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Польща (8246) Сікорський (199)

Сікорський про відправку польських військ в Україну: Ми не повинні цього виключати

сікорський,радислав

Польщі не слід виключати відправку своїх військ в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський в інтерв’ю Gazeta Wyborcza, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів", - сказав Сікорський, відповідаючи на запитання, чи готова Польща відправити війська в Україну.

Водночас міністр не уточнив, якою буде роль польських військ.

Союзники, які обіцяють Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно для відбиття російської агресії, вони в цілому виключили можливість відправки військових в країну.

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Відправка західних інструкторів до України 

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом". Після цього французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.

У Міноборони України заявили, що дискусії з Францією та іншими країнами щодо відправки військових інструкторів тривають.

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Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів
Саме тому з'явилась петиція про заклик ВРУ до західних країн на введення їх військ в Україну.
Щоб замість здогадок з'явилась впевненість: не відправлять.
Майже 4 тисячі дурників вже підписали.
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28.05.2024 10:54 Відповісти
Ну то заходьте, хоч північні кордони прикриєте.
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28.05.2024 10:56 Відповісти
наївні люди, пшеки і то можливо, 'прикриють' тільки Львів, все інше за українцями
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28.05.2024 12:26 Відповісти
Та помовчите вже, хоч трохи!!! Як анонси у театрі постійно робите! Тільки ,,п'єсу" ніяк не зіграєте!!
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28.05.2024 10:58 Відповісти
не хочу ображати поляків, в більшості вони добрі люди і на початку війни нам дуже допомогли, але дуже сумніваюсь що вони нам допоможуть зольдатами... страх перед кремлівським збочинцем перевищує здоровий глузд..
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28.05.2024 10:59 Відповісти
https://t.me/voynareal/90410 Повідомляється, що на відео - аеродром в Луганську після прильоту товстих ракет. Місцеві знову повідомляють про вибухи.
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28.05.2024 11:19 Відповісти
Можна просто перевдягнути у польську форму тих українських молодиків які здриснули в Польшу та погнати на схід.
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28.05.2024 11:27 Відповісти
Закордонних ухилянтів слід позбавити бізнесових преференцій і владних посад.
Щоб вони це добре собі затямили.
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28.05.2024 11:44 Відповісти
для чого? щоб вони відразу здалися 'в плєн'?
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28.05.2024 12:28 Відповісти
 
 