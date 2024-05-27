Ограничение на передвижение для дипломатов РФ в Польше: Захарова обещает ответ на решение Варшавы

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова анонсировала ответ на решение Варшавы ограничить передвижение российских дипломатов по Польше.

Об этом она сказала в комментарии российскому порталу РБК, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Захаровой, российское внешнеполитическое ведомство пока не знает деталей решения Польши по ограничению на передвижение для дипломатов РФ по территории страны. Захарова добавила, что после того, как Москва ознакомится с подробностями принятого Варшавой решения, "будут приняты ответные меры".

"Когда получим, изучим. И примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка крайне пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах", - заявила спикер российского МИД.

Решение Польши об ограничении на передвижение российских дипломатов внутри страны

В понедельник, 27 мая, глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи с министрами иностранных дел стран ЕС сообщил, что Варшава вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по территории страны. Соответствующее ограничение будет касаться всех российских дипломатов, кроме посла РФ.

На этот шаг власти страны пошли из-за участия России в гибридной войне против Европейского Союза и Польши.

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