогадок з'явилась впевненість: не відправлять.
Майже 4 тисячі дурників вже підписали.
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28.05.2024 10:54 Ответить
Ну то заходьте, хоч північні кордони прикриєте.
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28.05.2024 10:56 Ответить
наївні люди, пшеки і то можливо, 'прикриють' тільки Львів, все інше за українцями
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28.05.2024 12:26 Ответить
Та помовчите вже, хоч трохи!!! Як анонси у театрі постійно робите! Тільки ,,п'єсу" ніяк не зіграєте!!
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28.05.2024 10:58 Ответить
не хочу ображати поляків, в більшості вони добрі люди і на початку війни нам дуже допомогли, але дуже сумніваюсь що вони нам допоможуть зольдатами... страх перед кремлівським збочинцем перевищує здоровий глузд..
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28.05.2024 10:59 Ответить
https://t.me/voynareal/90410 Повідомляється, що на відео - аеродром в Луганську після прильоту товстих ракет. Місцеві знову повідомляють про вибухи.
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28.05.2024 11:19 Ответить
Можна просто перевдягнути у польську форму тих українських молодиків які здриснули в Польшу та погнати на схід.
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28.05.2024 11:27 Ответить
Закордонних ухилянтів слід позбавити бізнесових преференцій і владних посад.
Щоб вони це добре собі затямили.
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28.05.2024 11:44 Ответить
для чого? щоб вони відразу здалися 'в плєн'?
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28.05.2024 12:28 Ответить
 
 