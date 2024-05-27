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Новини
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Польща обмежує пересування російських дипломатів по країні, - Сікорський

Польща обмежує пересування російських дипломатів по країні, - Сікорський

Польща вводить обмеження на пересування російських дипломатів по території країни. Відповідне обмеження стосуватиметься усіх російських дипломатів, окрім посла РФ. На цей крок Варшава пішла через участь Росії у гібридній війні проти Європейського Союзу та Польщі.

Про це розповів очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський на пресконференції у Брюсселі після зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС, пише Onet, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник польського зовнішньополітичного відомства заявив, що російські дипломати зможуть пересуватися лише в межах Мазовецького воєводства, в якому розташована Варшава. А консулам, за словами Сікорського, дозволять перебувати лише у воєводствах, де вони працюють. Згадані обмеження на пересування Польщею не стосуватимуться лише посла РФ.

 Відповідну ноту МЗС Польщі планує передати посольству Росії найближчим часом. 

За словами Сікорського, Варшава вирішила запровадити такі обмеження для російських дипломатів через участь РФ у гібридній війні проти Європейського Союзу та Польщі. Сікорський також додав, що Польща "має докази того, що російська держава причетна до саботажу у нашій країні".

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"Ми сподіваємося, що Російська Федерація сприйме це як дуже серйозний попереджувальний сигнал", - заявив дипломат.

Крім цього, він закликав інші країни Європейського Союзу приєднатися до обмежень.

"Інші країни вже мають такі правила, і ми сподіваємося, що й інші візьмуть наш приклад", - сказав глава МЗС Польщі.

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Раніше речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявляв, що Польща поки не розглядає відкликання своїх дипломатів з Росії і повного розриву стосунків з Москвою. Варшава не хоче остаточно перекривати канали комунікації.

Автор: 

Польща (8494) росія (65098) Сікорський Радослав (248) дипломати (566) МЗС Польщі (215)


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Топ коментарі
+6
В стойло, сукины дети. В СТОЙЛО!
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27.05.2024 17:28
+4
Треба було з "фермерами" погодити,а то знов кордон з Україною побіжуть блокувати.
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27.05.2024 17:47
+3
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27.05.2024 17:33
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В стойло, сукины дети. В СТОЙЛО!
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27.05.2024 17:28 Відповісти
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27.05.2024 17:33 Відповісти
У Варшаві можна вільно - це головне для них. пєтрових-бошірових вистачає.
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27.05.2024 17:36 Відповісти
какие они дипломаты.....одни шпионы и диверсанты!выслать их всех *****!
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27.05.2024 17:38 Відповісти
Де ви там дипломатів бачили ,одні шпигуни
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27.05.2024 17:39 Відповісти
За прапорці не випускати!
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27.05.2024 17:40 Відповісти
Треба було з "фермерами" погодити,а то знов кордон з Україною побіжуть блокувати.
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27.05.2024 17:47 Відповісти
А викинути нафіг нє?
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27.05.2024 17:52 Відповісти
Сподіваюся, хоч в намордниках, бо інакше ті скажені пси обов'язково когось покусають.
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27.05.2024 18:01 Відповісти
Цаккапські диплодоки "дипломати" повинні пересуватись на повідку і в намордниках.
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27.05.2024 18:56 Відповісти
а чого їх взагалі там тримати? без агентури скучно?
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27.05.2024 19:23 Відповісти
Кацапня вже готує всіх до знищення Польщі ядрьоною зброєю. Так що їхні шпигуни самі повтікають, як щури з корабля.
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27.05.2024 23:39 Відповісти
 
 