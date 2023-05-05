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Польща поки не відкликатиме дипломатів з Москви, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукаш,ясіна

Польща поки не розглядає відкликання своїх дипломатів з Росії і повного розриву стосунків з Москвою. Варшава не хоче остаточно перекривати канали комунікації.

Про це заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Він визнав, що журналісти, політики та прості люди часто запитують, чому Варшава не закриє посольство у Москві.

"Це завжди розгляд "за" і "проти", - визнав речник МЗС. "Але вже рік це "проти" переважає, щоб залишити якесь представництво в Російській Федерації. Це питання турботи про наших громадян, але також і питання того, щоб не перекривати канали комунікації", - сказав Ясіна.

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За його словами, більшість країн Європейського Союзу вирішили залишити свого посла в Москві.

"Це також своєрідний символ, тому що посол Кшиштоф Краєвський робить там багато чудових речей, зустрічається, зокрема, з російськими опозиційними політиками і піклується про них", - підкреслив Ясіна.

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Автор: Ольга Лузан
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Чекають, поки не посадять за шпигунство
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05.05.2023 10:56 Відповісти
Або "діскрідітацію савєцкой, тьфу, расійской арміі".
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05.05.2023 11:10 Відповісти
Можуть і досидітися до чогось неприємного.
Чого вони, власне, чекають?
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05.05.2023 11:23 Відповісти
 
 