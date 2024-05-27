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Польша (8138) россия (92987) Сикорский (357) дипломаты (629) МИД Польши (332)

Польша ограничивает передвижение российских дипломатов по стране, - Сикорский

Польща обмежує пересування російських дипломатів по країні, - Сікорський

Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по территории страны. Соответствующее ограничение будет касаться всех российских дипломатов, кроме посла РФ. На этот шаг Варшава пошла из-за участия России в гибридной войне против Европейского Союза и Польши.

Об этом рассказал глава МИД Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами иностранных дел стран ЕС, пишет Onet, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава польского внешнеполитического ведомства заявил, что российские дипломаты смогут передвигаться только в пределах Мазовецкого воеводства, в котором расположена Варшава. А консулам, по словам Сикорского, позволят находиться только в воеводствах, где они работают. Упомянутые ограничения на передвижение по Польше не будут касаться только посла РФ.

Соответствующую ноту МИД Польши планирует передать посольству России в ближайшее время.

По словам Сикорского, Варшава решила ввести такие ограничения для российских дипломатов из-за участия РФ в гибридной войне против Европейского Союза и Польши. Сикорский также добавил, что Польша "имеет доказательства того, что российское государство причастно к саботажу в нашей стране".

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"Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезный предупредительный сигнал", - заявил дипломат.

Кроме этого, он призвал другие страны Европейского Союза присоединиться к ограничениям.

"Некоторые страны уже имеют такие правила, и мы надеемся, что и другие последуют нашему примеру", - сказал глава МИД Польши.

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Ранее спикер МИД Польши Лукаш Ясина заявлял, что Польша пока не рассматривает отзыв своих дипломатов из России и полного разрыва отношений с Москвой. Варшава не хочет окончательно перекрывать каналы коммуникации.
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Топ комментарии
+6
В стойло, сукины дети. В СТОЙЛО!
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27.05.2024 17:28
+4
Треба було з "фермерами" погодити,а то знов кордон з Україною побіжуть блокувати.
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27.05.2024 17:47
+3
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27.05.2024 17:33
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В стойло, сукины дети. В СТОЙЛО!
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27.05.2024 17:28 Ответить
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27.05.2024 17:33 Ответить
У Варшаві можна вільно - це головне для них. пєтрових-бошірових вистачає.
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27.05.2024 17:36 Ответить
какие они дипломаты.....одни шпионы и диверсанты!выслать их всех *****!
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27.05.2024 17:38 Ответить
Де ви там дипломатів бачили ,одні шпигуни
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27.05.2024 17:39 Ответить
За прапорці не випускати!
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27.05.2024 17:40 Ответить
Треба було з "фермерами" погодити,а то знов кордон з Україною побіжуть блокувати.
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27.05.2024 17:47 Ответить
А викинути нафіг нє?
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27.05.2024 17:52 Ответить
Сподіваюся, хоч в намордниках, бо інакше ті скажені пси обов'язково когось покусають.
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27.05.2024 18:01 Ответить
Цаккапські диплодоки "дипломати" повинні пересуватись на повідку і в намордниках.
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27.05.2024 18:56 Ответить
а чого їх взагалі там тримати? без агентури скучно?
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27.05.2024 19:23 Ответить
Кацапня вже готує всіх до знищення Польщі ядрьоною зброєю. Так що їхні шпигуни самі повтікають, як щури з корабля.
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27.05.2024 23:39 Ответить
 
 