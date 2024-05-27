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Польша (8138) россия (92987) дипломаты (629) Захарова Мария (368)

Ограничение на передвижение для дипломатов РФ в Польше: Захарова обещает ответ на решение Варшавы

Захарова обіцяє відповісти на рішення Польщі обмежити пересування дипломатів РФ

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова анонсировала ответ на решение Варшавы ограничить передвижение российских дипломатов по Польше.

Об этом она сказала в комментарии российскому порталу РБК, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Захаровой, российское внешнеполитическое ведомство пока не знает деталей решения Польши по ограничению на передвижение для дипломатов РФ по территории страны. Захарова добавила, что после того, как Москва ознакомится с подробностями принятого Варшавой решения, "будут приняты ответные меры".

"Когда получим, изучим. И примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка крайне пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах", - заявила спикер российского МИД.

Решение Польши об ограничении на передвижение российских дипломатов внутри страны

В понедельник, 27 мая, глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи с министрами иностранных дел стран ЕС сообщил, что Варшава вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по территории страны. Соответствующее ограничение будет касаться всех российских дипломатов, кроме посла РФ.

На этот шаг власти страны пошли из-за участия России в гибридной войне против Европейского Союза и Польши.

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Топ комментарии
+14
дімон-флакон уже гразіл судним дньом-тєпєрь очєрєдь гразіть машкє-алкашкє...
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27.05.2024 23:20
+11
і тут немитоголову машка понесло... яке ж воно жалюгідне і кумедне.
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27.05.2024 23:26
+10
Відтепер польських дипломатів не пустять у священні місця де кожен поляк мріє побувати - у забайкалля, пермський край та у деревню кукуєво…. Це вже ваабще фашисти!
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27.05.2024 23:32
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дімон-флакон уже гразіл судним дньом-тєпєрь очєрєдь гразіть машкє-алкашкє...
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27.05.2024 23:20 Ответить
Обмеження на пересування для дипломатів РФ у Польщі

(радісно):
Ноги переб'ють?
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27.05.2024 23:22 Ответить
і тут немитоголову машка понесло... яке ж воно жалюгідне і кумедне.
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27.05.2024 23:26 Ответить
"будуть вжиті заходи у відповідь". Печінку б пожаліла,вживання заходів призводить до цирозу)
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27.05.2024 23:26 Ответить
заходи будуть вжиті в подвійному обсязі і без закуски. Бо ж русафобія!
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27.05.2024 23:30 Ответить
"нравіться - не нравіться - терпі МОЯ красавіца.... "
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27.05.2024 23:27 Ответить
А що каЦАПСЬКI дiплоМАТИ ще й досi в Польщi???
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27.05.2024 23:29 Ответить
Відтепер польських дипломатів не пустять у священні місця де кожен поляк мріє побувати - у забайкалля, пермський край та у деревню кукуєво…. Це вже ваабще фашисти!
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27.05.2024 23:32 Ответить
про півострів Таймир забув...
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27.05.2024 23:33 Ответить
Та там таких місць повно - і Амурська область і Хабаровського край і Якутія і кольський півострів куди не глянь навкруги у рашкі всюду повна дупа..
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27.05.2024 23:36 Ответить
І вживемо заходів у відповідь, щоб польська верхівка, яка захлинулася в русофобії, вкрай пошкодувала про вжиті чергові антиросійські кроки
===========

Довічна заборона відвідувань концерту шамана, купівлі матрьошок і знижок на відвідування Мавзолею. Це їх змусить задуматися
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27.05.2024 23:32 Ответить
ВВодіт і виводіт....
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27.05.2024 23:38 Ответить
І Польша, і Європа в цілому якщо й зробить це, то буде занадто пізДно. 20 років тому потрібно було робити перешкоди російським дипломатам.
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27.05.2024 23:37 Ответить
Відтепер польським дипломатам у мацкві водку продавати не будуть. Це з точки зору кацапів найсерйозніше у світі покарання. Нехай знають поляки….шо ще кацапська не згинела!
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27.05.2024 23:42 Ответить
Мабуть, перс-алкаше буде особисто разіть пєрєгарам на параженіє всіх, кого зможе роздивитися.
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27.05.2024 23:45 Ответить
Потужна відповідь на ракети рашистів, які пролітають повітряним простором Польщі. Що на це скажуть "польські фермери"? Як їм тепер передаватимуть оплату за блокування кордону з Україною?
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27.05.2024 23:57 Ответить
Запретят играть ШОПЕНА в консерватории?
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28.05.2024 00:10 Ответить
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28.05.2024 00:35 Ответить
Переміщення по Світу наркоти москотскою диппоштою це перевищення повноважень
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28.05.2024 07:51 Ответить
Гнати потрібно кацапських дипломатів зі всіх нормальних краін ,
бо це не дипломати , а гебісти і шпигуни , які видають себе за дипломатів 😡
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28.05.2024 04:12 Ответить
Захарова пригрозила, що почне закусювати.
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28.05.2024 06:33 Ответить
Всьо машка алкашка остаточно не вживатиме польську виборову , а переходить на москальський бояришнік.
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28.05.2024 07:47 Ответить
 
 