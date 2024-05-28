Сикорский об отправке польских войск в Украину: Мы не должны этого исключать

Польше не следует исключать отправку своих войск в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы не должны этого исключать. Мы должны оставить Путина в догадках относительно наших намерений", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос, готова ли Польша отправить войска в Украину.

В то же время министр не уточнил, какой будет роль польских войск.

Союзники, которые обещают Украине поддержку столько, сколько потребуется для отражения российской агрессии, они в целом исключили возможность отправки военных в страну.

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Отправка западных инструкторов в Украину

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом". После этого французское минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.

В Минобороны Украины заявили, что дискуссии с Францией и другими странами относительно отправки военных инструкторов продолжаются.