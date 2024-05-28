Сікорський про відправку польських військ в Україну: Ми не повинні цього виключати
Польщі не слід виключати відправку своїх військ в Україну.
Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський в інтерв’ю Gazeta Wyborcza, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів", - сказав Сікорський, відповідаючи на запитання, чи готова Польща відправити війська в Україну.
Водночас міністр не уточнив, якою буде роль польських військ.
Союзники, які обіцяють Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно для відбиття російської агресії, вони в цілому виключили можливість відправки військових в країну.
Відправка західних інструкторів до України
Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом". Після цього французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.
У Міноборони України заявили, що дискусії з Францією та іншими країнами щодо відправки військових інструкторів тривають.
Будь ласка, зачекайте...
Саме тому з'явилась петиція про заклик ВРУ до західних країн на введення їх військ в Україну.
Щоб замість здогадок з'явилась впевненість: не відправлять.
Майже 4 тисячі дурників вже підписали.
Щоб вони це добре собі затямили.