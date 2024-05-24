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Румунія висилає російського дипломата з країни

Румунія висилає російського дипломата з країни

У п’ятницю, 24 травня, Міністерство закордонних справ Румунії оголосило персоною нон ґрата дипломата російського посольства у Бухаресті.

Про це пише видання Romania Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зовнішньополітичне відомство Румунії заявило, що дипломат, який має залишити країну, здійснював "діяльність, яка суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини".

Цю інформацію вже повідомили російській стороні під час зустрічі у штаб-квартирі МЗС з тимчасовим повіреним РФ.

У МЗС Румунії не повідомляють, чи пов'язане рішення вислати російського дипломата з країни із нещодавнім арештом громадянина Румунії, якого підозрюють у шпигунстві на користь РФ. Відомо, що румунські правоохоронці затримали чоловіка через те, що той фотографував військові колони, що рухаються через країну, та ключові об'єкти НАТО, а згодом передавав цю інформацію до Росії через посольство країни.

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Румуна, якого підозрюють у роботі на РФ, звуть Александру Піскан. Відомо, що він збирав інформацію поблизу муніципалітету Тульча починаючи з 2022 року. Його звинувачують у вчиненні державної зради.

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Нагадаємо, що раніше Австрія оголосила двох представників посольства Росії персонами нон ґрата за дії, "несумісні з їхнім дипломатичним статусом".

Автор: 

нон грата (140) росія (65052) Румунія (1158) дипломати (566)


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"чим більше здамо, тим краще" (с) Кацапи взагалі не мають право існувати у цивілізації
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24.05.2024 17:22 Відповісти
Зато он саслє замі наглозах вєрньотся к радним бєрьозкам!
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24.05.2024 17:22 Відповісти
Пшол вон-лапатний смєрд...
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24.05.2024 17:23 Відповісти
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24.05.2024 17:29 Відповісти
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24.05.2024 17:30 Відповісти
Шкода, що тільки одного.
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24.05.2024 17:31 Відповісти
А тепер йому срака...замісць колишньої країни варшавського договору якісь ***** в параші в кращому випадку... а він грушник (бо займався саме військової розвідкою) і засвітився... в гіршому вперед у складі офіцерської дрг
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24.05.2024 17:55 Відповісти
В угорщину переїде, до ******* ! Там таких ******* !
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24.05.2024 20:35 Відповісти
 
 