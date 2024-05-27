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Польща (8246) росія (63556) дипломати (559) Захарова (348)

Обмеження на пересування для дипломатів РФ у Польщі: Захарова обіцяє відповідь на рішення Варшави

Захарова обіцяє відповісти на рішення Польщі обмежити пересування дипломатів РФ

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова анонсувала відповідь на рішення Варшави обмежити пересування російських дипломатів Польщею.

Про це вона сказала у коментарі російському порталу РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Захарової, російське зовнішньополітичне відомство поки не знає деталей рішення Польщі щодо обмеження на пересування для дипломатів РФ територією країни. Захарова додала, що після того, як Москва ознайомиться з подробицями прийнятого Варшавою рішення, "будуть вжиті заходи у відповідь".

"Коли отримаємо, вивчимо. І вживемо заходів у відповідь, щоб польська верхівка, яка захлинулася в русофобії, вкрай пошкодувала про вжиті чергові антиросійські кроки", - заявила речниця російського МЗС.

Рішення Польщі про обмеження на пересування російських дипломатів всередині країни

У понеділок, 27 травня, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський  після зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС повідомив, що Варшава вводить обмеження на пересування російських дипломатів по території країни. Відповідне обмеження стосуватиметься усіх російських дипломатів, окрім посла РФ.

На цей крок влада країни пішла через участь Росії у гібридній війні проти Європейського Союзу та Польщі. 

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Топ коментарі
+14
дімон-флакон уже гразіл судним дньом-тєпєрь очєрєдь гразіть машкє-алкашкє...
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27.05.2024 23:20
+11
і тут немитоголову машка понесло... яке ж воно жалюгідне і кумедне.
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27.05.2024 23:26
+10
Відтепер польських дипломатів не пустять у священні місця де кожен поляк мріє побувати - у забайкалля, пермський край та у деревню кукуєво…. Це вже ваабще фашисти!
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27.05.2024 23:32
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дімон-флакон уже гразіл судним дньом-тєпєрь очєрєдь гразіть машкє-алкашкє...
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27.05.2024 23:20 Відповісти
Обмеження на пересування для дипломатів РФ у Польщі

(радісно):
Ноги переб'ють?
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27.05.2024 23:22 Відповісти
і тут немитоголову машка понесло... яке ж воно жалюгідне і кумедне.
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27.05.2024 23:26 Відповісти
"будуть вжиті заходи у відповідь". Печінку б пожаліла,вживання заходів призводить до цирозу)
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27.05.2024 23:26 Відповісти
заходи будуть вжиті в подвійному обсязі і без закуски. Бо ж русафобія!
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27.05.2024 23:30 Відповісти
"нравіться - не нравіться - терпі МОЯ красавіца.... "
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27.05.2024 23:27 Відповісти
А що каЦАПСЬКI дiплоМАТИ ще й досi в Польщi???
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27.05.2024 23:29 Відповісти
Відтепер польських дипломатів не пустять у священні місця де кожен поляк мріє побувати - у забайкалля, пермський край та у деревню кукуєво…. Це вже ваабще фашисти!
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27.05.2024 23:32 Відповісти
про півострів Таймир забув...
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27.05.2024 23:33 Відповісти
Та там таких місць повно - і Амурська область і Хабаровського край і Якутія і кольський півострів куди не глянь навкруги у рашкі всюду повна дупа..
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27.05.2024 23:36 Відповісти
І вживемо заходів у відповідь, щоб польська верхівка, яка захлинулася в русофобії, вкрай пошкодувала про вжиті чергові антиросійські кроки
===========

Довічна заборона відвідувань концерту шамана, купівлі матрьошок і знижок на відвідування Мавзолею. Це їх змусить задуматися
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27.05.2024 23:32 Відповісти
ВВодіт і виводіт....
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27.05.2024 23:38 Відповісти
І Польша, і Європа в цілому якщо й зробить це, то буде занадто пізДно. 20 років тому потрібно було робити перешкоди російським дипломатам.
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27.05.2024 23:37 Відповісти
Відтепер польським дипломатам у мацкві водку продавати не будуть. Це з точки зору кацапів найсерйозніше у світі покарання. Нехай знають поляки….шо ще кацапська не згинела!
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27.05.2024 23:42 Відповісти
Мабуть, перс-алкаше буде особисто разіть пєрєгарам на параженіє всіх, кого зможе роздивитися.
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27.05.2024 23:45 Відповісти
Потужна відповідь на ракети рашистів, які пролітають повітряним простором Польщі. Що на це скажуть "польські фермери"? Як їм тепер передаватимуть оплату за блокування кордону з Україною?
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27.05.2024 23:57 Відповісти
Запретят играть ШОПЕНА в консерватории?
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28.05.2024 00:10 Відповісти
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28.05.2024 00:35 Відповісти
Переміщення по Світу наркоти москотскою диппоштою це перевищення повноважень
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28.05.2024 07:51 Відповісти
Гнати потрібно кацапських дипломатів зі всіх нормальних краін ,
бо це не дипломати , а гебісти і шпигуни , які видають себе за дипломатів 😡
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28.05.2024 04:12 Відповісти
Захарова пригрозила, що почне закусювати.
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28.05.2024 06:33 Відповісти
Всьо машка алкашка остаточно не вживатиме польську виборову , а переходить на москальський бояришнік.
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28.05.2024 07:47 Відповісти
 
 